MÄRKTE ASIEN/Fester - Kospi von Samsung-Aktie angetrieben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Aufschlägen haben am Dienstag die Börsen in Ostasien und Australien den Handel beendet. Auch die lange Zeit im Minus liegenden Börsen in Schanghai und Hongkong drehten im späten Handel ins Plus und schüttelten schwache chinesische Konjunkturdaten ab. Der Schanghai-Composite gewann schließlich 0,4 Prozent, der Hang-Seng-Index erhöhte sich im späten Handel um 0,8 Prozent. Zunächst hatten schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im August die Indizes belastet. Letzterer war sogar unter die Expansionsschwelle gerutscht.

In Hongkong sorgten daneben weitere Regulierungen für Druck auf die Technologie-Werte. Nachdem Peking zuletzt die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wollte, gab es jetzt neue Bestimmungen für die Nutzung von Internetspielen. Ein Maßnahmenkatalog sieht vor, dass die Anbieter von Online-Spielen diese Jugendlichen nur noch von Freitag bis Sonntag für jeweils eine Stunde zugänglich machen dürfen. Die Tencent-Aktie lag nach zwischenzeitlichen Verlusten im späten Verlauf 1,9 Prozent im Plus, Netease reduzierten sich dagegen um 3,0 Prozent und Bilibili um 2,1 Prozent.

Für die Meituan-Aktie ging es nach anfänglichen Abgaben in Hongkong um 6,5 Prozent aufwärts. Der Essenslieferant meldete für das zweite Quartal einen weiteren Umsatzanstieg. Allerdings blieb das Unternehmen bereits das dritte Quartal in Folge unrentabel, weil es viel Geld in die Expansion steckte.

Starkes Plus von Samsung Electronics treibt Kospi an

Tagessieger war der Kospi in Seoul, der um 1,8 Prozent zulegte. Hier stützten deutliche Aufschläge bei den Index-Schwergewichten Samsung Electronics (+2,8%) und SK Hynix (+2,9%). Die Anleger würden zunehmend auf eine solide Nachfrage nach neuen faltbaren Samsung-Handys und höhere Preise für Speicherchips setzen, hieß es. Für die Aktie von SK Biosciences ging es 4,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat eine klinische Phase-III-Studie für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten gestartet.

In Tokio erholte sich der Nikkei-225 ebenfalls von anfänglichen Verlusten und schloss 1,1 Prozent höher bei 28.090 Punkten. Hier zeigten sich Werte aus dem Schifffahrtsbereich an der Spitze der Gewinnerliste. Mitsui O.S.K. Lines gewannen 3,2 Prozent, Nippon Yusen 3,5 Prozent und Kawasaki Kisen Kaisha stiegen um 2,4 Prozent.

Das Abwärtspotenzial sei derzeit begrenzt, hieß es von Oanda. Nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell sei eine Tapering-Ankündigung durch die US-Notenbank im September unwahrscheinlich und damit auch ein größerer Rücksetzer zunächst nicht zu erwarten.

In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent, angetrieben von Gewinnen im Technologie- und Einzelhandelssektor. So gewannen Aktien der Einzelhandelskonzerne Woolworths, Coles und Endeavour zwischen 0,7 und 4,4 Prozent. Das Verbrauchervertrauen hat sich laut einer Umfrage zuletzt leicht erhöht - trotz höherer Covid-19-Fallzahlen in einigen Regionen. Die steigende Impfrate könnte die Hoffnung wecken, dass sich die Lage trotz längerer Beschränkungen bessern wird, so die ANZ-Analysten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.534,90 +0,4% +14,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.089,54 +1,1% +1,3% 08:00

Kospi (Seoul) 3.199,27 +1,8% +11,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.543,94 +0,4% +2,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.753,48 +0,8% -6,2% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.490,29 +0,5% +18,7% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.064,37 -1,2% +9,1% 11:00

BSE (Mumbai) 56.973,23 +0,1% +19,0% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1825 +0,2% 1,1799 1,1796 -3,2%

EUR/JPY 129,87 +0,1% 129,68 129,56 +3,0%

EUR/GBP 0,8577 +0,0% 0,8577 0,8576 -4,0%

GBP/USD 1,3789 +0,2% 1,3756 1,3755 +0,8%

USD/JPY 109,82 -0,1% 109,91 109,83 +6,4%

USD/KRW 1157,22 -0,8% 1166,50 1166,31 +6,6%

USD/CNY 6,4602 -0,1% 6,4666 6,4691 -1,0%

USD/CNH 6,4567 -0,1% 6,4641 6,4672 -0,7%

USD/HKD 7,7811 -0,1% 7,7867 7,7876 +0,4%

AUD/USD 0,7336 +0,6% 0,7295 0,7296 -4,8%

NZD/USD 0,7062 +0,9% 0,6998 0,6996 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 47.386,26 -2,1% 48.413,26 48.009,26 +63,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,07 69,21 -0,2% -0,14 +43,9%

Brent/ICE 73,28 73,41 -0,2% -0,13 +43,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,86 1.810,25 +0,3% +5,61 -4,3%

Silber (Spot) 24,15 24,08 +0,3% +0,07 -8,5%

Platin (Spot) 1.013,75 1.011,20 +0,3% +2,55 -5,3%

Kupfer-Future 4,36 4,36 -0,0% -0,00 +23,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 04:05 ET (08:05 GMT)