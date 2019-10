MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Anleger wetten auf Handels-Deal

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Signale rund um die US-chinesischen Handelsgespräche haben am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien für gute Stimmung und Kursgewinne gesorgt. Nach verhaltenen Erwartungen im Vorfeld stieg die Hoffnung zuletzt, dass zumindest ein partieller Deal zustandekommen könnte. Zuversichtliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump befeuerten zusätzlich. "Es läuft sehr gut", sagte er Reportern. Auch dass Trump Vizepremier Liu He aus der Pekinger Delegation persönlich treffen wird, gilt als positives Zeichen.

Analysten hoffen, dass die Fortschritte ausreichen, um die für kommende Woche von den USA angekündigten weiteren Zollerhöhungen vom Tisch zu nehmen. "Die Anleger glauben allmählich, dass es Licht am Ende des Handelskriegs-Tunnels gibt", so Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Hongkong klarer Tagesgewinner

Ganz vorne unter den Börsenplätzen lag Hongkong mit einem Plus von 2,3 Prozent. Hier stützte zusätzlich die Diskussion unter den Anti-Peking-Demonstranten, wonach der Vandalismus während der Protestkundgebungen eingedämmt werden soll. Angeführt wurde der Markt von Elektronikzulieferern wie Techtronic Industries (+5,9 Prozent) oder AAC Technologies (+2,8 Prozent). An der Festlandsbörse in Schanghai gewann der Leitindex 0,9 Prozent. In Australien ging es ebenfalls um 0,9 Prozent nach oben, in Südkorea um 0,8 Prozent.

In Japan gewann der Nikkei 1,2 Prozent auf 21.799 Punkte. Hier spielte auch der Yen den Investoren in die Hände, weil er dank der neuen Zuversicht als Risikoabsicherung wenig gefragt war und nachgab. Zuletzt stand der Dollar bei 107,92 Yen nach 107,50 zur gleichen Vortageszeit.

Unter den Profiteuren der schwachen heimischen Währung gewannen Honda und Toyota jeweils gut 2 Prozent. Fast Retailing verteuerten sich um 2,6 Prozent, nachdem der Bekleidungseinzelhändler das dritte Geschäftsjahr in Folge einen Rekordgewinn verbucht hat. Seven & I Holdings steigerten sich um 4,9 Prozent. Der Einzelhändler hatte neben soliden Geschäftszahlen eine umfassende Restrukturierung und die Streichung von 3.000 Stellen angekündigt.

Der feste Ölpreis trieb die Aktien der Branche an. Nachdem die Preise bereits am Vortag zugelegt hatten, stützte am Freitag die Explosion eines iranischen Tankers, der sich in der Nähe eines saudiarabischen Hafens befand. Unter den Ölwerten stiegen in Tokio Inpex um 3,3 Prozent, und in Hongkong CNOOC um 4,9 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.606,80 +0,91% +17,01% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.798,87 +1,15% +7,68% 08:00

Kospi (Seoul) 2.044,61 +0,81% +0,17% 08:00

Schanghai-Comp. 2.973,66 +0,88% +19,24% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.287,33 +2,25% -0,56% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.109,74 +0,66% +0,68% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.555,66 +0,24% -8,20% 11:00

BSE (Mumbai) 38.048,48 +0,44% +4,95% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:28 % YTD

EUR/USD 1,1013 +0,0% 1,1009 1,1014 -3,9%

EUR/JPY 118,86 +0,1% 118,75 118,36 -5,5%

EUR/GBP 0,8836 -0,1% 0,8849 0,8998 -1,8%

GBP/USD 1,2469 +0,2% 1,2440 1,2241 -2,2%

USD/JPY 107,92 +0,0% 107,87 107,47 -1,6%

USD/KRW 1187,75 -0,2% 1189,83 1195,54 +6,6%

USD/CNY 7,0995 -0,2% 7,1163 7,1252 +3,2%

USD/CNH 7,0968 -0,1% 7,1061 7,1261 +3,3%

USD/HKD 7,8412 -0,0% 7,8422 7,8432 +0,1%

AUD/USD 0,6787 +0,4% 0,6762 0,6751 -3,7%

NZD/USD 0,6335 +0,2% 0,6320 0,6319 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 8.391,25 -1,9% 8.557,50 8.590,75 +125,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,44 53,55 +1,7% 0,89 +12,9%

Brent/ICE 60,09 59,10 +1,7% 0,99 +8,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.502,50 1.494,30 +0,5% +8,20 +17,1%

Silber (Spot) 17,73 17,51 +1,3% +0,22 +14,4%

Platin (Spot) 905,16 901,00 +0,5% +4,16 +13,6%

Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,1% +0,00 -1,2%

===

