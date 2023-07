MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Fed lindert Rezessionsängste

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend im Plus tendieren am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien, nachdem die US-Notenbank am späten Mittwoch den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht hat. Zinssenkungen wird es nach Aussage von Jerome Powell, Chairman der Federal Reserve, in diesem Jahr noch nicht geben, allerdings sieht die Fed auch nicht mehr die Gefahr einer Rezession der US-Wirtschaft. Die Aussicht auf eine "weiche Landung" wird an den Börsen mit Erleichterung aufgenommen.

In Schanghai steigt der Composite-Index um 0,4 Prozent, in Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 1,4 Prozent zu. Die chinesischen Börsen profitieren zusätzlich von der Hoffnung auf neue Wirtschaftsstimuli der Regierung in Peking. Gesucht sind Automobilwerte, nachdem Volkswagen die Investition von 700 Millionen US-Dollar in den Elektrofahrzeughersteller Xpeng bekanntgegeben hat. Die Aktie von Xpeng springt in Hongkong um 34 Prozent nach oben. BYD verbessern sich um 3,5 Prozent und Great Wall Motor um 6,6 Prozent.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent. Unter den Einzelwerten verlieren Advantest rund 2 Prozent in Reaktion auf die Geschäftszahlen, die der Ausrüster der Chipindustrie am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlich hat. Das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent verzeichnet. Nach einer Gewinnwarnung geht es mit der Nissan-Aktie um 3,2 Prozent abwärts.

Samsung nach optimistischem Ausblick fester

An der Börse in Seoul legt der Kospi um 0,7 Prozent zu. Schwergewicht Samsung Electronics stützt den Index mit einem Kursgewinn von 2,2 Prozent. Der Hersteller von Chips, Smartphones und Unterhaltungselektronik verbuchte zwar einen heftigen Gewinneinbruch im zweiten Quartal, schnitt dabei aber besser ab als befürchtet und stellte für das zweite Halbjahr eine Erholung in Aussicht. Die Ertragswende schon geschafft hat der Kosmetikhersteller Amorepacific, dessen Aktie um rund 11 Prozent steigt.

Um 0,9 Prozent rückt im australischen Sydney der S&P/ASX-200 vor. Nach Vorlage von Geschäftszahlen fallen die Aktien des auf Eisenerz spezialisierten Bergbaukonzerns Fortescue um gut 2 Prozent. Eine Gewinnwarnung schickt die Aktie der Investmentbank Macquarie um 4,8 Prozent nach unten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.472,30 +0,9% +6,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.919,00 +0,8% +25,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.610,91 +0,7% +16,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.237,13 +0,4% +4,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.629,23 +1,4% -1,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.326,84 +0,7% +1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.452,02 +0,2% -3,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1103 +0,1% 1,1087 1,1060 +3,7%

EUR/JPY 155,33 -0,1% 155,44 155,65 +10,7%

EUR/GBP 0,8562 -0,0% 0,8565 0,8585 -3,3%

GBP/USD 1,2969 +0,2% 1,2947 1,2883 +7,2%

USD/JPY 139,90 -0,2% 140,21 140,74 +6,7%

USD/KRW 1.271,62 -0,1% 1.272,27 1.274,85 +0,8%

USD/CNY 7,1309 -0,3% 7,1510 7,1524 +3,4%

USD/CNH 7,1297 -0,3% 7,1526 7,1524 +2,9%

USD/HKD 7,7945 -0,1% 7,8021 7,8061 -0,2%

AUD/USD 0,6818 +0,9% 0,6761 0,6765 +0,1%

NZD/USD 0,6260 +0,8% 0,6210 0,6221 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.471,85 +0,0% 29.461,13 29.213,66 +77,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,65 78,78 +1,1% +0,87 +1,0%

Brent/ICE 83,73 82,92 +1,0% +0,81 +0,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.977,75 1.972,11 +0,3% +5,64 +8,4%

Silber (Spot) 25,06 24,93 +0,6% +0,14 +4,6%

Platin (Spot) 972,48 966,00 +0,7% +6,48 -8,9%

Kupfer-Future 3,92 3,89 +0,7% +0,03 +2,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

