MÄRKTE ASIEN/Freundlich mit Ausnahme von Seoul

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen und in Sydney geht es am Mittwoch nach oben mit den Kursen. Die Aufschläge reichen von 0,2 Prozent in Sydney bis 1,0 Prozent in Tokio, wo der Nikkei-225-Index auf 29.159 Punkte steigt. Eine Ausnahme macht nur Seoul, wo der Kospi um 0,6 Prozent nachgibt.

Zur insgesamt guten Stimmung tragen deutlich und stärker als erwartet gestiegene Exporte Japans im Juli bei. Dabei legte auch der Export ins für die Weltkonjunktur wichtige China um fast 13 Prozent zu.

Dazu kommen in China Spekulationen über weitere Hilfsmaßnahmen für die Konjunktur, nachdem Ministerpräsident Li Keqiang eingeräumt hat, dass sich die Null-Covid-Politik seines Landes im zweiten Quartal stärker als erwartet die Konjunktur beeinträchtigt habe. Der Politiker rief sechs Provinzen des Landes auf, den Konsum anzukurbeln.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.122,60 +0,2% -4,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.159,28 +1,0% +0,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.517,87 -0,6% -15,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.287,02 +0,3% -9,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.997,79 +0,8% -14,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.265,40 +0,4% +4,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.522,76 +0,3% -4,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0172 +0,0% 1,0168 1,0139 -10,5%

EUR/JPY 136,45 -0,0% 136,50 135,60 +4,3%

EUR/GBP 0,8405 -0,0% 0,8407 0,8434 +0,0%

GBP/USD 1,2102 +0,1% 1,2093 1,2021 -10,6%

USD/JPY 134,15 -0,1% 134,24 133,73 +16,5%

USD/KRW 1.311,13 +0,0% 1.310,90 1.311,95 +10,3%

USD/CNY 6,7815 -0,1% 6,7883 6,7956 +6,7%

USD/CNH 6,7905 -0,0% 6,7923 6,8126 +6,9%

USD/HKD 7,8381 -0,0% 7,8414 7,8409 +0,5%

AUD/USD 0,6994 -0,4% 0,7025 0,7001 -3,7%

NZD/USD 0,6340 -0,1% 0,6345 0,6331 -7,1%

Bitcoin

BTC/USD 24.025,83 +0,3% 23.949,63 24.003,99 -48,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,14 86,53 +0,7% 0,61 +21,8%

Brent/ICE 92,89 92,34 +0,6% 0,55 +24,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.776,78 1.775,82 +0,1% +0,96 -2,9%

Silber (Spot) 20,11 20,14 -0,2% -0,03 -13,7%

Platin (Spot) 936,28 938,35 -0,2% -2,08 -3,5%

Kupfer-Future 3,62 3,62 -0,1% -0,00 -18,3%

YTD zu Vortagsschluss

August 17, 2022 00:39 ET (04:39 GMT)