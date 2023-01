MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Samsung trotz schwacher Zahlen fester

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Wochenausklang unbeeindruckt von der schwachen Tendenz an der Wall Street gezeigt und zumeist weiter zugelegt. Dabei war der Start im Vorfeld des möglicherweise richtungweisenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag (MEZ) noch verhalten gewesen. Der Bericht könnte neue Hinweise liefern, wie die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus weiterfährt.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent auf 25.973 Punkte, auch dank Rückenwind durch einen erneut schwächeren Yen. Der Dollar kostete zuletzt 133,76 Yen, nachdem er im früheren Wochenverlauf noch für unter 130 Yen zu haben war. Die US-Währung hatte im Vortagsverlauf nach starken Daten vom US-Arbeitsmarkt auf breiter Front zugelegt. Dass die Zehnjahresrendite in Japan den oberen Rand des jüngst erst von der Notenbank erweiterten Bandes für das verfolgte Ziel von 0,5 Prozent erreichte, stützte den Yen nicht.

In Seoul ging es um 1,1 Prozent aufwärts, womit die südkoreanische Börse erstmals seit sieben Wochen wieder eine positive Wochenbilanz verzeichnete. Sydney schloss 0,7 Prozent fester.

Gewinnmitnahmen in Hongkong

Die Börsen in China zeigten sich weniger bewegt, Schanghai tendierte gut behauptet, in Hongkong ging es nach den rasanten Gewinnen der Vortage leicht nach unten. Dort sprachen Marktteilnehmer dennoch von einer weiter intakten Erholungsdynamik. Für die Analysten von Orient Securities ist der Erholungstrend "noch längst nicht vorbei".

Der Markt setzte auf einen konjunkturellen Schub, wenn China am Sonntag nach dreijähriger Sperrung im Zuge der Lockerungen seiner Covid-Politik seine Grenzen wieder öffne, hieß es zur freundlichen Stimmung in der gesamten Region.. Positiv, insbesondere für chinesische Immobilienwerte, wirkte daneben ein Bericht, wonach Peking Immobilienunternehmen eine höhere Kreditaufnahme erlauben und die tilgungsfreie Zeit verlängern will. Außerdem verlängerte die Zentralbank ihre Erleichterungen bei der Vergabe von Hypothekenkrediten für Erstkäufer in manchen Regionen. Am Devisenmarkt zog die Landeswährung Yuan vor dem Hintergrund dieser Nachrichtenlage zum Dollar deutlicher an.

In Hongkong ging es für Immobilientitel wie Country Garden oder Longfor um 5,6 bzw 3,0 Prozent nach oben, China Vanke verbesserten sich um 2,1 Prozent.

Samsung Electronics legten in Seoul um 1,4 Prozent zu, obwohl der Technikriese mit seinen vorläufigen Viertquartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlte. Die schwächeren Zahlen seien vielfach bereits erwartet worden, hieß es aus dem Handel. Zuletzt hatten Steuererleichterungspläne der Regierung für Chiphersteller Branchenwerte wie Samsung gestützt. SK Hynix legten um weitere 2,7 Prozent zu.

In Sydney waren Aktien von Rohstoffunternehmen (+1,6%) und Energiewerte (+3,0%) gesucht im Hinblick auf die Wiedereröffnung im wichtigsten Abnehmerland China. Magellan Financial sackten dagegen um 11 Prozent ab, nachdem der Fondsmanager über einen anhaltenden Mittelabfluss berichtet hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.109,60 +0,7% +1,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.973,85 +0,6% -1,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.289,97 +1,1% +1,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.157,64 +0,1% +2,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.026,59 -0,1% +6,4% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.373,34 +0,5% +1,7% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.274,56 -0,5% +1,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.477,89 -0,2% -1,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:28 % YTD

EUR/USD 1,0516 -0,1% 1,0522 1,0608 -1,8%

EUR/JPY 140,85 +0,3% 140,39 140,42 +0,4%

EUR/GBP 0,8828 -0,1% 0,8833 0,8820 -0,3%

GBP/USD 1,1912 -0,0% 1,1914 1,2026 -1,5%

USD/JPY 133,93 +0,4% 133,43 132,40 +2,1%

USD/KRW 1.268,73 -0,5% 1.274,52 1.270,39 +0,5%

USD/CNY 6,8555 -0,4% 6,8820 6,8731 -0,6%

USD/CNH 6,8603 -0,4% 6,8893 6,8777 -1,0%

USD/HKD 7,8106 -0,0% 7,8142 7,8156 +0,0%

AUD/USD 0,6761 +0,1% 0,6753 0,6820 -0,8%

NZD/USD 0,6227 +0,0% 0,6227 0,6294 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.782,08 -0,3% 16.829,29 16.787,17 +1,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,38 73,67 +1,0% +0,71 -7,3%

Brent/ICE 79,36 78,69 +0,9% +0,67 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.839,64 1.832,10 +0,4% +7,54 +0,9%

Silber (Spot) 23,41 23,25 +0,7% +0,16 -2,3%

Platin (Spot) 1.063,15 1.062,00 +0,1% +1,15 -0,5%

Kupfer-Future 3,85 3,82 +0,7% +0,03 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 02:20 ET (07:20 GMT)