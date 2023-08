MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Schanghai und Hongkong erholt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den überwiegenden Einbußen an den vergangenen Handelstagen ist es am Dienstag an den ostasiatischen Aktienmärkten nach oben gegangen. Dennoch herrschte weiter Zurückhaltung vor dem Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag. Die Anleger hoffen, dass Powell Hinweise zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird. Sie könnten aber enttäuscht werden, denn die Fed hatte zuletzt betont, ihre Entscheidungen "datenabhängig" treffen zu wollen.

Besonders kräftig fielen die Erholungsgewinne an den chinesischen Börsen in Schanghai (+0,9%) und Hongkong (+1,2% im späten Handel) aus. In Hongkong war es zuletzt sieben Handelstag in Folge nach unten gegangen. Teilnehmer sprachen allerdings lediglich von einer technischen Erholung.

An den chinesischen Märkten verdauten die Anleger weiter die jüngsten Zinssenkungen der chinesischen Notenbank. Weiter herrscht Skepsis, ob die bislang beschlossenen Maßnahmen ausreichen, um die lahmende Konjunktur in China wieder in Gang zu bringen - oder ob es dazu einen ein großes Stimulierungspaket braucht. Die OCBC-Analysten warnten davor, dass die Stimmung zunehmend brüchig geworden sei, weil die Verwirrung über die aktuellen politischen Prioritäten zunehme.

Die Zinsen für Bankkredite waren nicht so stark gesenkt worden, wie eigentlich erwartbar gewesen wäre - wohl mit Rücksicht auf die Zinsmargen der Banken. Dazu hat die Notenbank den Yuan im Blick, der ohnehin bereits seit geraumer abwertet.

Bankaktien in Tokio vorne

Der Nikkei-Index legte um 0,9 Prozent auf 31.857 Punkte zu, für den Kospi in Seoul ging es um 0,3 Prozent nach oben. In Tokio waren vor allem Bankenwerte gesucht. Marktteilnehmer verwiesen auf die steigenden Renditen als Treiber. Am japanischen Anleihemarkt erreichte die Rendite zehnjähriger Papiere mit 0,665 Prozent den höchsten Stand seit Januar 2014. Mitsubishi UFJ Financial Group und Sumitomo Mitsui Financial Group verbesserten sich um jeweils 3,2 Prozent.

Für die Softbank-Aktie ging es um 1,4 Prozent aufwärts. Der Chipdesigner Arm hat am Montagabend seinen lang erwarteten Börsengang eingeleitet. Das zum Softbank-Konzern gehörende britische Unternehmen strebt eine Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq an und hofft auf 8 bis 10 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 60 bis 70 Milliarden Dollar. Dies würde den Börsengang zum bisher größten des Jahres machen.

BHP nach Geschäftszahlen etwas schwächer - Altium haussieren

In Sydney erhöhte sich der S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent. Mit den guten Nasdaq-Vorgaben verzeichnete der Technologiesektor ein Plus von 5,2 Prozent - der größte Tagesgewinn seit Mai 2022. Maßgeblich trugen dazu Altium bei mit einem Plus von 26 Prozent und einem Rekordhoch. Das Softwareunternehmen gab für das Fiskaljahr 2024 einen besser als erwarteten Ausblick.

Dagegen verloren BHP 0,7 Prozent nach den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Bergbaukonzern teilte mit, dass der Jahresgewinn im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gesunken ist, was im Rahmen der Erwartung liegt. Die Vorjahreszahlen waren auch von Sondereffekten aufgebläht. Rio Tinto schlossen nach anfänglichen Verlusten 0,5 Prozent höher.

Woodside Energy fielen um 1,0 Prozent. Der Ölkonzern verzeichnete im ersten Halbjahr einen Rekordnettogewinn, wobei sich vor allem die Übernahme der Erdölsparte von BHP positiv auswirkte. Woodside wurde mit der Übernahme zu einem der zehn größten unabhängigen Öl - und Gasproduzenten weltweit. Dies habe die schwächeren Öl- und Gaspreise mehr als ausgeglichen, teilte der Konzern mit.

