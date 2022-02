MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Schlussrally hievt Schanghai ins Plus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Freundlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Eine Ausnahme machte nur Hongkong, wo der HSI im Späthandel trotz einer Erholung von den Tagestiefs noch 0,9 Prozent im Minus lag. Er wurde zurückgehalten von den schwer gewichteten Technikaktien, die im Sog schwacher Vorgaben ihrer US-Pendants verkauft wurden. Meituan, Alibaba und Tencent lagen zuletzt bis zu 2,5 Prozent im Minus.

In Schanghai ging der Index dagegen nach einer fulminanten Schlussrally 0,7 Prozent fester aus dem Tag. In Tokio und in Seoul fielen die Zuwächse mit 0,1 Prozent dagegen minimal aus, der Nikkei-Index stieg auf 27.284 Punkte. Tagesgewinner war Sydney (+1,1%).

Im Blickpunkt stand der Stahlsektor. Zum einen kündigten die USA eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan an, zum anderen wiederholte Peking laut den Analysten von KGI Securities das Ziel, den Stahlsektor im Land konsolidieren und restrukturieren zu wollen. In Tokio legten Nippon Steel um 2,2 und Nippon Steel Trading um 1,7 Prozent zu. Maruichi Steel Tube (+6,9%) profitierten zusätzlich davon, dass das Unternehmen den Ausblick angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte.

In Schanghai waren Aktien aus dem Kohlesektor gesucht, befeuert von steigenden Kohlepreisen. China Shenhua Energy, Yankuang Energy und China Coal Energy legten zwischen 4,2 und 6,2 Prozent zu. Dagegen litten Technikwerte vielfach darunter, dass die USA 31 chinesische Unternehmen auf eine nicht verifizierte Liste genommen haben, für die schärfere Exportkontrollen gelten. WuXi AppTec sackten 10 Prozent ab, obwohl das Unternehmen laut eigener Aussage nicht auf dieser Liste steht. Ähnlich bei Luxshare Precision (-7,0%).

Reise- und Freizeitwerte gesucht

Die nachlassenden Sorgen um die Corona-Pandemie sorgten in der gesamten Region für steigende Kurse bei Reise- und Freizeitaktien. In Seoul verteuerten sich Jeju Air (+5,4%) und Hanatour Service (+2,2%). In Tokio verbesserten sich Japan Airlines um 3,8 und Oriental Land um 4,4 Prozent an - das Unternehmen betreibt das Disney Resort in Japan. In Sydney befeuerte zudem die angekündigten Öffnung der Grenzen für Touristen mit Impfnachweis die Branchenwerte. Qantas machten 1,1 Prozent gut, Flight Centre 6,7 Prozent.

LG Energy gingen 1,1 Prozent schwächer aus dem Tag, nachdem sie zwischenzeitlich deutlich zugelegt hatte. Der jüngst an die Börse gekommene Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge hatte 2021 schwarze Zahlen geschrieben.

In Tokio gaben Softbank gaben im unmittelbaren Vorfeld der nach Börsenschluss berichteten Quartalszahlen um 0,9 Prozent nach. Dass der Verkauf der Chiptochter Arm an Nvidia offenbar endgültig an Wettbewerbsbedenken gescheitert ist, belastete nicht. Zudem erhält Softbank dafür nun eine Entschädigungszahlung von 1,25 Milliarden Dollar.

Die Aktie von Coca-Cola Bottlers Japan machte einen Satz um 6,4 Prozent, nachdem das Unternehmen Preiserhöhungen angekündigt hatte.

In Sydney gehörten Rohstoffaktien zu den größeren Gewinnern. Silver Lake, BHP und Fortescue gewannen bis zu 3,7 Prozent. Auch Finanzwerte waren gesucht. Macquarie verteuerten sich um 3,9 Prozent nach der Ankündigung eines Rekordquartals. Aufwärts ging es auch mit den Aktien der Versicherer wie QBE, IAG und Suncorp, nachdem Suncorp mit ihren neuesten Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.186,70 +1,1% -3,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.284,52 +0,1% -5,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.746,47 +0,1% -7,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.452,63 +0,7% -5,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.366,79 -0,9% +4,9% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.966,56 +0,4% -1,4% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.400,01 +1,0% +6,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.531,53 +0,1% -2,4% 10:00

BSE (Mumbai) 57.556,90 -0,1% -1,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,8:32 % YTD

EUR/USD 1,1400 -0,4% 1,1442 1,1427 +0,3%

EUR/JPY 131,67 -0,0% 131,68 131,69 +0,6%

EUR/GBP 0,8435 -0,2% 0,8453 0,8444 +0,4%

GBP/USD 1,3517 -0,1% 1,3533 1,3533 -0,1%

USD/JPY 115,51 +0,4% 115,09 115,23 +0,3%

USD/KRW 1.199,52 +0,2% 1.196,92 1.200,49 +0,9%

USD/CNY 6,3684 +0,1% 6,3623 6,3585 +0,2%

USD/CNH 6,3742 +0,2% 6,3627 6,3623 +0,3%

USD/HKD 7,7959 +0,0% 7,7925 7,7927 0%

AUD/USD 0,7112 -0,1% 0,7123 0,7093 -2,1%

NZD/USD 0,6629 -0,1% 0,6633 0,6629 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 44.917,94 +1,8% 44.103,41 42.747,53 -2,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,12 91,32 -0,2% -0,20 +21,7%

Brent/ICE 92,45 92,69 -0,3% -0,24 +19,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,01 1.820,49 -0,2% -4,48 -0,7%

Silber (Spot) 22,81 23,01 -0,9% -0,20 -2,2%

Platin (Spot) 1.013,10 1.024,55 -1,1% -11,45 +4,4%

Kupfer-Future 4,44 4,46 -0,4% -0,02 -0,5%

===

