MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sehr feste Samsung-Aktie treibt Kospi an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Vor dem Hintergrund weiter fallender Ölpreise ist es am Montag an den Börsen in Ostasien überwiegend nach oben gegangen mit den Indizes. Anfängliche Bedenken hinsichtlich längerer Unterbrechungen der Rohöl-Pipeline-Flüsse aus Saudi-Arabien ließen weiter nach angesichts von Berichten, wonach Riad erwartet, dass die Ost-West-Pipeline innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte ihrer Kapazität wieder aufnehmen wird. Brent- Öl verbilligte sich zuletzt um rund 2 Prozent auf knapp unter 102 Dollar.

Zum US-iranischen Konflikt sagte unterdessen US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News, er befinde sich im "Entscheidungsmodus" und dass "große Dinge" in der "nicht allzu fernen Zukunft" passieren könnten. Er sei "wahrscheinlich offen" für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in dieser Woche.

Während in Japan das Börsengeschäft wegen Feiertagen noch bis einschließlich Mittwoch ruht, legte der technologielastige Kospi in Seoul um 1,7 Prozent zu. Auch in Shanghai und in Hongkong (Späthandel) kam es zu soliden Gewinnen von 1,0 bzw 0,9 Prozent.

Das China seine Referenzzinssätze erneut unverändert ließ, trotz der Signale einer schwächelnden Binnenkonjunktur, sorgte für keinen Impuls. Für zuversichtliche Stimmung sorgte aber das am Donnerstag bevorstehende Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Washington. Gespräche am Wochenende in New York zwischen dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng seien von beiden Seiten als positiv beschrieben worden, hieß es im Handel. Bei dem Gipfel am Donnerstag wird erwartet, dass die Verlängerung eines Handelsfriedens zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Mittelpunkt stehen wird mit Themen wie Zölle, Exporte seltener Erden und Technologiekontrollen.

Sowohl China als auch die USA dürften versuchen, "relative Stabilität" in ihren Beziehungen aufrechtzuerhalten, obwohl ein breites bilaterales Abkommen unwahrscheinlich erscheine, so die Ökonomen von Goldman Sachs im Vorfeld.

Unter den Einzelwerten ragten in Seoul Samsung Electronics mit einem Plus von 5,0 Prozent heraus, womit das Schwergewicht den Kospi maßgeblich stützte. SK Hynix, zeigten sich dagegen lediglich mit einem kleinen Anstieg von 0,6 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf Goldman Sachs. Die Analysten sollen ihre Kaufempfehlung für Samsung untermauert haben und für 2027 ein weiterhin angespanntes Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei Speicherchips erwarten.

In Sydney brachen Perpetual um 15,1 Prozent ein, nachdem der Finanzdienstleister das endgültige Übernahmeangebot von EQT AB abgelehnt hatte. Ingenia Comunities stiegen um 0,7 Prozent. Hier setzt der Markt offenbar auf ein höheres Angebot, nachdem das Immobilienunternehmen ein überarbeitetes Angebot von Warburg Pincus abgelehnt hat. Telix Pharmaceuticals stimmte derweil dem Kauf des Isotopenlieferanten ITM für bis zu 2,35 Milliarden US-Dollar zu worauf es für Telix um 11,7 Prozent nach unten ging. Resolute Mining knickten um 8,5 Prozent ein, belastet von einer gesenkten Prognose für die Goldproduktion.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.731,90 +0,0 +0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +20,0

Kospi (Seoul) 7.007,72 +1,7 +66,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.974,78 +0,9 -2,6 10:00

Shanghai-Composite 3.949,91 +1,0 -0,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.671,38 +0,3 +22,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.430,84 -0,2 -25,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.671,97 +0,4 -0,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1473 -0,1 1,1483 1,1484 -2,3

EUR/JPY 180,26 +0,1 180,16 180,12 -2,0

EUR/GBP 0,8579 +0,1 0,8573 0,8587 -1,6

USD/JPY 157,08 +0,1 156,86 156,81 +0,3

USD/KRW 1.378,95 -0,5 1.385,61 1.383,20 -4,3

USD/CNY 6,6953 -0,0 6,6975 6,6969 -4,3

USD/CNH 6,6947 0,0 6,6944 6,6948 -4,0

USD/HKD 7,8452 +0,0 7,8444 7,8446 +0,8

AUD/USD 0,7126 +0,1 0,7117 0,7125 +6,8

NZD/USD 0,5716 -0,1 0,5721 0,5720 -0,7

BTC/USD 81.568,18 +0,6 81.077,51 77.587,94 -7,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,07 -2,2 -2,23 100,30

Brent/ICE 102,03 -1,8 -1,84 103,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.354,06 -0,5 -22,85 4.376,91

Silber 66,03 -0,3 -0,20 66,23

Platin 1.798,66 -0,1 -1,47 1.800,13

(Angaben ohne Gewähr)

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September 21, 2026 03:22 ET (07:22 GMT)