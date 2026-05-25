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25.05.2026 06:45:39

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tokio auf Rekordhoch - Ölpreise fallen kräftig

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die fortgesetzte Rally der Chipaktien an der Wall Street und zunehmende Signale einer bevorstehenden Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt sorgen am Montag an den Börsen in Ostasien für eine freundliche Stimmung. Dazu tragen auch in der Folge deutlich fallende Ölpreise bei. Brent-Öl verbilligt sich um über 5 Prozent auf knapp 98 Dollar je Fass. Das ist das niedrigste Niveau seit rund fünf Wochen.

In Tokio übersteigt der Nikkei-225-Index erstmals die 65.000er Marke, aber auch der breitere Topix markiert Rekordhochs. Er steigt um 1,2 Prozent. In Shanghai zieht der Composite-Index um 0,6 Prozent an, im australischen Sydney geht es um 0,5 Prozent nach oben. An den Börsen in Seoul und Hongkong können die Anleger nicht auf die jüngste Entwicklung reagieren, dort wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

In Tokio verteuern sich die Chipaktien Advantest und Renesas um 4,4 bzw. 9,0 Prozent. Tokyo Electron legen um 4,3 und Rohm um 10,3 Prozent zu, während Softbank Group 6,7 Prozent fester im Markt liegen.

Laut US-Präsident Donald Trump ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus "weitgehend ausgehandelt", was die Hoffnung auf eine Entspannung in dem inzwischen monatelangen Konflikt nährte. Allerdings ließ Trump dieser Aussage später die Warnung folgen, dass "keine Eile", bestehe, eine Vereinbarung abzuschließen.

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete bereits am Samstag unter Berufung auf US-Beamte von einer Vereinbarung, die derzeitige Waffenruhe um 60 Tage zu verlängern, die Straße von Hormus wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen und dem Iran zu erlauben, uneingeschränkt Öl zu exportieren. Die Meldungen sind allerdings weiter mit Vorsicht zu genießen, zumal es offenbar im Hinblick auf das Atomwaffenprogramm des Irans weiter keine Einigung gibt. Möglicherweise wird der Themenkomplex aber zunächst ausgeklammert.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.699,20 +0,5 -0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.076,30 +1,2 +15,6 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag +86,2

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag -0,1

Shanghai-Composite 4.136,25 +0,6 +4,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.090,56 +0,4 +9,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.231,56 +1,1 -27,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.710,51 -0,1 +1,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1637 +0,3 1,1602 1,1603 -0,9

EUR/JPY 184,92 +0,1 184,70 184,64 +0,5

EUR/GBP 0,8634 +0,0 0,8633 0,8648 -0,9

USD/JPY 158,86 -0,2 159,19 159,10 +1,4

USD/KRW 1.508,69 -0,8 1.520,10 1.517,20 +4,7

USD/CNY 6,7815 -0,2 6,7945 6,7972 -3,0

USD/CNH 6,7801 -0,3 6,7969 6,8009 -2,8

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8343 7,8355 +0,7

AUD/USD 0,7166 +0,6 0,7124 0,7129 +7,4

NZD/USD 0,5873 +0,4 0,5849 0,5860 +2,0

BTC/USD 77.093,27 +0,7 76.596,71 77.325,33 -12,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,11 -5,7 -5,49 96,60

Brent/ICE 97,83 -5,5 -5,71 103,54

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.561,86 +1,2 53,13 4.508,73

Silber 77,88 +3,2 2,39 75,49

Platin 1.963,70 +2,1 40,90 1.922,80

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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