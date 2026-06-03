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03.06.2026 09:47:40

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tokio mit Aussicht auf Konjunkturstimuli sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kräftige Kursgewinne in Tokio und ein deutliches Minus in Hongkong haben am Mittwoch das Kursbild an den Börsen in Ostasien geprägt. An den anderen Plätzen der Region ging es nach oben, wobei die Ausschläge moderater ausfielen. Stützend wirkten neue Rekorde der US-Indizes am Vortag, wozu aber schon kleinere Aufschläge reichten.

Zur Stimmung insgesamt hieß es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle war von einer Art Gewöhnung an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise stiegen zwar weiter, allerdings eher moderat. Brentöl kostete zuletzt 2 Prozent mehr. Mit knapp 98 Dollar blieb der Preis aber noch unter der psychologisch wichtigen 100er Marke.

Der Topix in Tokio gewann 1,9 Prozent und markierte erneut ein Rekordhoch. Treiber war die Aussicht auf neue Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt außerdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,5 Prozent zurück. Marktteilnehmer sprachen nach der KI-getriebenen Rally vom Vortag von Gewinnmitnahmen. In Shanghai kam der Composite um 0,2 Prozent voran, gestützt vom Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im Mai deutlich gestiegen und damit noch weiter in den Expansion anzeigenden Bereich vorgedrungen ist. In Sydney gewann der S&P/ASX-200 mit der Hoffnung auf zunächst ausbleibende weitere Zinserhöhungen 0,7 Prozent. Auslöser war, dass das Wirtschaftswachstum in Down Under im ersten Quartal unter der Erwartung blieb. Bei den letzten drei Sitzungen hatte die Notenbank die Zinsen um insgesamt 0,75 Basispunkte erhöht. Im südkoreanischen Seoul pausierte der Handel wegen den stattfindenden Kommunalwahlen.

Gesucht waren Aktien chinesischer Chiphersteller nach einer angekündigten Index-Neugewichtung vor dem Hintergrund wachsender Zuversicht hinsichtlich KI-getriebener Nachfrage. Die Börse Shanghai hatte vergangene Woche mitgeteilt, KI-Chiphersteller in ihren Star Market 50 Index aufzunehmen und das Gewicht von "New-Economy"-Aktien im breiteren SSE 50 Index zu erhöhen. Goldman Sachs prognostizierte, dass die Umstellung speziell 3,1 Milliarden Dollar an Zuflüssen in Technologie-Hardware- und Halbleiterunternehmen lenken würde, während die Geldflüsse über alle Indexänderungen hinweg 48 Milliarden Dollar übersteigen könnten. In Shanghai stiegen Cambricon um 6,2, Moore Threads Technology um 8,4 und Piotech um 3,4 Prozent, in Shenzhen Naura Technology um 2,1 Prozent. Für SMIC ging es in Hongkong um 1,2 Prozent nach oben, für Hua Hong Semiconductor um 2,8 Prozent,

In Tokio zogen Kioxia phasenweise sehr stark an mit Plänen, in den kommenden Monaten Dividenden auszuschütten. Am Ende des Tages betrug das Plus aber nur noch 0,7 Prozent.

IHI büßten 3,9 Prozent ein, nachdem die Luft- und Raumfahrtsparte von IHI für fünf Monate von der Teilnahme an Ausschreibungen der nationalen Raumfahrtbehörde suspendiert wurde wegen unzulässiger Kostenabrechnungen bei Regierungsaufträgen.

In Sydney verteuerten sich Northern Star um 3,2 Prozent. Das Unternehmen hatte einen deutlichen Anstieg seines globalen Mineralienbestands gemeldet, was vor allem der Aufnahme des Hemi-Projekts in Westaustralien in das Portfolio zu verdanken ist.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.785,70 +0,7 +0,8 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.129,12 +1,9 0,0 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag +108,9

Hang-Seng (Hongkong) 25.614,81 -1,6 -0,1 10:00

Shanghai-Composite 4.083,97 +0,2 +2,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.135,89 +0,8 +10,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.896,44 -4,8 -31,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.682,19 -0,1 +0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1615 -0,1 1,1631 1,1647 -1,1

EUR/JPY 185,78 -0,1 185,99 186,04 +1,0

EUR/GBP 0,8635 -0,0 0,8637 0,8643 -0,9

USD/JPY 159,93 +0,0 159,89 159,70 +2,1

USD/KRW 1.528,63 +0,8 1.516,93 1.517,80 +6,1

USD/CNY 6,7715 +0,1 6,7622 6,7620 -3,2

USD/CNH 6,7718 +0,2 6,7614 6,7600 -2,9

USD/HKD 7,8355 -0,0 7,8368 7,8380 +0,7

AUD/USD 0,7160 -0,3 0,7178 0,7181 +7,3

NZD/USD 0,5903 -0,4 0,5925 0,5936 +2,6

BTC/USD 67.129,44 -0,5 67.492,64 70.120,46 -23,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,77 +2,1 2,01 93,76

Brent/ICE 97,77 +1,8 1,77 96,00

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.459,59 -0,6 -25,00 4.484,59

Silber 74,18 -1,2 -0,93 75,11

Platin 1.918,90 -0,9 -17,85 1.936,75

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 03:48 ET (07:48 GMT)

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