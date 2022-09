MÄRKTE ASIEN/Freundlich - US-Zinserhöhung gilt als eingepreist

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte und auch die Börse in Australien haben es am Dienstag der Wall Street vom Vortag gleichgetan und sind nach den jüngsten Verlusten auf Erholungskurs gegangen. Teilnehmer sprachen von Schnäppchenkäufen, wobei die Grundstimmung weiter von Vorsicht geprägt gewesen sei im Hinblick auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA. Sie gilt zumindest bis 75 Basispunkte als voll eingepreist und hat daher ihren Schrecken weitgehend verloren.

Mehrheitlich wird eine neuerliche kräftige Erhöhung um 75 Basispunkte erwartet, angesichts der im August wider Erwarten nochmals gestiegenen Teuerung wird aber auch ein 100-Basispunkte-Schritt nicht gänzlich ausgeschlossen. In den USA hatten die Marktzinsen deswegen erneut angezogen, im Zehnjahresbereich mit 3,48 Prozent auf das höchste Niveau seit elf Jahren.

In Tokio, wo am Vortag feiertagsbedingt der Handel ruhte, ging es um 0,4 Prozent nach oben auf 27.688 Punkte. Neue japanische Preisdaten zeigen für August erneut einen Anstieg. Auch dort liegt die Teuerung längst über dem Zielwert der Notenbank, allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau als beispielsweise in den USA oder Europa. Noch fährt die japanische Notenbank aber einen ultraexpansiven Kurs, weshalb der Yen zuletzt immer neu Mehrjahrestiefs auslotete. Nach den neuen Inflationszahlen gab er ganz leicht nach.

In Schanghai ging es um 0,2 Prozent nach oben. Die chinesische Notenbank hat wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite mit 3,65 Prozent stabil gehalten, nachdem sie ihn im vergangenen Monat überraschend zur Stützung der Konjunktur gesenkt hatte. Größte Tagesgewinner waren Sydney und Hongkong (Späthandel) mit Indexgewinnen von bis zu 1,3 Prozent. In Hongkong wurde die Erholung von den Technikwerten (+2,1%) angeführt, die ihre Verluste vom Vortag wieder wettmachten.

New Hope macht seinem Namen Ehre

Unter den Einzelwerten ging es in Sydney für den Kohleförderer New Hope nach einer Verzwölffachung des Gewinns und der Ankündigung einer Sonderdividende um fast 9 Prozent nach oben. Der Kurs des Ziegelherstellers Brickworks (+5,8%) profitierte von einer positiven Analystenstudie.

In Tokio war die Aktie des Baumaschinenherstellers Mitsubishi Heavy (+1,9%) im Hinblick auf die durch den Taifun verursachten Schäden gesucht. Hitachi Construction Machinery legten um 1,5 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.806,40 +1,3% -8,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.688,42 +0,4% -4,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.367,85 +0,5% -20,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.122,41 +0,2% -14,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.769,27 +1,1% -20,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.270,61 +0,4% +4,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.463,52 +0,8% -7,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:19 % YTD

EUR/USD 1,0031 +0,0% 1,0027 0,9973 -11,8%

EUR/JPY 143,90 +0,2% 143,63 142,96 +9,9%

EUR/GBP 0,8767 -0,0% 0,8770 0,8759 +4,3%

GBP/USD 1,1441 +0,1% 1,1434 1,1386 -15,5%

USD/JPY 143,46 +0,2% 143,21 143,34 +24,6%

USD/KRW 1.391,78 +0,2% 1.389,15 1.377,32 +17,1%

USD/CNY 7,0136 +0,1% 7,0067 7,0140 +10,3%

USD/CNH 7,0186 +0,2% 7,0052 7,0186 +10,5%

USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8492 7,8494 +0,7%

AUD/USD 0,6717 -0,2% 0,6729 0,6690 -7,5%

NZD/USD 0,5934 -0,4% 0,5960 0,5957 -13,1%

Bitcoin

BTC/USD 19.449,43 -0,4% 19.533,05 18.445,93 -57,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,97 85,73 +0,3% +0,24 +21,1%

Brent/ICE 92,12 92 +0,1% +0,12 +24,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 173,50 182,26 -4,8% -8,76 +187,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.673,06 1.676,10 -0,2% -3,04 -8,6%

Silber (Spot) 19,38 19,63 -1,2% -0,24 -16,9%

Platin (Spot) 925,55 923,15 +0,3% +2,40 -4,6%

Kupfer-Future 3,55 3,53 +0,6% +0,02 -19,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

