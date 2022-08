MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zinserhöhung in Korea schon eingepreist

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auf breiter Front geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen und in Sydney nach oben mit den Indizes. Dabei reichen die Aufschläge bis 0,9 Prozent in Seoul. Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins zwar zum vierten Mal in Folge erhöht, diesmal um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent, und außerdem die Wachstumsprognose gesenkt und die Inflationsprognose erhöht; dies war aber im Vorfeld so auch erwartet worden. Zuletzt war der Leitzins in einem seltenen Schritt sogar um 0,50 Prozentpunkte angehoben worden. In Tokio legt der Nikkei-Index nach fünf Tagen mit Verlusten um 0,5 Prozent zu auf 28.466 Punkte.

An der Börse in Hongkong wird wegen einer Taifunwarnung noch nicht gehandelt, nach einer Absenkung der Warnstufe soll der Handel im Verlauf des Tages aber um 13.00 Uhr Ortszeit beginnen.

Der Stimmung hilft neben leicht positiven Vorgaben der Wall Street, dass laut einem Bericht des staatlichen Rundfunks Chinas Staatsrat eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt haben soll. Zuletzt hatte bereits die chinesische Notenbank mit Zinssenkungen versucht, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Zudem wurden die Banken des Landes zur Kreditvergabe ermutigt, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen.

In Japan hat das dortige Notenbankmitglied Toyoaki Nakamura betont, dass die Zentralbank ihre starke geldpolitische Lockerung fortsetzen werde, weil die derzeitige Inflation, die durch höhere Energiepreise ausgelöst wurde, wahrscheinlich nicht nachhaltig sei.

Zu hören ist aber auch von Schnäppchenkäufen nach den jüngsten Verlusten, ausgelöst vom offenbar unbeirrt sehr falkenhaften Zinserhöhungskurs der US-Notenbank. Neue Erkenntnisse dazu erhoffen sich Marktakteure vom im späteren Tagesverlauf startenden Notenbankertreffen in Jackson Hole. US-Notenbankchef wird seinen mit Spannung erwarteten Auftritt dort aber erst am Freitag haben.

Unter den Einzelwerten steigen LG Innotek in Seoul um rund 4 Prozent. Das Unternehmen soll sich einen Auftrag über Kamaramodule bei Tesla gesichert haben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.048,90 +0,7% -5,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.479,83 +0,6% -1,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.470,62 +0,9% -17,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.228,26 +0,4% -11,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Wegen Taifunwarnung Handel noch nicht gestartet

Straits-Times (Sing.) 3.239,54 +0,2% +3,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.486,54 +1,3% -5,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26h % YTD

EUR/USD 0,9990 +0,2% 0,9969 0,9952 -12,1%

EUR/JPY 136,59 -0,1% 136,68 136,05 +4,4%

EUR/GBP 0,8449 -0,0% 0,8452 0,8416 +0,6%

GBP/USD 1,1824 +0,3% 1,1794 1,1825 -12,6%

USD/JPY 136,73 -0,3% 137,12 136,69 +18,8%

USD/KRW 1.336,90 -0,3% 1.340,88 1.344,14 +12,5%

USD/CNY 6,8523 -0,1% 6,8596 6,8673 +7,8%

USD/CNH 6,8590 -0,2% 6,8754 6,8800 +7,9%

USD/HKD 7,8457 -0,0% 7,8458 7,8457 +0,6%

AUD/USD 0,6952 +0,6% 0,6908 0,6913 -4,3%

NZD/USD 0,6217 +0,5% 0,6189 0,6195 -8,9%

Bitcoin

BTC/USD 21.523,79 -0,2% 21.573,18 21.346,39 -53,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,28 94,89 +0,4% +0,39 +34,3%

Brent/ICE 101,77 101,22 +0,5% +0,55 +36,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 292,15 -100,0% -292,15 +329,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.756,26 1.751,39 +0,3% +4,87 -4,0%

Silber (Spot) 19,27 19,19 +0,4% +0,08 -17,3%

Platin (Spot) 884,85 880,50 +0,5% +4,35 -8,8%

Kupfer-Future 3,64 3,64 -0,1% -0,00 -17,8%

YTD zu Vortagsschluss

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/raz

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 25, 2022 00:39 ET (04:39 GMT)