MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Rio Tinto fest - Bridgestone schwach

Weiter aufwärts ging es in Sydney mit BHP (+3,4%), nachdem der Rohstoffriese am Vortag mit seiner Zwischendividende positiv überrascht hatte. Auch die Aktie des Konkurrenten Rio Tinto (+3,1%) war weiter stark gesucht, nachdem nun auch Rio Tinto mit der angekündigten Gesamtdividende positiv überraschte. Der Goldschürfer Evolution Mining (-10%) kam mit seinem Halbjahresergebnis nicht gut an.

Bridgestone verloren gut 4 Prozent, nachdem der Reifenhersteller mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen verfehlt hatte. Finanzwerte wie Dai-Ichi-Life (+1,9%) hätten tendenziell von den in den USA weiter gestiegenen Renditen am Anleihemarkt profitiert, berichteten Händler. Das komme den Geschäften der Versicherer und der Banken zupass. Die Zehnjahresrendite in den USA hatte am Vorabend einen Satz um 8 Basispunkte auf 1,29 Prozent gemacht. Hintergrund sind steigende Inflationserwartungen, u.a. als eine Folge des erwarteten riesigen Stimuluspakets für die US-Wirtschaft.

Eine Ausnahme machte Hongkong, wo es noch Nachholbedarf gab, nachdem dort wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten erst den zweiten Tag wieder gehandelt wurde. Der HSI lag zuletzt 1,3 Prozent im Plus. In Taiwan, wo erstmals wieder gehandelt wird, bescherte der Nachholbedarf dem Index ein Plus von rund 3,5 Prozent auf ein Rekordhoch. Das könnte auch eine Indikation für Schanghai sein. Dort wird der Handel am Donnerstag wieder aufgenommen.

In Seoul war das Minus mit 0,9 Prozent am größten. Der Nikkei-Index in Tokio kam von seinem 30-Jahreshoch um 0,6 Prozent zurück auf 30.292 Punkte. Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen verpufften hier auch im Dezember unerwartet gut ausgefallene Aufträge im Maschinenbau sowie stark gestiegene Exporte nach China im Januar. Sydney tendierte ebenfalls leichter.

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Rally an den ostasiatischen Aktienmärkten hat am Mittwoch eine Pause eingelegt, auch weil Anleger Gewinne mitnahmen nach dem Erreichen von Rekord- oder Langzeithochs. Als Bremser habe auch der beschleunigte Anstieg der Renditen in den USA gewirkt, hieß es im Handel. Dazu passend zeigte sich der Dollar auf breiter Front etwas fester.

