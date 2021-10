MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben sorgen für Aufschläge an den Börsen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Positive Vorgaben von der Wall Street haben zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für steigende Kurse gesorgt. Teilnehmer verwiesen vor allem auf den überzeugenden Start in die Berichtssaison. So hatten am Vortag fünf US-Banken und auch Alcoa mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Dazu kamen besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt, denn die wöchentlichen Erstanträge fielen stärker als prognostiziert.

Am deutlichsten fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,8 Prozent aufwärts ging. Hier stützte zusätzlich ein schwacher Yen, der vor allen den Export-Werten zu Kursgewinnen verhalf. Der Dollar überwand erstmals seit November 2018 wieder die Marke von 114 Yen. So legten die Aktien von Sony um 2,2 Prozent zu und für Nissan Motor ging es 1,4 Prozent nach oben.

Schanghai legt zu - Konjunktursorgen bleiben

Der Schanghai-Composite blieb mit einem Plus von 0,4 Prozent dagegen etwas zurück. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent nach oben. Hier hatte es an den vergangenen beiden Tagen keinen Handel gegeben - am Mittwoch wegen einer Taifun-Warnung und am Donnerstag aufgrund eines Feiertages.

In Schanghai belasteten Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung, hieß es. Das BIP-Wachstum dürfte sich im dritten Quartal auf 5,1 Prozent verlangsamt haben von 7,9 Prozent im Vorquartal, geht aus einer Umfrage des Wall Street Journal unter 18 Wirtschaftsexperten hervor. Auch die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren dürften sich der Umfrage zufolge im September weiter abgekühlt haben.

Dazu kamen die andauernden Sorgen um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande. Die Aktien waren weiterhin vom Handel ausgesetzt. Zuletzt hatte das Unternehmen Kuponzahlungen an Anleihegläubiger nicht leisten können, was die Sorgen vor einem Kollaps des Unternehmens und möglichen negativen Auswirkungen auf China verstärkt hatte.

Der Kospi in Seoul rückte um 0,9 Prozent vor. Hier waren es vor allem die Technologiewerte, die mit den positiven Vorgaben von der Nasdaq deutliche Kursgewinne verzeichneten. Der Kospi legte den dritten Handelstag in Folge zu. Die Aktien von SK Hynix stiegen um 4,9 Prozent und die Papiere von Apple-Zulieferer LG Innotek kletterten um 4,1 Prozent.

In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent. Vor allem Aktien aus dem Reisesektor trieben das Sentiment an, hieß es. Die Fluggesellschaft Qantas (+2,0%) zieht die Wiederaufnahme ihrer internationalen Flüge um zwei Wochen auf den 1. November vor. Dagegen verloren die Aktien von Rio Tinto 0,9 Prozent. Der Bergbaukonzern geht davon aus, dass er in diesem Jahr voraussichtlich weniger Eisenerz aus seinen australischen Bergbaubetrieben verschiffen wird als bisher angenommen. Auch die Förderung von Kupfer und Bauxit werde unter den Prognosen liegen. Davon unbeeindruckt legte der Rohstoffsektor um 1,3 Prozent zu.

Nippon Steel verklagt Toyota Motor

Der japanische Stahlproduzent Nippon Steel hat den Autokonzern Toyota beschuldigt, gestohlene Technologie für einen Stahlwerkstoff in Elektromotoren verwendet zu haben. Nippon Steel reichte eine Patentrechtsklage gegen den langjährigen Geschäftspartner ein. Der Rechtsstreit steht vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen innerhalb der globalen Lieferkette, da Zulieferer wie Nippon Steel mit höheren Rohstoffkosten zu kämpfen haben. Die Aktien von Nippon Steel erhöhten sich um 0,6 Prozent, Toyota Motor stiegen um 0,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.362,00 +0,7% +11,8% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.068,63 +1,8% +4,0% 08:00

Kospi (Seoul) 3.015,06 +0,9% +4,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.572,37 +0,4% +2,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.253,32 +1,2% -8,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.781,19 +2,4% +13,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.184,12 +0,6% +11,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.596,42 +0,2% -2,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1613 +0,1% 1,1599 1,1608 -4,9%

EUR/JPY 132,54 +0,5% 131,85 131,68 +5,1%

EUR/GBP 0,8469 -0,2% 0,8482 0,8475 -5,2%

GBP/USD 1,3716 +0,3% 1,3674 1,3697 +0,3%

USD/JPY 114,15 +0,4% 113,67 113,44 +10,6%

USD/KRW 1.180,88 -0,1% 1.182,26 1.185,01 +8,8%

USD/CNY 6,4286 -0,2% 6,4400 6,4358 -1,5%

USD/CNH 6,4256 -0,2% 6,4373 6,4330 -1,2%

USD/HKD 7,7802 +0,0% 7,7790 7,7792 +0,4%

AUD/USD 0,7439 +0,3% 0,7417 0,7404 -3,4%

NZD/USD 0,7066 +0,5% 0,7032 0,7001 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 59.475,01 +3,0% 57.767,76 57.659,76 +104,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,02 81,31 +0,9% 0,71 +71,4%

Brent/ICE 84,81 84,00 +1,0% 0,81 +67,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,47 1.795,83 -0,2% -4,36 -5,6%

Silber (Spot) 23,48 23,58 -0,4% -0,09 -11,0%

Platin (Spot) 1.058,90 1.058,60 +0,0% +0,30 -1,1%

Kupfer-Future 4,63 4,63 -0,0% -0,00 +31,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2021 03:38 ET (07:38 GMT)