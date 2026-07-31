MÄRKTE ASIEN/Heftige Erholung in Südkorea - Halbleitertitel gesucht

DOW JONES--Angeführt von einer starken Erholungsrally in Südkorea zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Freitag überwiegend mit Aufschlägen. Vor allem Halbleiter- und Technologiewerte sind gesucht, nachdem diese bereits an der Wall Street am Vorabend das Tableau angeführt hatten. Auch mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Apple belasten die Stimmung im Sektor nicht, die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel um 5,9 Prozent nach, obwohl das Unternehmen ein Rekord-Drittquartal mit einem Umsatzplus von 16 Prozent gemeldet hat. Allerdings rechnet Apple nach dem KI-Boom mit langsamerem Wachstum und höheren Kosten. Gefeiert wird dagegen der Geschäftsausweis von Amazon, der Kurs haussiert nachbörslich in den USA um über 10 Prozent dank beschleunigtem Cloud-Wachstum.

Der Kospi erholt sich nach dem Einbruch der vergangenen Tage dank eine Hausse der zuletzt arg gebeutelten Halbleiterwerte um 15,9 Prozent - begleitet von etlichen Handelsunterbrechungen aufgrund der starken Volatilität. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix erholten sich um 20,5 bzw, 25,3 Prozent, nachdem die positiven Quartalsergebnisse Microsoft und Amazon das Vertrauen in KI-bezogene Ausgaben erneuert haben. Zweifel über das Erwirtschaften der immensen KI-Kosten und zunehmender Wettbewerb durch chinesische Chiphersteller hatten die südkoreanischen Halbleiterwerte zuletzt massiv unter Druck gesetzt. Trotz der Aufschläge am Freitag steuerte der Kospi noch immer auf einen monatlichen Rückgang von rund 25 Prozent zu.

In Japan stützen ebenfalls Halbleitertitel, aber auch ein schwächelnder Yen. Denn die japanische Notenbank hat Leitzinsniveau bestätigt, immerhin ein Ratsmitglied stimmte für eine Anhebung der Zinsen. Da die Kernverbraucherpreise im Großraum Tokio im Juli stärker als gedacht gestiegen waren, sorgt die Geldpolitik für etwas Erleichterung. Denn die Zentralbank erklärte, die Risiken für die Inflation seien weiterhin nach oben gerichtet. Dies gilt umso mehr, weil die Industrieproduktion im Juni deutlicher als veranschlagt zugelegt hat. Auch der Einzelhandelsumsatz im Juni stieg. Der Nikkei klettert vor diesem Hintergrund um 4 Prozent auf 64.360 Punkte. Im Chipsektor ziehen Advantest und Tokyo Electron um 15,1 bzw. 6,1 Prozent an.

Die chinesischen Aktien, die vom Absturz der Halbleitertitel der vergangenen Tage kaum berührt waren, beweisen einmal mehr relative Eigenständigkeit mit Konzentration auf heimische Aspekte. Der Shanghai-Composite legt um 0,8 Prozent zu, der HSI in Hongkong gibt 0,1 Prozent nach. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe ist im Juli entgegen der Markterwartung in den Kontraktionsbereich gerutscht. Auch die chinesische Industrieproduktion ist im Juli unerwartet wieder in den Schrumpfungsbereich gefallen. Investoren beobachten aufmerksam, ob es weitere politische Unterstützungsmaßnahmen aus Peking geben wird. Die Daten für das verarbeitende Gewerbe deuten auf einen schwachen Start in die zweite Jahreshälfte hin, urteilt ING-Chefvolkswirt für China Lynn Song.

In Australien klettert der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Ähnlich wie in China hatte der Ausverkauf im Halbleiterbereich hier keine Spuren hinterlassen, denn der Technologiesektor spielt im Leitindex keine Rolle. Capital Economics hat ihre Prognose für eine weitere Zinserhöhung in Australien im nächsten Monat indes verworfen. Die diese Woche veröffentlichten Verbraucherpreisdaten seien moderat genug gewesen, um die Reserve Bank of Australia davon zu überzeugen, dass die Geldpolitik straff genug sei, heißt es.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.987,80 +0,2 +3,1 08:00

Nikkei-225 64.360,37 +4,0 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.140,57 +1,6 +18,0 08:00

Kospi (Seoul) 6.485,21 +15,9 +53,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.830,58 -0,1 +0,8 10:00

Shanghai-Composite 3.833,65 +0,8 -3,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.626,87 -0,8 +21,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.216,28 +0,5 -28,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.728,73 +0,5 +2,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:37 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1505 -0,2 1,1527 1,1436 -2,0

EUR/JPY 184,91 +0,6 183,86 187,20 +0,5

EUR/GBP 0,8556 -0,0 0,8559 0,8571 -1,8

USD/JPY 160,70 +0,8 159,51 163,69 +2,6

USD/KRW 1.439,62 +1,2 1.423,12 1.437,96 -0,1

USD/CNY 6,7472 -0,1 6,7550 6,7578 -3,5

USD/CNH 6,7450 -0,0 6,7475 6,7575 -3,3

USD/HKD 7,8421 -0,0 7,8427 7,8436 +0,8

AUD/USD 0,7027 +0,0 0,7025 0,6950 +5,3

NZD/USD 0,5868 -0,2 0,5878 0,5805 +2,0

BTC/USD 64.277,35 -0,7 64.728,65 63.883,21 -26,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,94 -2,0 -1,65 83,59

Brent/ICE 87,73 -1,5 -1,30 89,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.077,54 -0,6 -24,86 4.102,40

Silber 58,56 -0,7 -0,42 58,99

Platin 1.637,73 -1,4 -22,45 1.660,18

(Angaben ohne Gewähr)

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July 31, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)