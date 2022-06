MÄRKTE ASIEN/Herbe Verluste - Belastungsfaktoren im Überfluss

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen folgen am Montag den starken Verlusten der Wall Street vom Freitag. Dort hatten Stagflationssorgen neue Nahrung erhalten von stärker als gedacht gestiegenen US-Verbraucherpreisen und einem zugleich auf ein Rekordtief gesunkenen Michigian-Index für das Verbrauchervertrauen.

Zugleich sind die Augen auf die US-Notenbank gerichtet, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung verkündet, wobei mehrheitlich mit einer großen Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf dann 1,25 bis 1,50 Prozent gerechnet wird. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen in diesem Umfeld massiv gestiegen, im Zehnjahresbereich um 11 Basispunkte auf 3,16 Prozent, im Zweijahresbereich sogar um 25 Basispunkte auf 3,05 Prozent - auch weil mit den Preisdaten die Spekulation einen herben Dämpfer erhielt, dass nach zwei großen Zinserhöhungen eine Pause im Zinserhöhungszyklus anstehen könnte.

Hinzu kommt als Belastungsfaktor, dass nach den eingeleiteten Lockerungen der Covid-19-Lockdowns in China die Coronamaßnahmen in Peking und der Handelsmetropole Schanghai wieder verschärft wurden. Das dürfte sich wieder negativ auf die Lieferketten auswirken, wie auch der in Südkorea laufende Streik der Lkw-Fahrer.

In Tokio geht es in dieser Gemengelage um 2,8 Prozent nach unten auf 27.040 Punkte, in Seoul um 3,1 Prozent und in Hongkong um 2,8 Prozent. Schanghai (-1,1%) schlägt sich etwas besser. Hier hilft, dass in China der Preisauftrieb deutlich moderater ausfiel und zudem Peking immer wieder mit Unterstüzungsmaßnahmen für die Wirtschaft bereitsteht. Im australischen Sydney wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Dollar steigt weiter - Öl billiger

Mit den steigenden US-Zinsen legt auch der Dollar weiter zu. Nach dem Anstieg am Freitag klettert der Dollar-Index weiter um 0,3 Prozent. Die Ölpreise fallen um gut 1 Prozent. Sie werden gebremst von Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage angesichts des negativen Effekts steigender Zinsen auf die Wirtschaft, aber auch der neuerlichen Lockdowns in China. Dazu verteuert der festere Dollar die Ölpreise für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 27.040,10 -2,8% -3,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.515,95 -3,1% -15,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.248,51 -1,1% -10,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.193,95 -2,8% -6,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.162,08 -0,6% +1,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.472,26 -1,5% -4,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,0488 -0,3% 1,0515 1,0637 -7,8%

EUR/JPY 141,63 +0,2% 141,37 142,19 +8,2%

EUR/GBP 0,8535 -0,0% 0,8538 0,8514 +1,6%

GBP/USD 1,2287 -0,2% 1,2317 1,2493 -9,2%

USD/JPY 135,07 +0,5% 134,43 133,72 +17,3%

USD/KRW 1.279,50 0% 1.279,50 1.270,30 +7,6%

USD/CNY 6,7089 +0,0% 6,7089 6,6811 +5,6%

USD/CNH 6,7566 +0,3% 6,7347 6,6870 +6,3%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8492 +0,7%

AUD/USD 0,7023 -0,2% 0,7039 0,7127 -3,3%

NZD/USD 0,6340 -0,1% 0,6348 0,6432 -7,1%

Bitcoin

BTC/USD 25.828,94 -5,6% 27.363,70 30.051,31 -44,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 119,06 120,67 -1,3% -1,61 +63,6%

Brent/ICE 120,44 122,01 -1,3% -1,57 +61,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,49 1.871,40 -0,5% -8,92 +1,8%

Silber (Spot) 21,65 21,89 -1,1% -0,24 -7,1%

Platin (Spot) 963,13 977,07 -1,4% -13,94 -0,8%

Kupfer-Future 4,25 4,29 -1,0% -0,04 -4,3%

