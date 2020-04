MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Mittel gegen Covid-19 beflügelt Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit sehr festen Vorgaben der Wall Street ist es am Donnerstag auch an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben gegangen. Die Nachricht, dass ein Mittel zur Behandlung von Covid-19 gefunden sein könnte, befeuerte in den USA die Kauflaune. Das Medikament Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead hat in einer Studie offenbar vielversprechende Ergebnisse gezeigt.

Unterstützung kam auch von der US-Notenbank, die ihre Entschlossenheit bekräftigte, die Erholung der heimischen Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal stärker als erwartet eingebrochen war, wurde in diesem Umfeld ignoriert.

Auch schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe vermochten die Stimmung nicht zu trüben. Sowohl der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Index als auch das Pendant von Caixin Media und Markit gingen im April zurück. Letzterer rutschte sogar unter die Expansionsschwelle. Allerdings schürten die Daten Hoffnungen, dass der Nationale Volkskongress auf seiner Tagung Ende Mai neue Wirtschaftsstimuli beschließen werde.

Der Composite-Index stieg in Schanghai um 1,3 Prozent. In Tokio legte der Nikkei-225-Index nach der Feiertagspause vom Mittwoch nun um 2,1 Prozent zu auf 20.194 Punkte. Die Börse im australischen Sydney schloss 2,4 Prozent im Plus.

In Hongkong und Südkorea ruhte der Handel am Donnerstag wegen "Buddhas Geburtstag". Beide Börsen bleiben auch am Freitag wegen des "Tags der Arbeit" geschlossen, ebenso wie die Aktienmärkte in Festlandchina und anderen asiatischen Ländern.

Technologiewerte mit guten Vorgaben fest

Technologiewerte in der Region profitierten von ermutigenden Geschäftszahlen aus den USA. Dort waren unter anderem die nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlichten Quartalsausweise von Microsoft und Facebook positiv aufgenommen worden.

Unter den Einzelwerten blieben in Tokio Softbank mit einem Anstieg um 0,4 Prozent hinter dem Markt zurück, nachdem das Unternehmen seine Verlustprognose für das am 31. März beendete Geschäftsjahr ausgeweitet hatte. Grund dafür sind Abschreibungen auf die Investition in Wework, einem US-Anbieter von Büroflächen.

Aktien japanischer Autohersteller und -zulieferer wurden von der Aussicht auf fortgesetzte Wirtschaftsstimuli der US-Notenbank nach oben getragen. Gleiches galt für den Elektroniksektor. Selbst der unverändert feste Yen, sonst ein Bremsklotz für die exportorientierten Branchen, belastete nicht.

Denso sprangen um 7 Prozent nach oben, obwohl der Zulieferer in seinem vierten Geschäftsquartal aufgrund der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch gemeldet und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen hatte. Suzuki Motor und Honda Motor rückten um 9,3 und 5,1 Prozent vor. Hitachi verbesserten sich um 6,2, Yaskawa Electric um 5,6 und Nidec um 6,6 Prozent.

Die japanische Währung stand bei etwa 106,60 Yen je US-Dollar, Anfang der Woche kostete der Dollar jedoch noch über 107 Yen.

Im Zuge der Ölpreiserholung waren in der ganzen Region auch die Branchenaktien stark gesucht. In Tokio verbesserten sich Inpex um 5,1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 2,6 Prozent. In Sydney ging es für Santos um 9,3 Prozent aufwärts. Woodside Petroleum stiegen um 6,9 Prozent und Oil Search um 10,5 Prozent.

Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI sprang um 11,8 Prozent auf 16,83 Dollar. Am Vortag hatte das US-Energieministerium einen geringeren Aufbau seiner Rohölvorräte gemeldet als erwartet. Gleichzeitig war die Raffinerieauslastung wieder etwas gestiegen. Die Daten deuteten darauf hin, dass sich die weltweite Nachfrage nach Öl schneller erhole als erwartet, sagte Stephen Innes von Axicorp. Brentöl verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 23,91 Dollar.

===

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.522,40 +2,39% -17,38% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 20.193,69 +2,14% -16,42% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag 08:00

Schanghai-Comp. 2.860,08 +1,33% -6,23% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 10:00

Taiex (Taiwan) 11.003,24 +2,14% -8,28% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.630,44 +2,16% -20,11% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.403,09 +1,65% -13,12% 11:00

BSE (Mumbai) 33.711,98 +3,03% -18,38% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0871 -0,0% 1,0875 1,0857 -3,1%

EUR/JPY 115,95 +0,0% 115,95 115,69 -4,9%

EUR/GBP 0,8735 +0,2% 0,8720 0,8710 +3,2%

GBP/USD 1,2444 -0,2% 1,2473 1,2467 -6,1%

USD/JPY 106,65 +0,0% 106,66 106,54 -1,9%

USD/KRW 1205,18 -0,5% 1210,67 1218,60 +4,3%

USD/CNY 7,0519 -0,4% 7,0768 7,0769 +1,3%

USD/CNH 7,0577 -0,2% 7,0729 7,0818 +1,3%

USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7503 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6545 -0,2% 0,6558 0,6536 -6,6%

NZD/USD 0,6130 -0,1% 0,6136 0,6099 -8,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.169,26 +3,4% 8.867,01 7.945,41 +27,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 16,83 15,06 +11,8% 1,77 -71,7%

Brent/ICE 23,91 22,54 +6,1% 1,37 -62,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.719,66 1.712,65 +0,4% +7,01 +13,3%

Silber (Spot) 15,35 15,40 -0,3% -0,05 -14,0%

Platin (Spot) 785,20 778,45 +0,9% +6,75 -18,6%

Kupfer-Future 2,41 2,37 +1,3% +0,03 -14,3%

===

