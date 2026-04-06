Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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06.04.2026 10:06:39
MÄRKTE ASIEN/Hoffnungen auf Öffnung der Straße von Hormus stützen
DOW JONES--Die asiatischen Börsen sind mit Gewinnen in die Woche nach Ostern gestartet. Nachdem die Wall Street am Donnerstag noch gut behauptet aus dem Handel gegangen war, weil es Spekulationen über Bemühungen des Iran um eine Öffnung der Straße von Hormus gab, dominiert auch am Montag auf den Kurstableaus die grüne Farbe. Erneut gab es Hoffnungen auf eine Öffnung der Meerenge.
Die Nachrichtenagentur AP schrieb laut Reuters-Bericht, dass Pakistan, Ägypten und die Türkei dem Iran und den USA Vorschläge für eine Waffenruhe, gefolgt von einem breiteren Abkommen, gemacht hätten. Reuters zufolge müssten die Kriegsparteien allen Details des Deals noch am Montag zustimmen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende dem Wall Street Journal gesagt, er werde Kraftwerke und Brücken im Iran zerstören lassen, sollte dieser die Straße von Hormus nicht bis Montag freigeben.
Der koreanische Kospi schloss um 1,4 Prozent höher bei 5.450,33 Punkten. Anleger erwarten, dass Indexschwergewicht Samsung Electronics am Dienstag gute Zahlen für das erste Quartal vorlegen und einen Rekordgewinn melden wird. Die Aktie rückte um 3,7 Prozent auf 193,100 Won vor.
Der japanische Nikkei kletterte um 0,6 Prozent auf 53.413,68 Punkte, gestützt vor allem von Chip- und Einzelhandelsaktien. Die Aktien der Resonac Holdings Corp. waren der größte Gewinner der Sitzung, sie legten um 4,8 Prozent auf 11.845 Yen zu. Lasertec Corp. gewannen 4,5 Prozent auf 37.460 Yen. Kioxia Holdings Corp. komplettierte die drei stärksten Werte. Die Aktien stiegen um 4,3 Prozent auf 22.800 Yen.
Zugute kam der Stimmung, dass die Bank of Japan (BoJ) Erwartungen einer Leitzinsanhebung im April nicht zusätzlich anfachte, als sie ihre Einschätzung der Wirtschaftslage in den sechs Regionen des Landes unverändert ließ und vor negativen Auswirkungen des Nahostkrieges warnte.
Die Börsen in Schanghai und Hongkong waren wegen des Qingming Festivals geschlossen.
Der führende Brent-Kontrakt sinkt um 1,4 Prozent auf 107 US-Dollar, der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 06, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
|Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
|126,00
|4,13%
|Lasertec Corp
|37 460,00
|4,46%
|Samsung
|193 100,00
|3,71%
|Samsung GDRS
|2 760,00
|4,15%
|Showa Denko K.K.
|63,50
|9,48%
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