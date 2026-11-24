DOW JONES--Die globale Huang-Rally erreicht am Dienstag auch die asiatischen Börsen. Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von Nvidia sorgt wie schon an der Wall Street für Kauflaune - vor allem im Technologiesektor. Die Nvidia-Aktie schoss in den USA um über 31 Prozent nach oben. "Huangs Wiedereinsetzung als CEO löst eine gewaltige, von Technologiewerten angeführte 'Risk-on'-Rally aus. Die Märkte begrüßten die Nachricht über die vermeintliche Rückkehr von Stabilität in den breiteren KI-Sektor, weil Nvidia mit Jensen an der Spitze als das notwendige Bindeglied der Branche galt", kommentiert Vishnu Varathan, Makrostratege bei Mizuho Securities.

"Jensens Rückkehr ist für asiatische Technologieaktien besonders willkommen, von denen viele Kollateralschäden durch die Führungskrise von Nvidia erlitten haben", betont Chef-Anlagestratege Charu Chanana bei Saxo Markets. Die Nachricht befeuert aber auch den Gesamtmarkt, weil sie laut Händlern die jüngsten Zweifel über die Rentabilität der massiven KI-Investitionen zunächst beiseite wischt.

Die Huang-Schlagzeilen beflügeln vor allem die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan, die zuletzt aber auch besonders unter seinem Abgang gelitten hatten. Der südkoreanische Kospi springt um 7,0 Prozent nach oben, der taiwanische Taiex gar um 9,1 Prozent. Die Erwartung einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte am Donnerstag bremst den Markt in Südkorea nicht. Der ebenfalls mit vielen Technologietiteln bestückte Nikkei-225 in Japan gewinnt 4,0 Prozent. Der breite Topix steigt um 2,6 Prozent.

Unter den Sektorwerten klettern in Taipeh Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 9,9 Prozent, Foxconn um 8,2 Prozent und Largan Precision um 9,9 Prozent. In Seoul liegen die Technikschwergewichte SK Hynix mit einem Aufschlag von 8,8 Prozent und Samsung Electronics mit einem Plus von 8,1 Prozent vorn. In Tokio haussieren Kioxia um 10,1 Prozent, Murata um 14,9 Prozent und Advantest um 13 Prozent - Tokyo Electron klettern um 8,2 Prozent.

In China geht es verhaltener zu. Der Shanghai-Composite gewinnt 0,5 Prozent, der HSI in Hongkong büßt sogar 0,4 Prozent ein. Der chinesische Aktienmarkt hatte jedoch zuvor auch die scharfe Abwärtsbewegung im Technologiesektor nicht eins zu eins mitgemacht. Gleichwohl sind Halbleiterwerte gesucht, in Hongkong klettern Hua Hong Grace Semiconductor um 1,2 und SMIC um 2,0 Prozent. Foxconn Industrial Internet ziehen in Schanghai um 8,3 Prozent.

Auch die Börse in Sydney, wo Technologiepapiere keine große Rolle spielen, lässt sich von der positiven Stimmung anstecken - der australische S&P/ASX-200 steigt um 1,8 Prozent. Allerdings zählen auch in Sydney stärker vertretene Rohstoffunternehmen als Profiteure des Ausbaus beispielsweise von Rechenzentren, die mit der Huang-Rückkehr nun wieder zuversichtlicher gesehen werden.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.726,40 +1,8 +0,1 06:00

Nikkei-225 58.706,10 +4,0 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 2.946,47 +2,6 +10,8 07:30

Kospi (Seoul) 5.038,15 +7,0 +19,6 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.295,94 -0,4 -13,0 09:00

Shanghai-Composite 3.555,49 +0,5 -10,4 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.002,53 +1,0 +7,7 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.228,93 +0,3 -39,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.567,09 +1,2 -6,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:17 % YTD

EUR/USD 1,0909 +0,1 1,0901 1,1000 -7,1

EUR/JPY 173,47 +0,1 173,34 174,94 -5,7

EUR/GBP 0,8364 +0,1 0,8359 0,8380 -4,0

USD/JPY 159,02 +0,0 159,00 159,02 +1,5

USD/KRW 1.342,15 +0,1 1.340,47 1.343,36 -6,8

USD/CNY 6,6608 -0,1 6,6643 6,6646 -4,8

USD/CNH 6,6610 -0,1 6,6664 6,6664 -4,5

USD/HKD 7,8419 -0,0 7,8427 7,8387 +0,8

AUD/USD 0,6630 +0,1 0,6626 0,6648 -0,6

NZD/USD 0,5446 -0,1 0,5449 0,5474 -5,4

BTC/USD 60.510,82 -1,3 61.292,59 61.435,64 -31,0

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,49 -0,9 -0,68 80,17

Brent/ICE 88,67 -0,8 -0,70 89,37

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.635,95 +0,1 4,27 3.631,68

Silber 42,67 -0,9 -0,39 43,06

Platin 1.303,12 -1,7 -21,88 1.325,00

(Angaben ohne Gewähr)

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November 24, 2026 01:08 ET (06:08 GMT)