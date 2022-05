MÄRKTE ASIEN/Inflationsängste belasten Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen überwiegen am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Beobachter verweisen auf negative Vorgaben der Wall Street in Reaktion auf die jüngsten US-Inflationsdaten. Zwar stiegen die Verbraucherpreise im April weniger stark als im März, doch schwächte sich der Preisauftrieb nicht so deutlich ab wie von Ökonomen vorhergesagt. Das nährte Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation noch rigoroser straffen könnte, was wiederum die Aktienmärkte belasten würde.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 1,3 Prozent. In Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 1,1 Prozent nach. In Schanghai setzt sich die Gewinnserie der vergangenen Tage dagegen fort, wenn auch deutlich langsamer: Der Composite-Index zeigt sich gut behauptet.

Derweil rücken die Probleme des chinesischen Immobilienmarkts wieder in den Vordergrund: Der Immobilienentwickler Sunac China hat mitgeteilt, dass er eine fällige Zinszahlung auf eine Anleihe nicht leisten könne und auch weitere Zahlungen ausfallen lassen müsse. Die Sunac-Aktie verliert in Hongkong 6 Prozent. Für Country Garden Holdings geht es um 5,6 Prozent nach unten.

Aktien chinesischer Automobilhersteller reagieren meist gelassen auf schwache Absatzzahlen. Im April wurden wegen der strengen Lockdowns im Zuge der jüngsten Pandemiewelle in der Volksrepublik 35,5 Prozent weniger Pkw verkauft als im vergleichbaren Vorjahresmonat. BYD fallen zwar um 2,1 Prozent. Geely (+0,5%), Great Wall Motors (+1,4%) und Dongfeng (+0,2%) halten sich jedoch besser.

Toyota tendieren in Tokio kaum verändert, nachdem der Automobilkonzern bei der Vorlage von Geschäftszahlen vor einem Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr gewarnt hat. Ursächlich seien hohe Rohstoffkosten und Komponentenknappheit.

In Seoul brechen die Aktien von LG Household & Health Care um fast 14 Prozent ein, nachdem der Kosmetikhersteller enttäuschende Erstquartalszahlen vorgelegt hat. Positiv werden dagegen die Zahlen des Telekom-Unternehmens KT Corp (+3,4%) aufgenommen. Der Leitindex Kospi verliert 0,8 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.973,10 -1,3% -6,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.883,48 -1,3% -9,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.572,44 -0,8% -13,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.063,78 +0,2% -15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.615,77 -1,1% -16,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.201,58 -0,8% +3,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.557,05 +0,1% -0,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0519 +0,0% 1,0516 1,0557 -7,5%

EUR/JPY 136,56 -0,1% 136,66 137,34 +4,3%

EUR/GBP 0,8607 +0,3% 0,8584 0,8559 +2,4%

GBP/USD 1,2221 -0,3% 1,2252 1,2332 -9,7%

USD/JPY 129,81 -0,1% 129,97 130,10 +12,8%

USD/KRW 1.288,30 +0,7% 1.279,50 1.274,54 +8,4%

USD/CNY 6,7498 +0,4% 6,7211 6,7218 +6,2%

USD/CNH 6,7865 +0,4% 6,7581 6,7433 +6,8%

USD/HKD 7,8500 -0,0% 7,8500 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6910 -0,5% 0,6941 0,6973 -4,8%

NZD/USD 0,6260 -0,6% 0,6295 0,6316 -8,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.590,33 -4,8% 28.971,41 30.450,63 -40,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,33 105,71 -1,3% -1,38 +42,2%

Brent/ICE 106,24 107,51 -1,2% -1,27 +34,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.852,09 1.852,46 -0,0% -0,37 +1,2%

Silber (Spot) 21,40 21,58 -0,8% -0,18 -8,2%

Platin (Spot) 992,01 994,78 -0,3% -2,77 +2,2%

Kupfer-Future 4,20 4,21 -0,4% -0,02 -5,8%

