MÄRKTE ASIEN/Kauflaune in Tokio und Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kein einheitlicher Trend hat sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Montag herausgeschält. Gute heimische Konjunkturdaten stützten den Markt in Schanghai, während die neuerliche Verschärfung bei den Spannungen mit den USA dort noch nicht mit Wucht durchzuschlagen schien. US-Präsident Donald Trump will von der in Peking ansässigen Bytedance Ltd verlangen, ihre Beteiligung an Tiktok zu verkaufen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Die beliebte Video-Sharing-App werde von US-Beamten als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft. Der US-Konzern Microsoft hat offenbar Interesse an einer Übernahme.

An der Börse in Tokio stützte ein am Freitag unter Druck geratener Yen die Aktienkurse. Zudem hat eine Reihe von E-Commerce-Gesellschaften mit starken Quartalszahlen überzeugt. Der Nikkei-225 gewann 2,2 Prozent auf 22.195 Punkte. Die Aktien von Seven & i Holdings fielen um gut 7 Prozent, nachdem der Betreiber der 7-Eleven-Kette das Tankstellennetz von Marathon Petroleum für 21 Milliarden Dollar übernehmen will. Dies ließ den Dollar gegen den Yen noch weiter anziehen, da über weitere Übernahmen von US-Unternehmen spekuliert wurde. Bereits am Freitag war die US-Devise nach Gewinnmitnahmen bei Dollar-Shortpositionen kräftig gestiegen.

Zudem zeigten sich Takeda Pharmaceutical 3,3 Prozent fester, nachdem das Pharmaunternehmen mit seinem Nettogewinn im ersten Quartal die Erwartungen geschlagen hat.

Starker Caixin treibt

Der Schanghaier Markt (plus 1,8 Prozent) profitierte vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für die Produktion im Juli, der noch stärker ausfiel als das ohnehin starke offizielle Pendant vom Freitag. Das Ausmaß der Expansion sei das stärkste in fast einem Jahrzehnt, betonte Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Der politische Geleitschutz habe den Weg für die wirtschaftliche Erholung gebahnt, sagt er. Er dürfte dazu beitragen, dass die Wirtschaft bis Jahresende wieder ihr Niveau vor Covid-19 erreichen wird.

Etwas trüber sieht es in Hongkong aus, wo der Markt im späten Geschäft um 0,7 Prozent nachgab und insbesondere Bankenwerte belasteten. KGI Securities geht davon aus, das der Hongkonger Markt noch längere Zeit konsolidieren könne im Bereich zwischen 24.500 und 24.800 Punkten.

Die HSBC-Aktie verlor 4 Prozent. Die Großbank hat wegen einer deutlich höheren Risikovorsorge für faule Kredite im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch erlitten. Wie das Geldhaus mitteilte, sank das Nettoergebnis um 77 Prozent auf 1,98 Milliarden US-Dollar. "Unsere Entwicklung im ersten Halbjahr wurde durch die Covid-19-Pandemie, sinkende Zinssätze, ein erhöhtes geopolitisches Risiko und eine erhöhte Marktvolatilität beeinträchtigt", sagte CEO Noel Quinn laut Mitteilung.

Der südkoreanische Markt in Seoul pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten und schloss leicht im Minus. Während Pharmawerte und Schiffsbauunternehmen leichter schlossen, kauften die Anleger Aktien von Batterieproduzenten und Internetgesellschaften.

