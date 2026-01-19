MÄRKTE ASIEN/Keine klare Tendenz - Zwischen China-BIP und Zollsorgen

DOW JONES--Keine einheitliche Richtung hat es zu Wochenbeginn an den asiatischen Aktienmärkten gegeben. Im Blickpunkt standen unter anderem chinesische Wirtschaftsdaten. So hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 4,5 Prozent erhöht, blieb damit aber knapp unter der Prognose einer Zunahme um 4,6 Prozent. Damit erreichte Peking allerdings sein offizielles Jahreswachstumsziel und knüpfte an das reale BIP-Wachstum von 5 Prozent aus dem Jahr 2024 an. Während es für den Shanghai-Composite um 0,3 Prozent aufwärts ging, verlor der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel 1,0 Prozent.

Auf die Stimmung drückten dagegen die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump , der im Zuge des Grönland-Streits insgesamt acht europäischen Ländern mit einem 10-prozentigen Zusatzzoll gedroht hat. Der Schritt hat das Zeug, ein wegweisendes Handelsabkommen zu kippen, das Trump im vergangenen Jahr mit der EU erzielt hatte und das darauf abzielt, Zölle auf viele US-Exporte zu senken. Dies schürte Sorgen vor einem erneuten Zollstreit.

Chinas Wirtschaftswachstum für 2026 dürfte mindestens etwas schwächer ausfallen als das von 2025, sagte Volkswirtin Zichun Huang von Capital Economics. Die Konjunkturdaten für Dezember deuteten darauf hin, dass das Produktionswachstum zum Jahresende an Dynamik gewonnen habe. Dies sei jedoch größtenteils auf robuste Exporte zurückzuführen. Obwohl Chinas Wirtschaftswachstum für 2025 mit 5,0 Prozent dem Ziel der Regierung entsprochen habe, würden die offiziellen Zahlen das Tempo der wirtschaftlichen Expansion um mindestens 1,5 Prozentpunkte überbewerten, ergänzte die Ökonomin. Die chinesische Notenbank (PBoC) habe signalisiert, dass Leitzinssenkungen bevorstünden, wobei ein Schritt möglicherweise bereits am Dienstag erfolgen könnte. Dennoch dürfte eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik die Wirtschaft nicht ankurbeln.

In Tokio setzten sich die Abgaben nach den jüngst starken Gewinnen fort, der Nikkei-225 reduzierte sich um weitere 0,7 Prozent auf 53.584 Punkte. Anleger beobachteten aufmerksam alle Details zu den Parlamentswahlen sowie die Strategie von Premierministerin Sanae Takaichi, mit der sie die Wirtschaft ankurbeln und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen wolle, hieß es. Auto- und Elektronikwerte führten die Verliererliste in Tokio an. Toyota Motor fielen um 1,3 Prozent und Olympus büßten 2,4 Prozent ein.

An der Börse in Seoul setzte sich die jüngste Rally fort - der Kospi stieg den zwölften Handelstag in Folge und ging 1,3 Prozent höher aus dem Handel. Hier standen Chipwerte erneut auf der Kaufliste. Der US-Konzern Micron Technology will eine Produktionsstätte von der taiwanischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp für rund 1,8 Milliarden Dollar übernehmen. In Seoul gewannen die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix bis zu 1,2 Prozent. Für die Aktien von Taiwan Semiconductor ging es in Taipeh um weitere 3,0 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.874,50 -0,3% +2,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.583,57 -0,7% +7,1% 07:00

Kospi (Seoul) 4.904,66 +1,3% +16,4% 07:30

Shanghai-Comp. 4.114,00 +0,3% +3,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.572,45 -1,0% +4,5% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:09 % YTD

EUR/USD 1,1640 0,5 1,1586 1,1612 -1,3%

EUR/JPY 183,64 0,4 182,92 183,66 -0,5%

EUR/GBP 0,8681 0,1 0,8675 0,8668 -0,7%

GBP/USD 1,3410 0,4 1,3355 1,3396 -0,6%

USD/JPY 157,76 -0,1 157,88 158,17 +1,0%

USD/KRW 1.473,76 0,0 1.473,58 1.470,91 +2,3%

USD/CNY 6,9969 -0,1 7,0016 7,0030 -0,3%

USD/CNH 6,9575 -0,1 6,9671 6,9655 -0,1%

USD/HKD 7,7963 -0,0 7,7980 7,7997 +0,3%

AUD/USD 0,6698 0,4 0,6673 0,6703 +0,6%

NZD/USD 0,5778 0,6 0,5744 0,5760 -0,1%

BTC/USD 92.574,30 -3,0 95.455,70 95.614,80 +7,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 63,64 64,13 -0,8% -0,49 +5,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.669,87 4.596,45 +1,6% +73,42 +6,4%

Silber 93,35 90,1495 +3,5% +3,20 +26,4%

Platin 2.023,76 2.018,86 +0,2% +4,90 +15,0%

Kupfer 5,89 5,83 +1,0% +0,06 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

