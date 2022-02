MÄRKTE ASIEN/Kleine Erholung - Ukraine bleibt Hauptthema

HONGKONG (Dow Jones)--Nach den starken Verlusten am Vortag haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch mit Aufschlägen präsentiert. In Japan blieben die Märkte wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen. Teilnehmer sahen die Märkte in einem abwartenden Modus mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in der Ukrainekrise, nachdem Moskau am späten Montag die "Volksrepubliken" in der Ostukraine anerkannt hat. Zugleich will Russland Truppen in die umkämpften Separatistengebiete entsenden.

Solange es nicht zu einem "großen" Krieg komme, sei eine Stabilisierung der Börsen denkbar, hieß es. Zuversichtlich stimme auch das einheitliche Auftreten des Westens bei den Sanktionen und die Tatsache, dass diese noch überschaubar seien. Vereinzelt gab es auch Stimmen, die aufgrund der verschärften Krise einen großen Zinsschritt der US-Notenbank im März nun in Zweifel ziehen. Dennoch gehe die Sorge vor steigenden Preisen von Öl, Getreide und anderen Rohstoffen um.

In Südkorea stieg der Kospi um 0,5 Prozent. An den chinesischen Börsen ging es in Hongkong um 0,6 Prozent und in Schanghai um 0,9 Prozent nach oben. Am chinesischen Markt stand weiter die Regulierung des Technologiesektors durch Peking im Blick. Die Aktien der Branche tendierten derweil uneinheitlich. Konsumwerte wurden in Schanghai gekauft, weil ab 1. März mehr Produktkategorien von importierten Einzelhandelswaren für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel zugelassen sind.

Die australische Börse verzeichnete ein Plus von 0,6 Prozent. Das Land wird sich den Sanktionen des Westens gegen Russland anschließen.

Die neuseeländische Zentralbank hat den Leitzins das dritte Mal seit Oktober um 25 Basispunkte auf nun 1,0 Prozent angehoben. Während dies erwartet wurde, überraschte die Bank laut Westpac mit falkenhaften Aussagen, etwa über den Abbau der Bestände an Staatsanleihen. Außerdem prognostizierte sie, dass der Leitzins im letzten Quartal 2023 bei 3,30 Prozent liegen wird, während sie im November noch von etwa 2,60 Prozent ausgegangen war.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.205,70 +0,6% -3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Kein Handel wegen Feiertag

Kospi (Seoul) 2.719,53 +0,5% -8,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.489,15 +0,9% -4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.666,13 +0,6% +3,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.396,70 -0,1% +9,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.585,25 +0,5% +0,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 % YTD

EUR/USD 1,1324 -0,0% 1,1327 1,1377 -0,4%

EUR/JPY 130,28 -0,0% 130,33 130,75 -0,5%

EUR/GBP 0,8331 -0,1% 0,8337 0,8349 -0,9%

GBP/USD 1,3594 +0,1% 1,3586 1,3628 +0,5%

USD/JPY 115,04 -0,0% 115,06 114,93 -0,1%

USD/KRW 1.192,80 -0,0% 1.193,05 1.191,35 +0,3%

USD/CNY 6,3270 +0,0% 6,3266 6,3317 -0,5%

USD/CNH 6,3234 -0,0% 6,3240 6,3264 -0,5%

USD/HKD 7,8031 +0,0% 7,8020 7,8005 +0,1%

AUD/USD 0,7236 +0,2% 0,7219 0,7217 -0,3%

NZD/USD 0,6767 +0,5% 0,6735 0,6722 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 38.107,30 +0,5% 37.911,71 39.179,46 -17,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,74 91,91 -0,2% -0,17 +23,2%

Brent/ICE 96,66 96,84 -0,2% -0,18 +25,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.897,78 1.898,61 -0,0% -0,84 +3,7%

Silber (Spot) 24,15 24,12 +0,1% +0,03 +3,6%

Platin (Spot) 1.081,49 1.079,35 +0,2% +2,14 +11,4%

Kupfer-Future 4,51 4,51 +0,0% +0,00 +1,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 02:31 ET (07:31 GMT)