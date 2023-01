MÄRKTE ASIEN/Kleine Gewinne - Finanzwerte fester

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten ist es zum Ausklang der Woche leicht nach oben gegangen mit den Indizes. Unterstützung kam von der fest tendierenden Wall Street. Dort hatte ein besser als erwartet ausgefallenes BIP-Wachstum im vierten Quartal Hoffnungen auf eine weiche Landung der Wirtschaft trotz weiter steigender Zinsen geschürt.

Am meisten tat sich im südkoreanischen Seoul mit einem Plus von 0,6 Prozent, auf Wochenbasis stieg das Marktbarometer damit um 3,7 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio legte nur minimal zu auf 27.383 Punkte, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,2 Prozent höher. Sydney schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent, wozu vor allem Bankaktien beitrugen. Commonwealth Bank, NAB, Westpac and ANZ legten zwischen 0,9 und 1,5 Prozent zu. In Schanghai pausierte der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten zum fünften und letzten Mal.

Die Kauflaune in Tokio wurde leicht gebremst vom etwas festeren Yen. Er zog zumindest zwischenzeitlich an, weil die mit 4,3 Prozent im Januar einen Tick stärker als gedacht gestiegenen Kernverbraucherpreise in Tokio die Spekulation befeuerten, dass auch die japanische Notenbank vor einem Schwenk zu einer geldpolitischen Straffung stehen könnte.

Am japanischen Anleihemarkt zogen darauf die Renditen leicht an, im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkten auf 0,48 Prozent. Sie erreichten damit fast die von der Notenbank angestrebte Obergrenze von 0,5 Prozent.

Davon profitierten am Aktienmarkt tendenziell Papiere aus dem Finanzsektor. Dai-ichi Life Holdings legten um 1,4, Mizuho Financial und Mitsubishi UFJ Financial um je 2,7 Prozent zu. Shin-Etsu Chemical gewannen 4,1 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick angehoben hatte für Umsatz und Gewinn.

In Seoul verteuerten sich LG Display um 4,3 Prozent. Der Flachbildschirmhersteller hatte zwar einen Rekordverlust gemeldet, stellte aber zugleich für die zweite Halbjahr eine Kehrtwende in Aussicht. LG Energy Solution verloren 2,1 Prozent. Der Batteriehersteller hatte zwar solide Viertquartalszahlen berichtet, Händler verwiesen aber darauf, dass in Kürze eine Haltefrist für Belegschaftsaktien ende und dann ein Aktienüberhang drohe. LG Electronics reagierten mit einem Plus von 0,2 Prozent auf die wie erwartet schwach ausgefallenen Zahlen des Unterhaltungselektronikanbieters. Ebenfalls nach Bilanzzahlen verbilligte sich der Kurs des Autozulieferers Hyundai Mobis um 2,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.493,80 +0,3% +6,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.382,56 +0,1% +4,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.484,02 +0,6% +11,2% 07:00

Schanghai-Comp. Feiertag +5,7%

Hang-Seng (Hongk.) 22.631,78 +0,3% +13,9% 09:00

Taiex (Taiwan) Feiertag +5,6%

Straits-Times (Sing.) 3.394,00 +0,5% +3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.493,81 -0,3% +0,2% 10:00

BSE (Mumbai) 59.335,97 -1,4% -2,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 % YTD

EUR/USD 1,0875 -0,2% 1,0891 1,0912 +1,6%

EUR/JPY 141,45 -0,2% 141,75 141,52 +0,8%

EUR/GBP 0,8787 +0,1% 0,8779 0,8809 -0,7%

GBP/USD 1,2377 -0,2% 1,2407 1,2387 +2,3%

USD/JPY 130,07 -0,1% 130,16 129,70 -0,8%

USD/KRW 1.232,48 +0,0% 1.232,22 1.232,71 -2,3%

USD/CNH 6,7639 +0,4% 6,7364 6,7487 -2,4%

USD/HKD 7,8301 +0,0% 7,8285 7,8321 +0,3%

AUD/USD 0,7100 -0,2% 0,7114 0,7103 +4,2%

NZD/USD 0,6486 -0,0% 0,6488 0,6480 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 22.986,00 -0,0% 22.989,24 23.009,69 +38,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,23 81,01 +0,3% +0,22 +1,0%

Brent/ICE 87,65 87,47 +0,2% +0,18 +1,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,70 1.929,10 -0,3% -5,40 +5,5%

Silber (Spot) 23,70 23,93 -0,9% -0,22 -1,1%

Platin (Spot) 1.008,15 1.022,00 -1,4% -13,85 -5,6%

Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,5% -0,02 +11,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

