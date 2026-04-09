MÄRKTE ASIEN/Kleiner Rücksetzer nach Erholungsrally - Ölpreise ziehen an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle am Vortag mit kräftigen Kursgewinnen geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien mit den Kursen etwas nach unten. Viele Marktteilnehmer dürften erst einmal zuwarten, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt, zumal die zwischen den USA und Iran vereinbarte zweiwöchige Feuerpause brüchig wirkt. So kam es in der Region vereinzelt noch zu Angriffen.

Dazu ist offenbar die Straße von Hormus immer noch weitgehend blockiert, was einer zentralen Bedingung für die Waffenruhe widerspricht. Der Schiffsverkehr durch die für Öltransporte äußerst wichtige Meerenge sei wieder eingestellt worden und Öltanker müssten umkehren, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars, die der Islamischen Revolutionsgarde nahesteht. Grund seien Angriffe im Libanon, die Israel auch nach Trumps Ankündigung fortgesetzt und sogar noch ausgeweitet habe. Iran fordert, dass der Libanon in die Waffenruhe einbezogen wird, was die USA und Israel bislang ablehnen.

Die Ölpreise steigen denn auch wieder etwas, nachdem sie schon am Vortag etwas deutlicher über den Tagestiefs geschlossen hatten. Brent- Öl kostet aktuell 96,78 Dollar, gut 2 Prozent mehr als am Vortag, als im Tief nur noch gut 90 Dollar fällig gewesen waren.

In Tokio kommt der Topix um 0,8 Prozent zurück, in Seoul fällt der Kospi nach seinem fast 7-prozentigen Sprung nach oben um 1,9 Prozent zurück. Hier werden unter anderem bei den beiden Chipschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix Gewinne mitgenommen, die beiden Aktien verlieren je rund 3,5 Prozent. An den chinesischen Börsen und in Sydney betragen die Einbußen zwischen 0,1 und 0,7 Prozent.

Leicht erholt von teils starken Einbußen am Vortag zeigen sich Aktien aus dem Energiesektor. In Sydney gewinnen Woodside 3,7 Prozent, in Hongkong CNOOC 1,7 und in Tokio Inpex 1,1 Prozent.

In Hongkong fallen Alibaba um knapp 3 Prozent, nachdem Jefferies das Kursziel gesenkt hat, die Aktie aber weiter zum Kauf empfiehlt. Die Analysten sehen Gegenwind für den chinesischen E-Commerce-Riesen durch höhere KI-bezogene Ausgaben und Verluste in Nicht-Kerngeschäften.

Für das Papier der Bendigo and Adelaide Bank geht es in Sydney um knapp 9 Prozent nach oben, nachdem die Bank gute Drittquartalszahlen berichtet und Stellenstreichungen im Zusammenhang mit neuen strategischen Partnerschaften angekündigt hat.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.943,20 -0,1 +2,6 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.919,52 -0,8 +9,7 08:00

Kospi (Seoul) 5.762,03 -1,9 +36,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.801,87 -0,4 +0,7 10:00

Shanghai-Composite 3.965,70 -0,7 -0,1 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.977,21 -0,4 +7,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.286,07 +0,1 -15,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.683,56 -0,8 +0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1668 +0,1 1,1662 1,1689 -0,7

EUR/JPY 185,16 +0,2 184,89 185,00 +0,6

EUR/GBP 0,8704 -0,0 0,8706 0,8704 -0,1

USD/JPY 158,66 +0,1 158,58 158,23 +1,3

USD/KRW 1.480,30 +0,1 1.478,35 1.476,05 +2,8

USD/CNY 6,8328 +0,1 6,8287 6,8239 -2,3

USD/CNH 6,8312 -0,0 6,8319 6,8229 -2,1

USD/HKD 7,8350 +0,0 7,8321 7,8303 +0,7

AUD/USD 0,7044 +0,0 0,7043 0,7064 +5,6

NZD/USD 0,5836 +0,2 0,5822 0,5834 +1,4

BTC/USD 70.891,20 -0,7 71.377,71 71.659,44 -19,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,58 +3,4 3,17 94,41

Brent/ICE 97,06 +2,4 2,31 94,75

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.716,31 +0,0 0,19 4.716,12

Silber 73,98 -0,2 -0,14 74,12

Platin 2.019,70 -0,5 -9,91 2.029,61

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April 09, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)