Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
|
11.11.2025 08:40:39
MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - Seoul Ausreißer nach oben
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenstart ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien gemächlicher zugegangen. Insgesamt überwogen Minuszeichen bei den Indizes, wobei die Rückgänge aber durchweg gering waren. Tagesausreißer nach oben war Seoul, der Kospi legte um 0,8 Prozent zu - gestützt von Kursgewinnen unter anderem beim Schwergewicht Samsung Electronics.
Dass der US-Senat nun tatsächlich den Weg für ein Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte freigemacht hat, in dem er einem Übergangshaushalt zustimmte, sorgte für keinen Auftrieb mehr. Dies spielten die Märkte bereits am Vortag. Das Repräsentantenhaus muss dem nun noch zustimmen, was allgemein aber auch erwartet wird.
In Tokio sorgte der zum Vortag schwächere Yen für etwas Unterstützung, der Nikkei-225 ging mit einem ganz kleinen Minus und 50.843 Punkten aus dem Tag. An den anderen Plätzen ging es um bis zu 0,4 Prozent (Shanghai) nach unten.
Im australischen Sydney bremste das kräftige Kursminus von 6,6 Prozent bei der Aktie der Commonwealth Bank. Das Kreditinstitut meldete lediglich einen stagnierenden Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres. Die Kurse der Wettbewerber ANZ (+0,5%) oder Westpac (+1,3%) zeigten sich davon aber nicht belastet.
Überwiegend weiter gesucht waren in der Region Ostasien Technologieaktien, insbesondere aus dem Chipsektor, nachdem der Chipriese TSMC am Vortag starke Geschäftszahlen präsentiert und auch den Ausblick angehoben hatte. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 2,2 und Samsung Electronics um fast 3 Prozent, in Tokio gewannen Renesas 1,1 Prozent. Softbank Group legten im unmittelbaren Vorfeld des Quartalsberichts um 2,0 Prozent zu. Advantest büßen dagegen über 4 Prozent ein. In Hongkong ging es für den Chipwert SMIC um gut 3 Prozent südwärts.
Einen Satz um 5,5 Prozent nach oben machten Sony. Hier trieben Geschäftszahlen und ein erhöhter Ausblick des Elektronikunternehmens. Kawasaki Heavy knickten dagegen um über 6 Prozent ein, ebenfalls nach Vorlage des Geschäftsberichts.
===
INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.818,80 -0,2% +7,5% 06:00
Nikkei-225 (Tokio) 50.842,93 -0,1% +26,0% 07:00
Kospi (Seoul) 4.106,39 +0,8% +71,1% 07:30
Shanghai-Comp. 4.002,76 -0,4% +19,3% 08:00
Hang-Seng (Hongk.) 26.613,93 -0,1% +30,8% 09:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:17 % YTD
EUR/USD 1,1554 -0,0 1,1558 1,1558 +11,6%
EUR/JPY 178,15 0,0 178,08 178,09 +9,0%
EUR/GBP 0,8794 0,2 0,8774 0,8790 +6,2%
GBP/USD 1,3139 -0,3 1,3174 1,3149 +5,1%
USD/JPY 154,18 0,1 154,07 154,08 -2,3%
USD/KRW 1.465,06 0,5 1.457,09 1.452,67 -1,3%
USD/CNY 7,0895 0,0 7,0877 7,0856 -1,7%
USD/CNH 7,1235 0,0 7,1215 7,1204 -2,8%
USD/HKD 7,7730 -0,0 7,7738 7,7749 +0,1%
AUD/USD 0,6517 -0,3 0,6536 0,6530 +5,0%
NZD/USD 0,5635 -0,2 0,5647 0,5635 +0,5%
BTC/USD 104.970,40 -1,0 106.060,60 106.463,35 +10,4%
ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 59,84 60,13 -0,5% -0,29 -16,8%
Brent/ICE 63,75 64,06 -0,5% -0,31 -14,9%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.132,26 4.112,02 +0,5% +20,25 +52,5%
Silber 50,74 50,5045 +0,5% +0,23 +67,4%
Platin 1.373,57 1.373,61 -0,0% -0,04 +52,8%
Kupfer 5,07 5,11 -0,8% -0,04 +23,3%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Advantest Corp.
|111,68
|-3,87%
|ANZ Group Holdings Limited Registered Shs
|21,25
|-0,23%
|Kawasaki Heavy Industries Ltd (spons. ADRs)
|27,90
|-6,77%
|Kawasaki Heavy Industries Ltd.
|61,02
|-4,95%
|Renesas Electronics Corp
|10,47
|1,75%
|Samsung
|100 600,00
|2,76%
|Samsung GDRS
|1 510,00
|0,33%
|SK hynix Inc.
|606 000,00
|4,48%
|SoftBank Corp.
|128,24
|3,92%
|Sony Corp.
|24,56
|2,21%
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|25,20
|4,13%
|Tokyo Electron Ltd.
|190,40
|0,03%
|Westpac Banking Corp.
|22,46
|1,86%
