MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne in Sydney - Technikpanne in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Impulse von den asiatischen Börsen sind am Donnerstag Mangelware. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea planmäßig wegen diverser Feiertage eine Pause einlegen - in Südkorea und Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai erst wieder ab Donnerstag kommender Woche -, sorgt in Japan eine technische Panne dafür, dass am Berichtstag wohl nicht mehr gehandelt wird.

Wann der Handel wieder aufgenommen werden könne, sei noch unklar, teilte der Börsenbetreiber Japan Exchange Group (JPX) mit. Der Handel ruht bereits seit Handelsbeginn. Zu der Art des technischen Problems machte die Börse zunächst keine genaueren Angaben.

Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Großunternehmen des Landes können die Anleger damit zunächst nicht reagieren. Nach einem Wert von -34 im Juni verbesserte sich der Index zwar auf -27, allerdings hatten Ökonomen mit einem noch besseren Wert von -23 gerechnet. Für Dezember rechnen die Unternehmen mit einer Verbesserung auf -17.

Analyst Yoshihiro Okumura von Chibagin Asset Management befürchtet zur Wiederaufnahme des Geschäfts in Tokio zumindest kurzfristig etwas Druck auf die Kurse. Das hänge auch davon ab, welcher Art die technische Panne sei und wie sie von ausländischen Akteuren beurteilt werde.

Positive Konjunktursignale in Australien

An den wenigen geöffneten Börsen steigen die Kurse. In Sydney gewinnt der S&P/ASX-200 im späten Handel 1,2 Prozent auf 5.557 Punkte und orientiert sich damit an den positiven Vorgaben der Wall Street. In Singapur steigt das Leitbarometer in ähnlicher Größenordnung während die Kurse in Malaysia fallen.

In Malaysia hat sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zum Ende des dritten Quartals leicht verschlechtert und liegt auch im Kontraktion anzeigenden Bereich. Laut dem Datenerheber IHS Markit scheint aber der Trend bei den Aufträgen einen Boden gefunden zu haben und die Erwartungen seien auf den in diesem Jahr höchsten Stand gestiegen.

In Australien gibt es positive Signale vom Arbeitsmarkt. Dort hat sich die Zahl offener Stellen im August um fast 60 Prozent erholt. Zugleich nahm die Aktivität im Online-Einzelhandel weiter zu, wenn auch im Vergleich zum Juli-Wert etwas gebremster.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.906,70 +1,56% -11,63% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Kein Handel wegen technischer Probleme

Kospi (Seoul) Feiertagspause

Schanghai-Comp. Feiertagspause

Hang-Seng (Hongk.) Feiertagspause

Straits-Times (Sing.) 2.497,54 +1,25% -23,31% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.492,14 -0,84% -5,28% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,1744 +0,2% 1,1725 1,1725 +4,7%

EUR/JPY 123,83 +0,2% 123,63 123,85 +1,6%

EUR/GBP 0,9077 +0,0% 0,9073 0,9148 +7,3%

GBP/USD 1,2938 +0,1% 1,2919 1,2816 -2,4%

USD/JPY 105,45 -0,0% 105,45 105,64 -3,0%

USD/KRW 1164,09 -0,1% 1164,79 1169,95 +0,8%

USD/CNY 6,7908 -0,4% 6,7908 6,8076 -2,5%

USD/CNH 6,7554 -0,4% 6,7831 6,8137 -3,0%

USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7178 +0,2% 0,7161 0,7116 +2,4%

NZD/USD 0,6633 +0,3% 0,6588 0,6579 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 10.809,26 +1,0% 10.701,76 10.723,26 +49,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,18 40,22 -0,1% -0,04 -29,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,26 1.885,90 +0,4% +7,36 +24,8%

Silber (Spot) 23,55 23,23 +1,4% +0,33 +31,9%

Platin (Spot) 905,00 892,05 +1,5% +12,95 -6,2%

Kupfer-Future 0,00 3,03 0% 0 +5,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 00:53 ET (04:53 GMT)