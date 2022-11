MÄRKTE ASIEN/Kursfeuerwerk

(Technische Wiederholung)

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Hoffnung auf bedächtigere Zinserhöhungen in den USA sorgt am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten wie schon zuvor in Europa und den USA für ein Kursfeuerwerk. Auslöser waren die Inflationsdaten für Oktober aus den USA, die zwar erneut einen deutlichen, aber zugleich klar geringeren Anstieg zeigten, als Ökonomen und Marktteilnehmer erwartet hatten.

Das befeuerte Spekulationen, dass der Inflationshöhepunkt endgültig überschritten ist mit entsprechenden günstigen Folgen für die US- Geldpolitik . Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung um nur 50 und nicht 75 Basispunkte im Dezember von 56 auf 85 Prozent.

An den Börsen in Ostasien geht es steil nach oben. Mit einem Plus von 1,4 Prozent ist Schanghai noch das Schlusslicht. Klar an der Spitze liegt Hongkong mit einem Plus von 5,7 Prozent, nachdem es dort an den Vortagen am stärksten nach unten gegangen war. Der Nikkei-Index in Tokio macht einen Satz um 2,9 Prozent auf 28.242 Punkte und auch in Seoul geht es in dieser Größenordnung aufwärts. Sydney hat mit einem Plus von 2,7 Prozent bereits geschlossen.

Technikaktien gehören in der gesamten Region zu den Favoriten, nachdem die techniklastigen und als besonders zinsempfindlich geltenden Nasdaq-Indizes in den USA um über 7 Prozent nach oben geschossen waren. In Hongkong zählen daneben Immobilienaktien zu den größten Gewinnern. Die Branche gilt als hoch verschuldet, so dass die Aussicht auf zukünftig weniger stark steigende Zinsen für neue Zuversicht sorgt, zumal jüngst von Peking auch schon weitere finanzielle Hilfen signalisiert wurden. Außerdem sehen Marktteilnehmer mit der Inflationsentwicklung in den USA nun auch mehr Spielraum für die chinesische Notenbank, mit einer lockereren Geldpolitik, die lahmende Wirtschaft des Landes zu unterstützen.

Country Garden schießen um 27 Prozent nach oben, Country Garden Services um 17 Prozent, Logan und Longfor um 22 bzw 28 Prozent.

In Tokio legen Tokyo Electron nach einem 34-prozentigen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 8,1 Prozent zu, Fujifilm Holdings machen einen Satz um 10,3 Prozent nach Erhöhung des Umsatz- und Gewinnausblicks. Ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen gewinnen Bridgestone gut 4 Prozent.

Am Devisenmarkt kann sich der Dollar zum Yen von seinem scharfen Einbruch am Vortag in Reaktion auf die verschobenen Zinsspekulationen ein wenig Boden gutmachen. Er wird mit 141,50 Yen bewertet, verglichen mit einem Vortagestief von 140,20 und einem Vortagshoch vor Bekanntwerden der Inflationsdaten von 146,50.

