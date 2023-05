MÄRKTE ASIEN/Kursgewinne dank starker US-Vorgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorgaben der US-Börsen verhelfen am Donnerstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu Kursgewinnen. An der Wall Street war es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen, nachdem Anleger neue Hoffnung auf ein rechtzeitiges Ende des Streits um die Schuldenobergrenze der USA geschöpft hatten, womit ein Zahlungsausfall der USA vermieden werden könnte. Grund dafür waren konziliante Äußerungen sowohl von US-Präsident Joe Biden als auch vom republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy.

Der Nikkei-225-Index rückt in Tokio um 1,5 Prozent vor, angeführt von Aktien des Chipsektors. Unter den Branchenaktien springen Advantest um 7,4 Prozent und Tokyo Electron um 4,6 Prozent. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Volumen von bis zu 200 Milliarden Yen lässt den Kurs von Sony um 5,9 Prozent zulegen. Im Blick stehe auch der G7-Gipfel, der am Freitag im japanischen Hiroshima beginnt, heißt es aus dem Handel. Die japanischen Exporte sind derweil im April weniger stark gestiegen als von Ökonomen prognostiziert, wodurch sich das Handelsbilanzdefizit überraschend stark ausgeweitet hat. Die Daten belasten jedoch nicht.

Am Aktienmarkt in Hongkong steigt der Hang-Seng-Index um 1,2 Prozent. Auch hier zeigen sich Technologiewerte überdurchschnittlich stark; ihr Subindex gewinnt 1,7 Prozent. Unter den Einzelwerten verbessern sich Alibaba um 3,2 Prozent. Der E-Commerce-Riese wird im späteren Tagesverlauf Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorlegen.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,8 Prozent. Neben den US-Vorgaben stützen hier auch Spekulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen der chinesischen Zentralbank, nachdem jüngste Konjunkturdaten darauf hingedeutet hatten, dass die Erholung der heimischen Wirtschaft an Schwung verliert.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.238,70 +0,5% +2,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.558,18 +1,5% +14,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.506,70 +0,5% +12,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.309,74 +0,8% +7,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.800,57 +1,2% +0,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.183,33 +0,3% -1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.424,79 +0,0% -4,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:03 % YTD

EUR/USD 1,0840 +0,0% 1,0840 1,0837 +1,3%

EUR/JPY 149,16 +0,0% 149,15 148,38 +6,3%

EUR/GBP 0,8684 +0,1% 0,8680 0,8718 -1,9%

GBP/USD 1,2482 -0,1% 1,2490 1,2431 +3,2%

USD/JPY 137,60 +0,0% 137,57 136,93 +4,9%

USD/KRW 1.333,15 -0,7% 1.333,15 1.338,89 +5,6%

USD/CNY 6,9986 +0,3% 6,9986 6,9991 +1,5%

USD/CNH 7,0202 +0,2% 7,0083 7,0153 +1,3%

USD/HKD 7,8273 -0,1% 7,8314 7,8337 +0,2%

AUD/USD 0,6652 -0,1% 0,6662 0,6637 -2,4%

NZD/USD 0,6260 +0,2% 0,6246 0,6239 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.357,92 -0,0% 27.366,43 26.847,09 +64,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,70 72,83 -0,2% -0,13 -9,4%

Brent/ICE 76,71 76,96 -0,3% -0,25 -9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,52 1.982,00 +0,0% +0,52 +8,7%

Silber (Spot) 23,71 23,75 -0,2% -0,04 -1,1%

Platin (Spot) 1.071,00 1.073,48 -0,2% -2,48 +0,3%

Kupfer-Future 3,75 3,75 0% 0 -1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2023 00:06 ET (04:06 GMT)