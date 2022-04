MÄRKTE ASIEN/Kursrally in Hongkong und Schanghai - Technikaktien gesucht

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag der positiven Vorgabe der Wall Street angeschlossen. Für einen zusätzlichen positiven Impuls zum Monatsende sorgten die nachbörslich bekannt gewordenen Quartalszahlen von Apple, die besser ausgefallen sind als erwartet, wenngleich der Technikriese wegen Problemen in der Lieferkette vor Umsatzausfällen warnte.

Ausreißer nach oben waren die Börsen in Hongkong (+3,2% im Späthandel) und in Schanghai mit einem Plus von 2,4 Prozent. Unter der Woche hatten zunächst die chinesische Notenbank Unterstützung für die Konjunktur in China angekündigt und dann der chinesische Präsident Investitionen in die Infrastruktur signalisiert.

Antreiber waren wie auch an den anderen Börsen vor allem starke Gewinne bei Technikwerten. Der entsprechende Subindex in Hongkong machte einen Satz um über 5 Prozent nach oben. Schon in den USA hatten die techniklastigen Nasdaq-Indizes am stärksten zugelegt, befeuert von einigen gut ausgefallenen Geschäftszahlen aus dem Techniksektor. Alibaba lagen in Hongkong zuletzt über 9 Prozent höher, Meituan und Tencent je rund 8 Prozent.

Sowohl in Hongkong als auch in Schanghai wird am Montag wegen Feiertagen nicht gehandelt, in Schanghai erst wieder am Donnerstag kommender Woche. Wegen der in China herrschenden strengen Corona-Lockdowns rechnen chinesische Behörden an den Feiertagen mit 62 Prozent weniger Reiseverkehr als im Vorjahr.

In Seoul und in Sydney legten die Indizes um bis zu 1,1 Prozent zu, der Techniksubindex in Sydney um 2,3 Prozent. In Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Schnäppchenkäufe bei Samsung Electronics

Marktteilnehmer in Seoul sprachen von Schnäppchenkäufen. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics machte einen Satz um 4,0 Prozent, nachdem die Aktie zuvor fünf Tage in Folge an Wert verloren hatte. Das Unternehmen hatte am Donnerstag einen 59-prozentigen Gewinnanstieg berichtet. SK Hynix stiegen um 2,7 Prozent. Der Kurs der Billigfluglinie Jin Air stieg um 5,1 Prozent, nachdem die Regierung Lockerungen bei der Maskenpflicht beschlossen hatte.

In Hongkong verteuerten sich CNOOC 3,5 Prozent nach stark ausgefallenen Quartalszahlen des Ölunternehmens.

In Sydney verbesserten sich Origin Energy um 2,0 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Anstieg der Umsätze im Gasgeschäft in seinem dritten Geschäftsquartal um 15 Prozent berichtet. Zip machten einen Satz um 7,9 Prozent, nachdem Sezzle (+8,0%), ebenfalls ein Finanzdienstleister, den Zip übernehmen will, Kostensenkungen angekündigt hatte.

Der Techniksubindex stieg um 2,3 Prozent, die Kurse der drei nach Marktkapitalisierung größten Technikaktien WiseTech, Xero und Computershare um bis zu 3,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.435,00 +1,1% -0,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.695,05 +1,0% -9,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.047,06 +2,4% -16,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.922,03 +3,2% -13,5% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.592,18 +1,1% -8,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.379,58 +1,3% +6,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.600,89 +0,2% +1,9% 11:00

BSE (Mumbai) 57.833,50 +0,5% -0,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,0538 +0,4% 1,0499 1,0543 -7,3%

EUR/JPY 137,24 -0,1% 137,39 137,42 +4,9%

EUR/GBP 0,8409 -0,2% 0,8427 0,8392 +0,1%

GBP/USD 1,2531 +0,6% 1,2459 1,2563 -7,4%

USD/JPY 130,21 -0,5% 130,86 130,35 +13,1%

USD/KRW 1.256,76 -1,2% 1.272,35 1.269,86 +5,7%

USD/CNY 6,6017 -0,4% 6,6260 6,5975 +3,9%

USD/CNH 6,6319 -0,4% 6,6583 6,6278 +4,4%

USD/HKD 7,8471 +0,0% 7,8469 7,8461 +0,7%

AUD/USD 0,7138 +0,5% 0,7101 0,7155 -1,7%

NZD/USD 0,6514 +0,4% 0,6490 0,6533 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 39.458,48 -1,0% 39.837,17 39.472,81 -14,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,84 105,36 +0,5% 0,48 +44,3%

Brent/ICE 108,60 107,59 +0,9% 1,01 +40,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,35 1.894,44 +0,9% +17,91 +4,5%

Silber (Spot) 23,44 23,15 +1,3% +0,29 +0,6%

Platin (Spot) 929,85 922,98 +0,7% +6,88 -4,2%

Kupfer-Future 4,46 4,41 +1,1% +0,05 +0,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2022 03:14 ET (07:14 GMT)