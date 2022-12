MÄRKTE ASIEN/Leicher - Hongkong schert kräftig nach oben aus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nervös geht es laut Börsianern am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten zu. Dabei überwiegen mehrheitlich Abgaben. Die Anleger beschäftigen sich mit den Folgen der weiteren Lockerungen der aber letztlich noch immer strikten Corona-Maßnahmen in China. Am Vortag hatte diese die chinesischen Börsen zunächst beflügelt, doch dann war Ernüchterung eingekehrt und die Indizes hatten teils stark ins Minus gedreht.

Während sich der Schanghai-Composite tags darauf im Verlauf kaum verändert zeigt, erholt sich der HSI in Hongkong um 2,5 Prozent kräftig, womit er die Vortagesverluste aber nicht komplett wettmachen kann.

Der Optimismus über die Lockerungen in China sei etwas verflogen, heißt es im Handel. Eine generelle Abkehr von der Null-Covid-Politik sei weiter nicht erkennbar, kritisieren Marktteilnehmer. Dies gelte umso mehr, weil die Lockerungen mit immer neuen Rekordwerten bei den Neuinfektionen einhergingen. Daher dürfte eine völlige Öffnung in China nicht auf der Tagesordnung stehen. Der Weg dorthin bleibe ein gemächlicher und werde schmerzvoll und holprig verlaufen, glauben die Nomura-Volkswirte um Lu Ting.

In Hongkong wird der Markt von Kasino- und Konsumwerten getrieben. Hier steche die Karte Lockerungen, heißt es. Sands China gewinnen 4,7 und Galaxy Entertainment 3,4 Prozent - Haidilao steigen um 2,9 Prozent.

In Tokio sinkt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 27.544 Punkte - belastet von Finanz- und Automobiltiteln. Finanzwerte werden von den am Vortag sehr stark gesunkenen US-Marktzinsen gedrückt. Händler thematisieren das unerwartete Leistungsbilanzdefizit im dritten Quartal mit nachlassenden Exporten und steigenden Importen. Der Kapitalabzug sei alarmierend. Auch das leicht noch oben revidierte BIP befeuere die Stimmung kaum, denn es bleibe bei einem Schrumpfen der Wirtschaft.

Der Kospi in Südkorea sinkt um 0,7 Prozent. Man begrüße die chinesischen Lockerungen, fürchte aber die vermutlich falkenhafte Geldpolitik der US-Notenbank nach den jüngsten Daten, heißt es.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.175,50 -0,7% -3,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.536,82 -0,5% -3,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.363,37 -0,8% -20,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.196,37 -0,1% -12,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.275,86 +2,5% -17,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.237,43 +0,4% +4,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.466,98 +0,0% -6,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0498 -0,1% 1,0509 1,0460 -7,7%

EUR/JPY 143,87 +0,3% 143,50 143,76 +9,9%

EUR/GBP 0,8616 +0,1% 0,8608 0,8624 +2,5%

GBP/USD 1,2184 -0,2% 1,2207 1,2130 -10,0%

USD/JPY 137,05 +0,4% 136,47 137,42 +19,1%

USD/KRW 1.321,22 +0,5% 1.314,89 1.322,37 +11,1%

USD/CNY 6,9756 +0,1% 6,9718 6,9828 +9,8%

USD/CNH 6,9731 +0,1% 6,9684 6,9779 +9,7%

USD/HKD 7,7899 -0,0% 7,7916 7,7912 -0,1%

AUD/USD 0,6712 -0,2% 0,6723 0,6694 -7,6%

NZD/USD 0,6350 -0,1% 0,6353 0,6327 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 16.802,89 -0,2% 16.839,44 16.762,47 -63,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,77 72,01 +1,1% +0,76 +5,0%

Brent/ICE 77,89 77,17 +0,9% +0,72 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,03 1.786,20 -0,2% -3,17 -2,5%

Silber (Spot) 22,61 22,73 -0,5% -0,12 -3,0%

Platin (Spot) 1.008,15 1.007,00 +0,1% +1,15 +3,9%

Kupfer-Future 3,84 3,86 -0,5% -0,02 -13,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

