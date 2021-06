MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Handelstart in Hongkong erst verspätet

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Tendenziell mit leichten Verlusten haben sich zu Beginn der Handelswoche die ostasiatischen Aktienmärkte und Australien gezeigt. Dabei bewegten sich die Indizes zumeist in engen Spannen um ihre Schlussstände vom Freitag. In Hongkong war das Geschäft aufgrund einer Unwetterwarnung im frühen Handel ausgesetzt, konnte mit Verzögerung jedoch gestartet werden. Für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 0,2 Prozent nach unten.

Der Nikkei-225 in Tokio schloss mit einem Abschlag von 0,1 Prozent bei 29.048 Punkten. Vor allem die Abgaben bei Elektronikwerten belasteten. So verzeichneten Tokyo Electron (-1,6%) und Olympus (-1,4%) Abgaben. Dagegen legten die Aktien aus dem Stahl- und Einzelhandelssektor zu. Nippon Steel erhöhten sich um 3,2 Prozent. Die Papiere von Seven & I Holdings stiegen um 4,5 Prozent. Der Einzelhändler hat dem Verkauf einiger US-Filialen zugestimmt, um damit Bedenken der US-Wettbewerbsbehörde auszuräumen.

Kospi verteidigt Marke von 3.300 Punkten

In Seoul zeigte sich der Kospi wenig verändert und behauptete die am Freitag erstmals überwundene Marke von 3.300 Punkten. Zwischenzeitliche leichte Abgaben aufgrund von einzelnen Gewinnmitnahmen konnte der Index im späten Handel wieder aufholen.

Schanghai gab nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls leicht nach. In der vergangenen Woche war der Schanghai-Composite auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert. Die Analysten von Bohai Securities rechnen für den Wochenverlauf mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wegen des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums der Kommunistischen Partei gebe es zudem nur ein sehr begrenztes Abwärtsrisiko, vermuten die Analysten.

In Australien erholte sich der S&P/ASX 200 von anfänglichen leichten Verlusten und schloss unverändert. Sydney ist seit Samstagabend aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für mindestens zwei Wochen abgeriegelt. Nach einem Lockdown für Teile der Stadt weiteten die Behörden die Maßnahme auf den Großraum Sydney sowie umliegende Regionen aus. Für die Aktien der Fluggesellschaft Qantas ging es um 4,0 Prozent abwärts. Leichte Abgaben gab es auch im Finanzsektor, der 0,1 Prozent verlor.

Der NZX-50 in Neuseeland fiel um 0,2 Prozent. Die Aktien von Flughafenbetreiber Auckland International Airport (-2,2%) und Air New Zealand (-2,5%) standen hier unter Druck, aufgrund der Aussetzung des quarantänefreien Reiseverkehrs mit Australien.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.307,30 -0,01% +10,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.048,02 -0,06% +5,9% 08:00

Kospi (Seoul) 3.301,89 -0,03% +14,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.601,47 -0,17% +3,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.226,06 -0,21% +7,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.590,97 +0,50% +19,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.129,49 +0,25% +9,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.542,63 -1,09% -4,2% 11:00

BSE (Mumbai) 52.779,35 -0,28% +10,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:29 % YTD

EUR/USD 1,1932 -0,06% 1,1939 1,1942 -2,3%

EUR/JPY 132,06 -0,17% 132,28 132,27 +4,7%

EUR/GBP 0,8578 -0,25% 0,8599 0,8586 -4,0%

GBP/USD 1,3912 +0,21% 1,3883 1,3908 +1,7%

USD/JPY 110,68 -0,11% 110,81 110,76 +7,2%

USD/KRW 1130,75 +0,30% 1127,34 1128,00 +4,2%

USD/CNY 6,4576 +0,02% 6,4563 6,4548 -1,1%

USD/CNH 6,4608 +0,02% 6,4593 6,4568 -0,6%

USD/HKD 7,7620 +0,01% 7,7616 7,7617 +0,1%

AUD/USD 0,7594 +0,11% 0,7586 0,7596 -1,4%

NZD/USD 0,7077 +0,11% 0,7070 0,7078 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.488,01 +5,05% 32.829,01 34.079,01 +18,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,17 74,05 +0,16% 0,12 +53,3%

Brent/ICE 76,22 76,18 +0,05% 0,04 +48,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,79 1.781,30 +0,14% +2,49 -6,0%

Silber (Spot) 26,15 26,12 +0,15% +0,04 -0,9%

Platin (Spot) 1.116,00 1.107,70 +0,75% +8,30 +4,3%

Kupfer-Future 4,27 4,29 -0,48% -0,02 +21,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 03:03 ET (07:03 GMT)