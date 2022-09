MÄRKTE Asien/Leichte Erholung - China-Kurse schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem heftigsten Sinkflug seit zwei Wochen am Vortag erholen sich die asiatischen und australischen Börsen am Donnerstag etwas. Die Wall Street hatte es am Vorabend nach dem dortigen Ausverkauf vorgemacht. Positive Nachrichten kommen derweil aus Neuseeland, wo das BIP deutlich stärker als gedacht gestiegen ist. Japan wartet wegen drastisch gestiegener Kosten für Ernergieimporte mit einem Rekordhandelsbilanzdefizit auf, die Exporte im August stiegen zwar deutlich, blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Und aus China werden neue Wirtschaftsstimuli gemeldet, die aber mehr den Argwohn über die schlechte Verfassung der dortigen Konjunktur nähren. So wurde unter anderem die Steuerstundung für kleinere Unternehmen verlängert. Die Börse in Schanghai dreht kräftig ins Minus.

Der Composite in Schanghai liegt 1 Prozent im Minus und stellt damit den einzigen wichtigen Börsenindex der Region mit Abschlägen. "Das Ausbleiben einer klaren Lösung in der chinesischen Covid-19-Politik und die Ungewissheit über eine weitere Abschwächung der wirtschaftlichen Bedingungen bleiben ein Belastungsfaktor für die Risikostimmung", sagt IG-Marktanalyst Yeap Jun Rong.

Immobilienwerte in Hongkong mit Rückenwind

In Hongkong legt der HSI um 0,5 Prozent zu - gestützt vom krisengebeutelten Immobiliensektor. Händler verweisen auf Berichte über verstärkte Bemühungen der Behörden, die Wohnungsbauproblematik einzudämmen. Geplant sind offenbar weitere staatliche Unterstützungen von Bauträgern. Country Garden Holdings ziehen um 8,3, Longfor Group um 6 und China Resources Land um 3,2 Prozent an. Tencent Holdings gewinnen 0,6 Prozent, die Tochter Tencent Music Entertainment soll in Hongkong gelistet werden. Mit Argwohn wird derweil das Treffen von Präsident Xi Jinping mit dem russischen Machthaber Vladimir Putin beäugt.

In Südkorea dreht der Kospi leicht ins Minus. Der Won hatte zuvor ein 13-Jahrestief zum US-Dollar markiert. In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent - einmal mehr gezogen von Eisenbahn- und Fluglinientiteln. Weiterhin sind es Hoffnungen auf Einreiseerleichterungen im Zuge der Corona-Beschränkungen, die die Sektoren stützen. East Japan Railway klettern um 2,6 und ANA Holdings um weitere 1,6 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.843,30 +0,2% -8,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.876,31 +0,2% -3,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.408,60 -0,1% -19,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.204,88 -1,0% -12,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.934,50 +0,5% -17,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.272,48 +0,4% +5,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.469,80 +0,1% -6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9969 -0,1% 0,9981 0,9980 -12,3%

EUR/JPY 143,07 +0,2% 142,85 143,18 +9,3%

EUR/GBP 0,8652 +0,0% 0,8648 0,8673 +3,0%

GBP/USD 1,1522 -0,2% 1,1541 1,1508 -14,9%

USD/JPY 143,56 +0,3% 143,14 143,48 +24,7%

USD/KRW 1.392,03 +0,1% 1.390,52 1.395,42 +17,1%

USD/CNY 6,9665 +0,1% 6,9621 6,9672 +9,6%

USD/CNH 6,9749 +0,0% 6,9725 6,9737 +9,8%

USD/HKD 7,8473 -0,0% 7,8487 7,8491 +0,7%

AUD/USD 0,6756 +0,1% 0,6749 0,6714 -7,0%

NZD/USD 0,6006 +0,0% 0,6006 0,5985 -12,0%

Bitcoin

BTC/USD 20.056,74 -0,7% 20.205,67 20.257,99 -56,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,47 88,48 -0,0% -0,01 +24,7%

Brent/ICE 93,93 94,1 -0,2% -0,17 +27,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.687,94 1.696,00 -0,5% -8,06 -7,7%

Silber (Spot) 19,46 19,73 -1,4% -0,27 -16,5%

Platin (Spot) 904,45 909,85 -0,6% -5,40 -6,8%

Kupfer-Future 3,56 3,54 +0,7% +0,02 -19,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

