MÄRKTE ASIEN/Leichte Verluste - Mazda und Nintendo sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen und die australische Börse haben am Mittwoch überwiegend Verluste verbucht. Nachdem die Spekulation auf den bereits erreichten Zinsgipfel wieder etwas ins Wanken geraten sei, suchten Anleger nach Orientierung in dieser Frage und hofften auf Klarheit von Vertretern der US-Notenbank. Zuletzt waren aus diesem Kreise wieder falkenhafte Töne zu vernehmen.

Der HSI in Hongkong lag im späten Handel 0,5 Prozent zurück, der Schanghai-Composite beendete den Tag 0,2 Prozent leichter. Staatliche Stellen versprächen zwar Anpassungen der Rechtsvorschriften, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Händler zögen aber Wirtschaftsstimuli nach den schwachen Exportdaten des Vortages vor, hieß es.

In Japan gab der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 32.166 Punkte nach. Die meisten Sektoren schlossen im Minus, wobei die Bereiche Bergbau, Öl und Gas die Verliererliste anführten. Nach Aussage des japanischen Notenbankchefs Kazuo Ueda könnte die Bank of Japan die Rücknahme der geldpolitischen Lockerung in Erwägung ziehen, bevor das Tempo des Lohnwachstums das der Inflation übersteige. Yen und Renten reagierten auf die Aussagen aber nicht entsprechend. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen sank um 3 Basispunkte auf 0,85 Prozent.

Mazda und Nintendo überzeugen

Mazda Motor zogen um 10,4 Prozent an. Der Automobilkonzern hat deutlich mehr verdient und die Jahresprognose angehoben. Andere Autowerte wie Toyota oder Honda profitierten davon nicht, sie gaben nach.

Nintendo gewannen 6,1 Prozent. Der Anbieter von Digitalspielen profitierte im ersten Halbjahr vom Erfolg seiner Spielkonsole Switch und des Super-Mario-Kinofilms. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. Die Prognose für das Geschäftsjahr erhöhte Nintendo.

Der Kospi in Südkorea verlor 0,9 Prozent. Noch immer gebe es Positionsanpassungen nach der Eindeckungsrally im Zuge des Leerverkaufsverbots, sagte Analyst Han Ji-young von Kiwoom Securities.

Der australische S&P/ASX-200 schloss 0,3 Prozent fester. Die schwer gewichteten Finanzwerte erholten sich von den Vortagesverlusten. Nach Monaten des schrittweisen Rückgangs verzeichnete das Stellenportal SEEK im Oktober einen größeren saisonbereinigten Rückgang von 5,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die schwachen Arbeitsmarktdaten könnten die Notenbank von weiteren Zinserhöhungen abhalten, hieß es. Dies stütze den Markt etwas.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.995,40 +0,3% -0,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.166,48 -0,3% +23,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.421,62 -0,9% +8,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.052,37 -0,2% -1,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.579,32 -0,5% -10,7% 09:00

Taiex (Taiwan) 16.740,83 +0,3% +18,4% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.125,39 -1,5% -2,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.457,47 -0,4% -2,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0677 -0,2% 1,0699 1,0693 -0,3%

EUR/JPY 160,94 +0,0% 160,87 160,90 +14,7%

EUR/GBP 0,8704 +0,1% 0,8697 0,8685 -1,6%

GBP/USD 1,2266 -0,3% 1,2301 1,2313 +1,4%

USD/JPY 150,74 +0,3% 150,37 150,46 +15,0%

USD/KRW 1.310,55 +0,4% 1.305,21 1.309,64 +3,9%

USD/CNY 7,2789 +1,4% 7,1788 7,2834 +5,5%

USD/CNH 7,2827 +0,0% 7,2797 7,2900 +5,1%

USD/HKD 7,8164 -0,0% 7,8193 7,8190 +0,1%

AUD/USD 0,6431 -0,1% 0,6436 0,6427 -5,6%

NZD/USD 0,5932 -0,1% 0,5936 0,5919 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 35.307,47 -0,0% 35.320,30 34.874,97 +112,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,29 77,37 -0,1% -0,08 -0,0%

Brent/ICE 81,69 81,61 +0,1% +0,08 +0,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.967,03 1.969,33 -0,1% -2,30 +7,9%

Silber (Spot) 22,51 22,63 -0,5% -0,12 -6,1%

Platin (Spot) 890,95 895,00 -0,5% -4,05 -16,6%

Kupfer-Future 3,68 3,68 +0,1% +0,00 -3,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

