MÄRKTE ASIEN/Leichter - Anleger nehmen nach Rally Gewinne im Technologiesektor mit

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Gewinnmitnahmen insbesondere bei Chipaktien und Papieren von Unternehmen, die im Zuge der KI-Rally deutlich zugelegt hatten, haben sich am Freitag im asiatischen Handel fortgesetzt. Dazu trug auch bei, dass das US-Halbleiterunternehmen Broadcom unter der Woche mit seinem Ausblick für Enttäuschung gesorgt hatte. Zugleich berichteten Marktteilnehmer von Umschichtungen in zyklische Aktien, wie bereits am Donnerstag an der Wall Street zu beobachten. Das sorgte am Freitag an den Börsen in Ostasien unter dem Strich für eine leichtere Tendenz.

Am besten ließ sich das im südkoreanischen Seoul ablesen, wo der als besonders technologielastig geltende Leitindex Kospi um 5,5 Prozent abstürzte. Er liegt seit Jahresbeginn aber immer noch gut 93 Prozent im Plus. In Tokio verlor der breite Topix dagegen nur 0,1 Prozent, während der etwas technologielastigere Nikkei-225 um 1,0 Prozent nachgab. In Japan bremsten auch zunehmende Spekulationen, dass die Notenbank des Landes bei ihrem Treffen Mitte des Monats die Zinsen anheben dürfte. Dazu trug auch ein im Mai beschleunigtes Wachstum der Löhne bei.

Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,0 Prozent zurück, der Shanghai-Composite fiel um 0,7 Prozent. Der Leitindex in Sydney gab um 0,7 Prozent nach. Im indonesischen Jakarta setzte sich die Talfahrt fort mit einem Minus von 2,5 Prozent. Allein an den beiden Vortagen war der Index um rund 8 Prozent eingebrochen. Der indonesische Staatsfonds versucht nun, gegen einen Belastungsfaktor vorzugehen. Dabei geht es um Bedenken des Marktes wegen eines Regierungsplans zur Zentralisierung von Rohstoffexporten. Die Initiative werde auf verantwortungsvolle Weise umgesetzt, hieß es. Indonesien plant, die Aufsicht über die Exporte strategischer Rohstoffe durch die Schaffung einer staatlich unterstützten Einrichtung zu verschärfen, die die Exporte von Produkten wie Palmöl, Kohle und Ferrolegierungen zentralisieren soll.

Leichter Gegenwind für die Börsen kam von der Geopolitik. Nachdem Israel und Libanon zuletzt eine Waffenruhe vereinbarten, gab es wieder Nachrichten über Beschuss zwischen der israelischen Armee und der proirainischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Für Zurückhaltung könnte auch gesorgt haben, dass später am Tag die US-Arbeitsmarktdaten für Mai auf dem Programm stehen. Sie könnten Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank bei den Zinsen liefern. Sollten die Daten schwach ausfallen, könnte das den zuletzt verstärkten Spekulationen auf eine Zinserhöhung später im Jahr etwas Wind aus den Segeln nehmen.

Unter den Einzelwerten knickten in Seoul die Highflyer-Aktien Samsung Electronis um 6,4 Prozent und SK Hynix um 9,9 Prozent ein. Laut Händlern trugen zu den Gewinnmitnahmen Aussagen des Arbeitsministers bei, wonach die größten Technologieunternehmen des Landes mehr von ihren KI-Gewinnen mit Zulieferern, Subunternehmern und Arbeitnehmern teilen sollten.

In Tokio wiesen Aktien wie Advantest, Sumco, Ibiden, Rohm oder Renesas Verluste zwischen 4 und gut 7 Prozent auf. Softbank Group zeigten sich dagegen mit einem Plus von 0,7 Prozent stabilisiert, nachdem der Kurs am Vortag abgerutscht war. In Hongkong gaben die Halbleiteraktien SMIC um 6,3 und Hua Hong um 7,2 Prozent nach, in Taipeh kamen TSMC um 0,8 Prozent zurück, obwohl der Unternehmenschef auf der Hauptversammlung am Vortag viel Optimismus hinsichtlich der Geschäftsperspektiven verbreitete.

Als globalen Belastungsfaktor für Aktien aus dem Technologiesegment wiesen Marktbeobachter auch auf den anstehenden Börsengang von Elon Muks SpaceX sowie die angekündigte Kapitalerhöhung von Meta hin. In beiden Fällen wollen die Unternehmen rund 80 Milliarden Dollar einsammeln. Um dafür Platz zu schaffen, dürften viele Akteure Platz in ihren Portfolios schaffen, mithin Aktien verkaufen müssen, hieß es.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.625,10 -0,7 -1,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.088,75 -0,1 +16,1 08:00

Kospi (Seoul) 8.160,59 -5,5 +93,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.014,46 -1,0 -2,4 10:00

Shanghai-Composite 4.027,74 -0,7 +1,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.054,41 -0,3 +8,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.652,46 -3,2 -34,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.694,42 +0,7 +0,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1625 +0,1 1,1609 1,1607 -1,0

EUR/JPY 185,94 +0,1 185,78 185,59 +1,1

EUR/GBP 0,8651 +0,1 0,8646 0,8646 -0,7

USD/JPY 159,92 -0,1 160,01 159,87 +2,1

USD/KRW 1.542,13 +0,7 1.531,88 1.534,50 +7,1

USD/CNY 6,7740 +0,0 6,7735 6,7747 -3,1

USD/CNH 6,7744 -0,0 6,7766 6,7753 -2,9

USD/HKD 7,8340 -0,0 7,8344 7,8362 +0,7

AUD/USD 0,7128 -0,1 0,7133 0,7134 +6,8

NZD/USD 0,5868 +0,0 0,5866 0,5867 +2,0

BTC/USD 61.470,92 -3,3 63.588,57 63.542,99 -29,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,44 -0,6 -0,60 93,04

Brent/ICE 94,87 -0,2 -0,16 95,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.459,95 -0,3 -13,94 4.473,89

Silber 72,49 -1,9 -1,38 73,87

Platin 1.884,50 -0,8 -15,75 1.900,25

(Angaben ohne Gewähr)

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June 05, 2026 03:19 ET (07:19 GMT)