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WKN: 898321 / ISIN: AU000000COH5

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22.04.2026 06:49:40

MÄRKTE ASIEN/Leichter - Entwicklung im Iran-Krieg belastet

DOW JONES--Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg dämpfen die Kauflaune: Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verzögern sich. Derweil hat US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran - anders als ursprünglich angekündigt - nun doch auf unbestimmte Zeit verlängert, die Blockade iranischer Häfen soll aber fortbestehen. Die Kursverluste an den ostasiatischen Börsen halten sich indessen meist in Grenzen, was darauf schließen lässt, dass Anleger die Hoffnung auf eine Einigung der Kriegsparteien nicht ganz aufgegeben haben. Die Ölpreise zeigen sich derweil wenig verändert, notieren aber immer noch unter der Marke von 100 Dollar je Barrel.

In Tokio gibt der Topix-Index um 0,8 Prozent nach. Der Nikkei-225-Index tendiert etwas fester und erreichte im Verlauf ein Rekordhoch. In Seoul zeigt sich der Kospi knapp behauptet, nachdem er allerdings am Dienstag kräftig gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte. In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 1,3 Prozent, belastet von sehr schwachen Technologiewerten. Dagegen notiert der Composite-Index in Shanghai gut behauptet. An der Börse in Sydney fällt der S&P/ASX-200 um 1,1 Prozent.

Unter den Einzelwerten brechen die Aktien von Cochlear in Sydney um 40 Prozent ein. Der Hersteller von Hörimplantaten hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt und dies mit der schwachen Verbraucherstimmung in den USA und dem Iran-Krieg begründet. Dagegen legen die Aktien von BHP um 1,2 Prozent zu, nachdem der Bergbaukonzern überzeugende Produktionszahlen vorgelegt und die Prognose für die Kupferproduktion erhöht hat.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.851,10 -1,1 +1,6 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.918,99 -0,8 +9,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.383,12 -0,1 +51,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.137,01 -1,3 +2,0 10:00

Shanghai-Composite 4.095,07 +0,2 +3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.994,66 -0,4 +7,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.541,38 -0,2 -12,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.709,01 -0,4 +1,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1739 -0,0 1,1742 1,1774 -0,1

EUR/JPY 187,05 -0,0 187,13 187,06 +1,7

EUR/GBP 0,8688 -0,0 0,8691 0,8709 -0,3

USD/JPY 159,31 -0,0 159,37 158,86 +1,7

USD/KRW 1.478,23 -0,4 1.483,35 1.470,70 +2,6

USD/CNY 6,8224 +0,0 6,8208 6,8144 -2,4

USD/CNH 6,8227 -0,1 6,8278 6,8142 -2,2

USD/HKD 7,8309 +0,0 7,8303 7,8309 +0,6

AUD/USD 0,7156 +0,1 0,7151 0,7160 +7,3

NZD/USD 0,5906 +0,2 0,5893 0,5909 +2,6

BTC/USD 77.691,56 +2,6 75.741,68 75.970,38 -11,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,49 -0,2 -0,18 89,67

Brent/ICE 98,52 +0,0 0,04 98,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.753,17 +0,9 41,50 4.711,67

Silber 77,90 +1,6 1,20 76,70

Platin 2.069,09 +1,6 32,30 2.036,79

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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