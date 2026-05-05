MÄRKTE ASIEN/Leichter - Handel in Japan, China und Korea pausiert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Geopolitik sorgt am Dienstag an den ostasiatischen Börsen für Zurückhaltung. Angesichts der wieder zunehmenden Feindseligkeiten im Nahostkonflikt mit gegenseitigen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus, trennen sich die Akteure eher von Aktien. Dazu kommt eine leichtere Vorgabe der Wall Street.

Die Anleger verarbeiten zudem den Preissprung beim Öl vom Vortag und die damit einhergehenden Inflationssorgen und verkomplizierten Zinserwartungen, auch wenn sich aktuelle die Ölpreise zumindest leicht rückläufig zeigen. Brent-Öl kostet 113,16 Dollar. Zur gleichen Vortageszeit waren es rund 107 Dollar.

In Hongkong geht es für den HSI nach dem deutlichen Plus vom Vortag um 1,2 Prozent nach unten. In Singapur und Malaysia geben die Indizes jeweils leicht nach, wohingegen Indonesien fest tendiert. Im australischen Sydney lautet die Tendenz wie schon am Montag leichter in Erwartung, dass die Notenbank des Landes wegen der beharrlich hohen Inflation erneut die Leitzinsen erhöhen wird. Tatsächlich erhöhten die Währungshüter während des späten Handels am Berichtstag den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,35 Prozent.

Nicht gehandelt wird wegen nationaler Feiertage an den Aktienmärkten in Japan, China und Südkorea.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für HSBC um 1,4 Prozent südwärts. Die britisch-asiatische Großbank hat für das erste Quartal einen 1-prozentigen Gewinnrückgang gemeldet auf vor Steuern 9,4 Milliarden Dollar. Die Einnahmen legten zugleich um 6 Prozent zu.

In Sydney geben Westpac um 1,9 Prozent nach. Nach der National Australia Bank öffnete nun Westpac ihre Bücher für das erste Halbjahr. Die Bank wies einen weitgehend unveränderten Nettogewinn aus und verfehlte damit die Markterwartung.

Am Devisenmarkt haben die Akteure den Yen im Blick. Nachdem dieser am vergangenen Donnerstag einen kräftigen Satz nach oben gemacht hatte, der alle Zeichen einer Intervention trug, kam es an den Tagen danach immer wieder zu kleineren auffallenden steilen Aufwärtsbewegungen, die Schwächetendenzen des Yen im Keim erstickten. Schon in der Vorwoche hatte es aus dem Handel geheißen, dass man sich während der Feiertage der sogenannten Golden Week in Japan auf eine Intervention der japanischen Regierung gefasst machen sollte. Hintergrund waren entsprechende Andeutungen von Japans oberstem Währungsdiplomat. Geringe Handelsvolumen während geschlossener Märkte machen Bemühungen, eine Währung in die gewünschte Richtung zu bewegen, effektiver. Aktuell wird der Yen mit 157,24 Yen je Dollar gehandelt.

Der Yen dürfte sich aber auch trotz möglicher Deviseninterventionen eher weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln, erwartet Analyst Abbas Keshvani von RBC Capital Markets. Hohe Energiekosten und fiskalische Bedenken belasteten den Kurs, zugleich werde von der Bank of Japan erwartet, dass sie die Geldpolitik nur langsam strafft.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.643,30 -0,6 -0,8 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.909,75 +0,1 +9,4 08:00

Kospi (Seoul) 6.936,99 +5,1 +64,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.793,11 -1,2 +0,6 10:00

Shanghai-Composite 4.112,16 +0,1 +3,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.902,80 -0,4 +5,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.040,19 +1,0 -18,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.737,69 -0,1 +3,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:24 % YTD

EUR/USD 1,1685 -0,0 1,1690 1,1711 -0,5

EUR/JPY 183,78 -0,0 183,81 184,91 -0,1

EUR/GBP 0,8638 -0,0 0,8639 0,8664 -0,9

USD/JPY 157,26 +0,0 157,22 157,98 +0,4

USD/KRW 1.474,98 -0,0 1.475,52 1.472,70 +2,4

USD/CNY 6,8300 +0,0 6,8300 6,8260 -2,3

USD/CNH 6,8311 +0,0 6,8304 6,8287 -2,1

USD/HKD 7,8355 +0,0 7,8324 7,8337 +0,7

AUD/USD 0,7165 -0,0 0,7167 0,7156 +7,4

NZD/USD 0,5869 -0,1 0,5872 0,5862 +2,0

BTC/USD 80.794,91 +1,1 79.931,20 76.046,02 -7,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,96 -2,3 -2,46 106,42

Brent/ICE 113,01 -1,3 -1,43 114,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.531,39 +0,2 10,99 4.520,40

Silber 72,77 +0,1 0,06 72,72

Platin 1.964,00 +1,0 19,08 1.944,92

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)