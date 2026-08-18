MÄRKTE ASIEN/Leichter - Inflationssorgen leben wieder auf

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Börsen überwiegen am Dienstag die Einbußen. Deutlich gestiegene Ölpreise schüren Inflationssorgen und treiben die Renditen an den Anleihemärkten nach oben, weil damit Spekulationen über steigende Leitzinsen einhergehen. In Tokio gibt der Topix um 0,8 Prozent nach, der technologielastige Kospi in Seoul büßt 0,5 Prozent ein. Er war mit einem Sprung um 3 Prozent nach oben aus der Feiertagspause am Montag zurückgekehrt, ehe er nach unten abdrehte. In Schanghai und in Hongkong, beide am Montag fest in die neue Woche gestartet, geht es um 0,4 bzw. 0,7 Prozent nach unten. In Sydney kann sich das Marktbarometer dagegen gut behaupten. Hier stützt ein Index für die Verbraucherstimmung, der den zweiten monatlichen Anstieg in Folge zeigt.

Brent- Öl verteuert sich aktuell zwar nur moderat auf rund 91,50 Dollar, der Preis hatte aber am späten Vorabend noch einen Schub nach oben gemacht und liegt nun rund 4 Dollar höher als am Vortag. Die Entwicklung spiegelt neue Unsicherheiten im Nahen Osten wider, weil die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und Iran schwindet, was wiederum Sorgen um die Versorgung über die Straße von Hormus befeuert.

Aktien aus dem Ölsektor ziehen mit den gestiegenen Ölpreisen an, in Tokio gewinnen Inpex 2,5 und in Sydney Woodside Energy 1,1 Prozent, In Hongkong verteuern sich CNOOC um etwa 2 Prozent.

Verkauft werden dagegen Technologieaktien und auch solche mit KI-Fantasie aus dem Chipsektor, obwohl Nvidia gerade erst ein weiteres großes Engagement in KI-Infrastruktur mitteilte. Der Chipriese will mit bis zu 105 Milliarden Dollar an Finanzierungen einen neuen OpenAI-Rechenzentrumskomplex in Ohio unterstützen.

Unter anderem geht es in Tokio für Kioxia um 5,6 oder Murata Manufacturing um 9,0 Prozent nach unten. Advantest verlieren knapp 4 und Tokyo Electron 5,3 Prozent. In Hongkong fallen SMIC um 1,1 Prozent und Hua Hong um 3,9 Prozent, in Seoul Samsung Electronics um 0,7 Prozent. SK Hynix steigen dagegen um 2,7 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.078,90 +0,1 +4,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.243,31 -0,8 +21,9 08:00

Kospi (Seoul) 6.941,15 -0,5 +64,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.287,25 -0,7 -1,3 10:00

Shanghai-Composite 3.966,99 -0,4 -0,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.699,07 -1,2 +22,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.474,83 +1,1 -25,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.728,60 +0,2 +2,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:32 % YTD

EUR/USD 1,1571 -0,1 1,1579 1,1608 -1,5

EUR/JPY 184,84 +0,1 184,63 184,44 +0,5

EUR/GBP 0,8547 NULL 0,8547 0,8554 -1,9

USD/JPY 159,72 +0,2 159,43 158,87 +2,0

USD/KRW 1.412,25 -0,2 1.415,48 1.412,89 -2,0

USD/CNY 6,7436 +0,1 6,7399 6,7385 -3,6

USD/CNH 6,7462 +0,1 6,7419 6,7384 -3,3

USD/HKD 7,8442 0,0 7,8441 7,8454 +0,8

AUD/USD 0,7100 -0,0 0,7103 0,7123 +6,4

NZD/USD 0,5879 -0,4 0,5900 0,5923 +2,1

BTC/USD 64.162,08 -0,3 64.355,06 63.534,34 -26,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,18 +0,8 0,68 84,50

Brent/ICE 91,49 +0,7 0,62 90,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.389,99 -0,6 -25,20 4.415,19

Silber 65,11 -1,0 -0,69 65,80

Platin 1.750,15 -1,1 -19,99 1.770,14

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 01:12 ET (05:12 GMT)