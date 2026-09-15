MÄRKTE ASIEN/Leichter mit steigenden Ölpreisen - China-Daten bewegen kaum

DOW JONES--Mit Verlusten haben die asiatischen Aktienmärkte den Handel am Dienstag beendet. Sie folgten damit den negativen Vorgaben der Wall Street. Dort hatte die Diskussion um eine stärkere Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) vor allem den Technologie-Sektor belastet, was aber am Montag an den ostasiatischen Märkten bereits gespielt worden war. Dazu kamen die weiter steigenden Ölpreise, was Inflationssorgen schürte. Brent verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 107,61 Dollar, hatte am Vortag aber auch schon fast 110 Dollar gekostet. Börsianer verwiesen auf die anhaltenden Angriffe in der Straße von Hormus. Dazu wurden die Verhandlungen um eine Durchfahrt durch den wichtigen Handelsweg zu Wochenbeginn vertagt.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg erneut und lag mit 5,03 Prozent wieder über dem Niveau von 5,00 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit Mitte 2007. Die Marke war am Vortag erstmals seit Oktober 2023 wieder übersprungen worden, ehe die Renditen wieder etwas zurückgingen.

Marktteilnehmer sprachen auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung gilt weitgehend als sicher. Wichtig dürften daher mögliche Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad werden.

Für den Topix in Tokio ging es um 0,6 Prozent nach unten. Chipwerte gaben nur noch leicht nach: Tokyo Electron und Renesas kamen um 0,6 bzw. 0,7 Prozent zurück, Advantest etwas deutlicher - um 3,0 Prozent. Softbank konnten sich dagegen um 7,5 Prozent erholen, Kioxia machten 2,3 Prozent gut.

Der technologielastige Kospi in Seoul gab um 0,9 Prozent nach und verzeichnete damit bereits den vierten Handelstag in Folge Abgaben. Hier bauten die beiden Index-Schwergewichte SK Hynix (-0,5%) und Samsung Electronics (-0,6%) ihre Vortagesverluste noch leicht aus. Die CEOs von Anthropic, OpenAI und SpaceX hatten am Wochenende zu einer Verlangsamung der Entwicklung von KI-Modellen aufgerufen, was Spekulationen über ein geringeres Tempo bei der Entwicklung von KI-Modellen schürte.

Der Shanghai-Composite verlor 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel im späten Handel um 0,9 Prozent. Neue chinesische Konjunkturdaten bewegten kaum. Die Einzelhandelsumsätze, eine wichtige Kennzahl für Chinas Binnenkonsum, stiegen im August um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, weniger als von Ökonomen (0,8 Prozent) erwartet. Chinas Industrieproduktion überraschte dagegen mit einem Anstieg von 5,2 Prozent im August im Vergleich zum Vorjahr, gestützt durch eine robuste Nachfrage aus dem Ausland. Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 4,7 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen in China reduzierten sich im Zeitraum von Januar bis August wie erwartet um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.672,50 -0,9 -0,5 8:00

Topix 500 (Tokio) 3.153,01 -0,6 +18,5 8:00

Kospi (Seoul) 6.627,26 -0,9 +57,3 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.706,55 -0,9 -3,6 10:00

Shanghai-Composite 3.864,28 -0,5 -2,6 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.647,52 -1,2 +21,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.476,90 -0,9 -25,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.682,22 -0,9 +0,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1535 -0,1 1,1547 1,1554 -1,8

EUR/JPY 178,67 +0,3 178,22 178,38 -2,9

EUR/GBP 0,8561 +0,1 0,8552 0,8561 -1,8

USD/JPY 154,88 +0,3 154,35 154,38 -1,1

USD/KRW 1.360,40 +1,0 1.347,03 1.345,93 -5,6

USD/CNY 6,7125 +0,1 6,7082 6,7073 -4,0

USD/CNH 6,7138 +0,1 6,7086 6,7076 -3,8

USD/HKD 7,8436 0,0 7,8435 7,8432 +0,8

AUD/USD 0,7118 -0,3 0,7137 0,7140 +6,7

NZD/USD 0,5757 -0,3 0,5776 0,5779 +0,0

BTC/USD 77.212,41 -2,4 79.095,50 77.709,27 -12,0

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,37 +2,0 1,98 101,39

Brent/ICE 107,61 +1,8 1,93 105,68

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.288,23 -0,2 -9,66 4.297,89

Silber 63,00 -0,4 -0,23 63,23

Platin 1.760,15 +0,0 0,72 1.759,43

(Angaben ohne Gewähr)

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September 15, 2026 03:31 ET (07:31 GMT)