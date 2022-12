MÄRKTE ASIEN/Leichter nach schwacher US-Vorgabe - Tokio etwas fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag in der Breite meist moderat nach unten und reagieren insgesamt eher gelassen auf die deutlichen Verluste der Wall Street vom Vortag. Dort hatten erneut starke Konjunkturdaten Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen befeuert. Dass die australische Notenbank ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte erhöht hat, belastet derweil kaum, zumal dies auch erwartet worden war. Der australische Dollar erholt sich ganz leicht von den Vortagesverlusten.

Etwas belastet werde die Stimmung aber von der Möglichkeit neuer Zölle auf chinesische Stahl- und Aluminumexporte in die EU und die USA, sagen Marktteilnehmer.

Nach den vorsichtigen Lockerungsschritten in China von der strikten Null-Covid-Politik könnten die Behörden weitere Maßnahmen "in kleinen Schritten" bis März einleiten, schürt Nomura-Volkswirt Ting Lu Hoffnung für den Markt. Ab März könnten sich die Lockerungen dann beschleunigten. Die weiteren Lockerungen stützten die chinesischen Börsen aber bereits am Vortag, nun werden mit den schwachen US-Vorgaben Gewinne mitgenommen. Während der Schanghai-Composite 0,2 Prozent abgibt, sind es beim HSI in Hongkong 1,2 Prozent. Der HSI hatte am Vortag aber auch mehr zugelegt.

Telekommunikationstitel und Autowerte führen das Tableau der Verlierer im Kernland an, in Hongkong sind es Immobilien-, Technologie- und Finanzaktien.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 27.911 Punkte - gestützt von Automobil- und Finanztiteln. Banken- und versicherungswerte profitieren dagegen von gestiegenen US-Marktzinsen nach den starken US-Daten und den in der Folge gestiegenen Renditen. Die gestiegenen Renditen beflügelten am Vortag im Handelsverlauf auch den Dollar auf breiter Front kräftig. Nun tendiert er insgesamt seitwärts und verteidigt die Gewinne.

Der südkoreanische Kospi büßt 1,0 Prozent ein. Die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek weitet ihre Verluste um weitere 2,4 Prozent aus mit den Sorgen über Produktionsengpässe beim iPhone 14. Die Fertigung beim Apple-Auftragshersteller Foxconn in China ist wegen Corona-Maßnahmen empfindlich gestört. Foxconn verbuchte einen um 11 Prozent auf Jahressicht gesunkenen Umsatz.

Der australische S&P/ASX-200 hat 0,5 Prozent niedriger geschlossen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.291,30 -0,5% -2,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.923,50 +0,4% -3,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.395,90 -1,0% -19,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.207,37 -0,1% -11,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.293,15 -1,2% -20,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.253,21 -0,4% +4,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.469,49 -0,1% -6,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0485 -0,1% 1,0495 1,0547 -7,8%

EUR/JPY 143,65 +0,1% 143,50 142,47 +9,8%

EUR/GBP 0,8608 +0,0% 0,8605 0,8595 +2,4%

GBP/USD 1,2181 -0,1% 1,2194 1,2271 -10,0%

USD/JPY 137,04 +0,2% 136,74 135,09 +19,1%

USD/KRW 1.315,99 +0,8% 1.305,78 1.295,52 +10,7%

USD/CNY 6,9804 +0,3% 6,9620 6,9605 +9,8%

USD/CNH 6,9810 +0,1% 6,9717 6,9508 +9,9%

USD/HKD 7,7728 +0,0% 7,7702 7,7691 -0,3%

AUD/USD 0,6724 +0,4% 0,6700 0,6803 -7,4%

NZD/USD 0,6321 +0,1% 0,6317 0,6407 -7,4%

Bitcoin

BTC/USD 16.980,12 +0,2% 16.940,53 17.352,25 -63,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,20 76,93 +0,4% +0,27 +11,4%

Brent/ICE 82,98 82,68 +0,4% +0,30 +14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.768,97 1.767,18 +0,1% +1,79 -3,3%

Silber (Spot) 22,34 22,28 +0,3% +0,06 -4,2%

Platin (Spot) 999,00 1.002,33 -0,3% -3,33 +2,9%

Kupfer-Future 3,79 3,79 -0,1% -0,00 -14,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

