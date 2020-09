MÄRKTE ASIEN/Leichter nach Zinsentscheidungen von Fed und BoJ

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich im Minus zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, nachdem dort die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) mit Enttäuschung aufgenommen wurde. Das Ergebnis der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag brachte keine Überraschung und vermag die Stimmung an den Börsen der Region nicht zu drehen.

Die Fed hatte im Anschluss an ihre Zinssitzung am Mittwoch bekräftigt, dass sie die heimische Wirtschaft unterstützen werde und einen Zins nahe Null bis 2023 signalisiert. Etwas überraschend kam für viele Marktteilnehmer eine Änderung des Begleittexts zum Zinsbeschluss. Die Fed erläuterte, sie werde den Leitzins nahe Null halten, "bis das Beschäftigungsziel erreicht ist und die Inflation auf 2 Prozent gestiegen ist und auf dem Weg ist, für einige Zeit moderat über 2 Prozent zu steigen". Die meisten Ökonomen hatten angenommen, die Fed würde mit der Änderung bis November oder Dezember warten.

Fed-Chef Jerome Powell betonte in seiner Pressekonferenz, dass die Notenbank bereit sei, ihre Geldpolitik in Reaktion auf die Risiken anzupassen. Aber er drängte auch mehrmals auf weitere Fiskalhilfen. Der wirtschaftliche Pfad hänge von der Pandemie ab, und das Virus belaste die Wirtschaft kurz- und langfristig. Powell sah ein "Abwärtsrisiko", sollte die fiskalische Hilfe für die Wirtschaft weiter ausbleiben. In den USA haben sich Demokraten und Republikaner in dieser Frage noch immer nicht einigen können.

BoJ schätzt Wirtschaftslage optimistischer ein - Börse unbeeindruckt

Die japanische Notenbank bekräftigte ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs und stellte weitere Lockerungen in Aussicht für den Fall, dass diese notwendig würden. Die BoJ stellte aber auch fest, dass die heimische Wirtschaft nach einer schwierigen Phase - bedingt durch die Corona-Pandemie - allmählich wieder Fahrt aufnehme. Bei früheren Gelegenheiten hatte die BoJ die Wirtschaftslage als extrem schwierig bezeichnet. Am Markt gelte das Interesse aber vorrangig dem Verhältnis der BoJ zum neuen japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga, heißt es. Suga gelte einer regulatorischen Restrukturierung eher zugeneigt als weiteren geldpolitischen Lockerungen, vor allem im Fall einer weiteren Aufwertung des Yen.

Der Nikkei-225-Index reagiert nicht auf die BoJ-Aussagen und liegt unverändert 0,6 Prozent im Minus. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet die neuerliche Aufwertung des Yen zum Dollar. Die US-Währung hatte in Reaktion auf die Fed-Aussagen nachgegeben und war am späten Mittwoch zeitweise unter die Marke von 105 Yen gerutscht. Aktuell notiert der Dollar knapp darüber.

Noch deutlicher abwärts geht es an den chinesischen Börsen. In Schanghai fällt der Composite-Index um 1 Prozent. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 1,6 Prozent. Hier werden vor allem Technologiewerte verkauft, nachdem die US-Pendants am Mittwoch in den USA überdurchschnittlich stark verloren haben. Tencent büßen 2,0 Prozent ein und Xiaomi 5,9 Prozent. Alibaba geben 2,1 Prozent ab.

Am australischen Aktienmarkt fällt der S&P/ASX-200 mit den negativen US-Vorgaben um 1,1 Prozent. Überraschend starke Daten vom australischen Arbeitsmarkt stützen nicht.

Der südkoreanische Leitindex Kospi fällt um 1,3 Prozent. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbilligt sich um 2,3 Prozent. Automobilwerte stehen dagegen auf der Kaufliste: Hyundai Motor steigen um 1,6 Prozent und Kia Motors um 3,5 Prozent.

In Tokio werden Automobilwerte hingegen verkauft. Der exportlastige Sektor leidet unter dem starken Yen. Die Aktie des Zulieferers Denso gibt um 2,8 Prozent nach. Nissan fallen um 1,9 Prozent. Die Aktien der japanischen Eisenbahngesellschaften West Japan Railway und East Japan Railway verbuchen Kursverluste von 4,5 und 3,7 Prozent. Beide haben für das laufende Geschäftsjahr Verluste und Dividendenkürzungen angekündigt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.890,80 -1,10% -11,87% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.333,69 -0,60% -0,77% 08:00

Kospi (Seoul) 2.403,58 -1,35% +9,37% 08:00

Schanghai-Comp. 3.251,47 -0,99% +6,60% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.327,67 -1,61% -12,31% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.501,68 -0,14% -22,27% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.520,81 -0,68% -3,62% 11:00

EUR/USD 1,1757 -0,5% 1,1815 1,1858 +4,8%

EUR/JPY 123,52 -0,4% 124,01 124,83 +1,3%

EUR/GBP 0,9098 -0,1% 0,9112 0,9198 +7,5%

GBP/USD 1,2922 -0,4% 1,2968 1,2891 -2,5%

USD/JPY 105,08 +0,1% 104,98 105,25 -3,3%

USD/KRW 1175,54 +0,2% 1173,08 1173,45 +1,8%

USD/CNY 6,7773 +0,3% 6,7548 6,7631 -2,7%

USD/CNH 6,7770 +0,4% 6,7472 6,7605 -2,7%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7265 -0,5% 0,7303 0,7323 +3,7%

NZD/USD 0,6688 -0,6% 0,6731 0,6733 -0,7%

BTC/USD 10.904,76 -1,0% 11.013,76 10.891,01 +51,2%

WTI/Nymex 39,57 40,16 -1,5% -0,59 -30,9%

Brent/ICE 41,69 42,22 -1,3% -0,53 -32,4%

Gold (Spot) 1.940,89 1.963,20 -1,1% -22,31 +27,9%

Silber (Spot) 26,80 27,33 -1,9% -0,52 +50,2%

Platin (Spot) 947,25 974,00 -2,7% -26,75 -1,8%

Kupfer-Future 3,02 3,06 -1,2% -0,04 +7,0%

