MÄRKTE ASIEN/Leichter - Samsung Electronics im Verlauf erholt

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nachdem an der Wall Street am Donnerstag erneut falkenhafte und damit weitere deutliche Zinserhöhungen signalisierende Aussagen von US-Notenbankern für Verluste sorgten, geht es am Freitag auch in Ostasien und in Sydney mit den Aktienkursen nach unten. Eine Ausnahme macht lediglich Seoul, wo sich der Kospi (+0,2%) nach einem ebenfalls schwächeren Start mittlerweile knapp ins Plus berappelt hat. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung hat mittlerweile ins Plus gedreht.

In Tokio drücken zusätzlich enttäuschend ausgefallene Ausgaben der privaten Haushalte im August den Nikkei-Index um 0,6 Prozent nach unten auf 27.137 Punkte. In Sydney geht es um 0,5 Prozent abwärts, in Hongkong um 1,1 Prozent, was dortige Marktteilnehmer zunächst als fortgesetzte Konsolidierung nach dem Kursfeuerwerk zur Wochenmitte bezeichnen.

In Schanghai wird wegen der sogenannten Goldenen Woche letztmals erneut nicht gehandelt, dort beginnt das Geschäft am Montag nach einwöchiger Unterbrechung wieder. Dafür ruht am Montag wegen Feiertagen der Aktienhandel in Japan und Südkorea.

Wie üblich Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten

Zur allgemeinen Risikovermeidung trägt auch bei, dass am Nachmittag (14.30 Uhr MESZ) die US-Arbeitsmarktdaten für September berichtet werden. Die Lage am Arbeitsmarkt gilt als sehr wichtiges Indiz für die US-Notenbank zur Beurteilung der Konjunktur und damit wichtiger Parameter für den weiteren Zinskurs.

Unter den Einzelaktien steht in Seoul das Indexschwergewicht Samsung Electronics im Fokus und trägt maßgeblich zur Erholung des Index im Tagesverlauf bei. Nach einem schwachen Start hat der Kurs mittlerweile ins Plus gedreht und gewinnt 0,9 Prozent. Der Elektronikkonzern hat im dritten Geschäftsquartal einen überraschend kräftigen Gewinnrückgang verzeichnet, auch wenn der Umsatz laut Vorabzahlen zulegte. Beide Kennzifffern sind unter den Analystenerwartungen ausgefallen. In Taiwan liegt der Kurs des großen Samsung-Chip-Konkurrenten TSMC 1,3 Prozent im Plus.

Anders bei Seven & I (-2,9%) in Tokio, wo offenbar Gewinne mitgenommen werden nach guten Nachrichten. Der Einzelhändler hat seinen Gewinnausblick für das Gesamtfiskaljahr angehoben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.783,30 -0,5% -8,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.136,63 -0,6% -5,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.243,43 +0,2% -24,7% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag -16,9%

Hang-Seng (Hongk.) 17.809,40 -1,1% -22,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.154,63 +0,1% +0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.408,56 -0,8% -9,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 % YTD

EUR/USD 0,9805 +0,1% 0,9795 0,9909 -13,8%

EUR/JPY 142,12 +0,0% 142,11 143,23 +8,6%

EUR/GBP 0,8775 +0,1% 0,8770 0,8748 +4,4%

GBP/USD 1,1173 +0,0% 1,1168 1,1328 -17,4%

USD/JPY 144,95 -0,1% 145,09 144,53 +25,9%

USD/KRW 1.408,29 +0,0% 1.408,05 1.404,18 +18,5%

USD/CNH 7,0962 +0,2% 7,0787 7,0445 +11,7%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6418 +0,1% 0,6412 0,6515 -11,6%

NZD/USD 0,5662 -0,0% 0,5663 0,5779 -17,1%

Bitcoin

BTC/USD 20.000,68 +0,4% 19.922,73 20.237,08 -56,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,42 88,45 -0,0% -0,03 +25,6%

Brent/ICE 94,34 94,42 -0,1% -0,08 +28,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.710,73 1.711,20 -0,0% -0,48 -6,5%

Silber (Spot) 20,75 20,68 +0,3% +0,07 -11,0%

Platin (Spot) 924,68 925,65 -0,1% -0,98 -4,7%

Kupfer-Future 3,44 3,46 -0,7% -0,02 -22,3%

