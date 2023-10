MÄRKTE ASIEN/Leichter - US-Inflation schürt Zinssorgen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Freitag abwärts. Inflationsdaten aus den USA vom Vortag schüren Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen noch länger auf hohem Niveau belassen könnte. Die Verbraucherpreise waren in den USA im September etwas stärker gestiegen als erwartet, wobei sich die wichtige Kernrate im erwarteten Rahmen erhöhte. In Reaktion darauf zogen am US-Anleihemarkt die Renditen steil an.

Derweil deuten Daten zu den chinesischen Exporten an, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zumindest stabilisiert. Die Ausfuhren gingen im September weniger stark zurück als angenommen. Auch der Inflationsdruck lässt nach. Die Verbraucherpreise stagnierten auf Jahressicht im vergangenen Monat, während Volkswirte einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Die Erzeugerpreise gingen in der Jahresrate etwas stärker zurück als vermutet. Alles in allem signalisieren die Daten nach Meinung von Beobachtern, dass ein gewisser Spielraum für weitere Wirtschaftsstimuli besteht.

Am Aktienmarkt in Schanghai liegt der Composite-Index 0,6 Prozent im Minus. Kräftig abwärts geht es dagegen in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index um 2,1 Prozent fällt. Vor allem Technologiewerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 3,2 Prozent ziehen den Index nach unten. Der als zinsempfindlich geltende Sektor wird von den deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen belastet.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent. Auch hier trennen sich Anleger von Technologiewerten. Fast Retailing verteuern sich derweil um rund 6 Prozent, nachdem die Mutter der Bekleidungskette Uniqlo im vierten Geschäftsquartal mehr verdient hat als erwartet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.056,80 -0,5% +0,3% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.334,08 -0,5% +22,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.459,51 -0,8% +10,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.087,97 -0,6% -0,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.852,85 -2,1% -9,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.190,91 -0,9% -1,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.442,79 -0,1% -3,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0546 +0,1% 1,0531 1,0629 -1,5%

EUR/JPY 157,88 +0,1% 157,72 158,50 +12,5%

EUR/GBP 0,8642 -0,1% 0,8646 0,8635 -2,4%

GBP/USD 1,2203 +0,2% 1,2178 1,2310 +0,9%

USD/JPY 149,72 -0,0% 149,77 149,10 +14,2%

USD/KRW 1.349,38 +0,3% 1.344,98 1.336,45 +6,9%

USD/CNY 7,1799 -0,0% 7,1806 7,2977 +4,1%

USD/CNH 7,3068 -0,0% 7,3095 7,2957 +5,5%

USD/HKD 7,8220 -0,0% 7,8236 7,8209 +0,2%

AUD/USD 0,6325 +0,1% 0,6316 0,6414 -7,2%

NZD/USD 0,5916 -0,2% 0,5928 0,6006 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 26.787,50 +0,1% 26.752,49 26.841,77 +61,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,64 82,91 +0,9% +0,73 +7,5%

Brent/ICE 86,59 86 +0,7% +0,59 +6,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.875,85 1.869,07 +0,4% +6,78 +2,9%

Silber (Spot) 21,98 21,88 +0,5% +0,10 -8,3%

Platin (Spot) 870,53 873,00 -0,3% -2,48 -18,5%

Kupfer-Future 3,59 3,59 -0,1% -0,00 -5,8%

===

