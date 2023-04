MÄRKTE ASIEN/Leichtes Plus vor US-Inflationsdaten

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend mit leichten Gewinnen zeigen sich die asiatischen Börsen am Mittwoch. Teilnehmer sprechen allerdings von erhöhter Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten, die am Nachmittag und damit nach Handelsende in Asien veröffentlicht werden. Hier wird zwar mit einem weiteren Rückgang gerechnet, doch dürfte die weiterhin sehr hohe Inflation dafür sorgen, dass die US-Notenbank auch im Mai eine Zinserhöhung beschließen wird.

Fed-Vertreter äußerten sich zuletzt unterschiedlich über weitere geldpolitische Erhöhungen. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sprach sich dafür aus, dass die Notenbank "Umsicht und Geduld" walten lassen sollte. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erklärte, dass die Fed-Verantwortlichen noch mehr Arbeit vor sich hätten, um die Inflation zu bekämpfen.

Der Präsident der Minneapolis Federal Reserve Bank, Neel Kashkari, sagte in der Nacht zum Mittwoch, dass die Zinserhöhungen der Fed und ein möglicher Rückgang bei der Kreditvergabe nach zwei Bankenpleiten im letzten Monat eine Rezession auslösen könnten, aber eine andauernd hohe Inflation wäre noch schlimmer für den Arbeitsmarkt.

Für den Nikkei-225 in Tokio geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der weiterhin schwache Yen stützt hier erneut das Sentiment. Der Dollar notiert aktuell bei 133,83 Yen, nach 133,26 Yen zum Handelsschluss am Vortag. Vor diesem Hintergrund legen erneut die Exportwerte zu. So steigen Sony um 0,5 Prozent und Nissan Motor klettern um 0,7 Prozent.

Der Schanghai-Composite verzeichnet ein Plus von 0,5 Prozent. Die am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreise hätten gezeigt, dass die Erholungsdynamik nach der Corona-Pandemie schwach bleibt, und sich damit gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die chinesische Notenbank erhöht, so Analysten. Für den Kospi in Seoul geht es um 0,3 Prozent aufwärts.

Dagegen verliert der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,6 Prozent. Der Index gibt damit die Vortagesgewinne wieder ab. Hier belasten die Abgaben in einzelnen Sektoren, so ein Beobachter. Die Papiere des Immobilienunternehmens Country Garden Services legen nach dem kräftigen Vortagesgewinn um weitere 2,0 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.340,20 +0,4% +4,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.097,12 +0,6% +5,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.554,59 +0,3% +14,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.329,18 +0,5% +7,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.363,57 -0,6% +2,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.284,73 -0,4% +1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.433,22 -0,2% -4,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0927 +0,1% 1,0912 1,0896 +2,1%

EUR/JPY 146,23 +0,3% 145,86 145,26 +4,2%

EUR/GBP 0,8786 +0,0% 0,8782 0,8769 -0,7%

GBP/USD 1,2437 +0,1% 1,2427 1,2426 +2,8%

USD/JPY 133,83 +0,1% 133,67 133,31 +2,1%

USD/KRW 1.324,61 +0,3% 1.320,39 1.323,01 +5,0%

USD/CNY 6,8870 +0,1% 6,8870 6,8847 -0,2%

USD/CNH 6,8934 -0,0% 6,8942 6,8887 -0,5%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8496 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6670 +0,3% 0,6654 0,6668 -2,1%

NZD/USD 0,6199 +0,1% 0,6193 0,6219 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.977,41 -0,9% 30.240,17 30.118,91 +80,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,52 81,53 -0,0% -0,01 +1,3%

Brent/ICE 85,63 85,61 +0,0% +0,02 +0,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.018,26 2.002,90 +0,8% +15,36 +10,7%

Silber (Spot) 25,35 25,18 +0,7% +0,18 +5,8%

Platin (Spot) 1.005,55 998,50 +0,7% +7,05 -5,9%

Kupfer-Future 4,03 4,02 +0,3% +0,01 +5,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2023 00:34 ET (04:34 GMT)