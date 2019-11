MÄRKTE ASIEN/Leitzinssenkung in China und Dow-Höhenflug stützen Aktien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Trotz anhaltender Unruhen in Hongkong zeigen sich die meisten Börsen in Asien im späten Geschäft am Montag mit Aufschlägen. Ausgerechnet in der chinesischen Sonderverwaltungszone steigt das Börsenbarometer mit 0,8 Prozent am deutlichsten, obwohl dort am Wochenende die regierungskritischen Proteste erneut eskaliert sind und erstmals reguläres chinesisches Militär zum Einsatz gekommen sein soll. Auch die regionale Regierungschefin Carrie Lam drohte unverhohlen mit einem Einsatz des chinesischen Militärs. Zugleich geht die Lokalregierung in Hongkong von einer tiefen Rezession aus.

Letztlich können Händler nicht mit Bestimmtheit sagen, warum die Kurse ausgerechnet in Hongkong derart stark steigen. Einige Händler verweisen auf die überraschende Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank, die den gesamten Aktienmarkt in Asien stützt. Diese hat erstmals seit 2015 einen Leitzins gesenkt. Die People's Bank of China (PBOC) reduzierte die siebentägige Reverse-Repurchase-Rate und verringerte damit die Kosten für kurzfristige Offenmarktgeschäfte .

Stützend wird sich auch der Höhenflug der Wall Street aus. Erstmals in seiner Geschichte hatte der Dow-Jones-Index am Freitag die Marke von 28.000 Punkten genommen - getrieben von wieder aufgefrischten Hoffnungen im US-chinesischen Handelsstreit. Als Auslöser der Stimmungsverbesserung fungierte diesmal der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump , Larry Kudlow. Diese hatte sich positiv zum Verlauf der Handelsgespräche geäußert. Ähnliche Verlautbarungen kamen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium am Wochenende.

Vor diesem Hintergrund steigt der Schanghai-Composite um 0,5 Prozent und der Nikkei-225 in Tokio um 0,3 Prozent. Mit den Hoffnungen auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsdisput sinkt die Attraktivität des als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten geschätzten Yen. Der US-Dollar steigt auf 108,82 Yen nach Wechselkursen um 108,58 zur gleichen Zeit am Freitag. Die fallende japanische Währung verleiht dem Aktienmarkt zusätzlichen Rückenwind.

"Der Markt bleibt in dieser Woche fokussiert auf die Handelsgespräche und Neuigkeiten zur Entwicklung in Hongkong. Die Wirtschaft in Hongkong steht unmittelbar vor einer Rezession, da die jüngsten Unruhen dem Einzelhandel, dem Dienstleistungssektor, dem Tourismus, der Luftfahrt, dem Bildungsbereich und dem Ruf der Sonderverwaltungszone als einer der wichtigsten Finanzplätze Asiens schweren Schaden zugefügt haben", sagt Analystin Margaret Yang Yan von CMC Markets in Singapur.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.766,80 -0,40% +19,84% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.367,14 +0,27% +16,43% 07:00

Kospi (Seoul) 2.157,28 -0,23% +5,70% 07:00

Schanghai-Comp. 2.904,16 +0,44% +16,45% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.543,52 +0,82% +1,84% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.244,78 +0,18% +5,54% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.593,88 -0,05% -5,67% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:40 Uhr

EUR/USD 1,1061 +0,1% 1,1052 1,1020

EUR/JPY 120,37 +0,1% 120,20 119,63

EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8556 0,8560

GBP/USD 1,2926 +0,1% 1,2916 1,2874

USD/JPY 108,82 +0,1% 108,77 108,55

USD/KRW 1163,73 -0,4% 1163,73 1167,53

USD/CNY 7,0082 -0,2% 7,0082 7,0096

USD/CNH 7,0130 +0,1% 7,0062 7,0093

USD/HKD 7,8300 +0,0% 7,8276 7,8287

AUD/USD 0,6811 -0,0% 0,6813 0,6793

NZD/USD 0,6399 -0,0% 0,6400 0,6388

Bitcoin

BTC/USD 8.470,01 -0,8% 8.539,26 8.547,51

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,75 57,72 +0,1% 0,03 +19,4%

Brent/ICE 63,33 63,30 +0,0% 0,03 +14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.465,41 1.466,50 -0,1% -1,09 +14,3%

Silber (Spot) 16,91 16,97 -0,4% -0,06 +9,1%

Platin (Spot) 891,01 892,90 -0,2% -1,89 +11,9%

Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 -0,2%

===

