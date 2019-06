MÄRKTE ASIEN/Massenproteste belasten Aktienkurse in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Eine Ausnahme macht Hongkong, wo es für den HSI steil bergab geht um 1,6 Prozent vor dem Hintergrund von neuerlichen Massenprotesten gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. An den übrigen Plätzen herrscht eine Art Verschnaufpause nach den jüngsten Gewinnen und nachdem die Indizes an der Wall Street ihre Gewinnserie am Dienstag mit kleinen Verlusten beendet haben.

Für etwas Verunsicherung sorgt US-Präsident Donald Trump mit seiner Botschaft, im Zweifel auf einen Deal mit China im Handelsstreit zu verzichten, sollte China nicht auf bereits vereinbarte Positionen zurückkehren. "Wir werden einen großen Deal haben oder gar keinen", so Trump zu Reportern. Weiter setzt der Markt aber darauf, dass es am Ende des Monats beim G20-Gipfel in Japan bei einem Treffen Trumps mit Chinas Präsident Xi Jinping zu einer Einigung kommen könnte.

In Japan liegt der Nikkei-Index fast unverändert bei 21.204 Punkten. Unterstützung kommt von den Maschinenbauaufträgen im April, die wider Erwarten deutlich gestiegen sind. In Sydney geht es nach dem kräftigen Vortagesplus noch ein wenig weiter nach oben. Seoul tendiert dagegen knapp behauptet und in Schanghai kommt der Composite-Index nach dem Kursfeuerwerk vom Dienstag um gut ein halbes Prozent zurück. Neue Preisdaten sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und sorgen ihrerseits für keine Impulse.

Softbank leiden unter Gegenwind für US-Tochter Sprint

Unter den Einzelwerten verlieren Foxconn in Taiwan rund 2 Prozent. Der Apple-Zulieferer versucht aktuell Investorenbedenken bezüglich des Handelskonflikts zwischen den USA und China auszuräumen. Falls nötig sei man bereit, die Produktion aus China ins Ausland zu verlagern, wenn dies für den wichtigsten Kunden Apple nötig wäre, so der Elektronikteilehersteller auf einer Investorenkonferenz am Vortag.

Sunny Optical sacken um 6,5 Prozent ab, nachdem der Hersteller von Linsen unter anderem für Smartphones seine Auslieferungen für Mai mitgeteilt hat. Laut Daiwa sind diese "solide" ausgefallen, laut Goldman Sachs muss das Unternehmen im laufenden Monat die Auslieferungen nun um 51 Prozent steigern, um seine Ziele noch zu erreichen. In den vergangenen drei Jahren habe die durchschnittliche monatliche Steigerungsquote 14 Prozent betragen.

In Tokio verliert die Softbank-Aktie gut 2 Prozent. In den USA gibt es offenbar zunehmenden Gegenwind für die geplante Milliardenfusion von T-Mobile US und der Softbank-Tochter Sprint. Eine Gruppe von zehn Generalstaatsanwälten plant angeblich eine Klage gegen den Zusammenschluss. Der Sprint-Kurs war darauf um fast 6 Prozent eingeknickt.

In Schanghai geht es für China Railway Construction nach dem starken Vortagesanstieg um weitere 1,8 Prozent nach oben. Die Aktie profitiert von der Erwartung hoher Infrastrurkturinvestitionen in China, was am Dienstag für einen breiten Aufwärtsschub gesorgt hatte.

Am Ölmarkt fallen die Preise deutlicher zurück, nachdem ein US-Branchenverband einen Anstieg der Ölvorräte berichtet hat. Brentöl verbilligt sich um 1,4 Prozent auf 61,40 Dollar. Der Goldpreis zieht leicht an um 4 auf 1.332 Dollar.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.556,40 +0,15% +16,12% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.202,24 -0,01% +5,93% 08:00

Kospi (Seoul) 2.108,92 -0,14% +3,33% 08:00

Schanghai-Comp. 2.909,07 -0,57% +16,65% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.348,52 -1,59% +6,78% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.215,22 +0,18% +3,89% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.646,00 -0,31% -2,08% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:52 % YTD

EUR/USD 1,1332 +0,0% 1,1328 1,1324 -1,2%

EUR/JPY 122,91 -0,0% 122,97 122,97 -2,2%

EUR/GBP 0,8911 +0,1% 0,8902 0,8915 -1,0%

GBP/USD 1,2717 -0,1% 1,2724 1,2702 -0,2%

USD/JPY 108,47 -0,1% 108,56 108,60 -1,1%

USD/KRW 1182,10 +0,2% 1179,21 1180,99 +6,1%

USD/CNY 6,9158 +0,1% 6,9114 6,9164 +0,5%

USD/CNH 6,9269 +0,0% 6,9258 6,9310 +0,8%

USD/HKD 7,8253 -0,1% 7,8370 7,8370 -0,1%

AUD/USD 0,6949 -0,2% 0,6962 0,6957 -1,4%

NZD/USD 0,6571 -0,2% 0,6583 0,6592 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.000,25 +1,1% 7.916,50 7.955,75 +115,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,46 53,27 -1,5% -0,81 +10,9%

Brent/ICE 61,41 62,29 -1,4% -0,88 +11,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.332,02 1.328,03 +0,3% +3,99 +3,9%

Silber (Spot) 14,80 14,74 +0,4% +0,06 -4,5%

Platin (Spot) 818,45 815,50 +0,4% +2,95 +2,8%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +0,9%

===

