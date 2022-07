MÄRKTE ASIEN/Mögliche Lockerung der US-Zölle gegen China stützt Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und China am Dienstag gezeigt. Anleger kauften in der Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird.

Ausgerechnet in Schanghai stützte diese Hoffnung jedoch nicht nachhaltig. Der Composite-Index gab anfängliche Gewinne ab und beendete den Handel kaum verändert. Auch der im Juni kräftig gestiegene und klar in den expansiven Bereich zurückgekehrte Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen. Denn einige der befragten Unternehmen äußerten in der Umfrage Bedenken wegen der langfristigen Folgen der Pandemie für Geschäftsentwicklung und Nachfrage. Auf der Stimmung lastete in Schanghai nach Angaben aus dem Handel auch die Nachricht, dass ein Hacker persönliche Daten von einer Milliarde chinesischen Bürgern erbeutet habe.

In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel etwas fester.

Ein im Vergleich zum Vortag nachgebender Yen verhalf dem Nikkei-225-Index in Tokio zu einem Plus von 1,0 Prozent. Gesucht waren in Tokio die zuletzt stark abverkauften Technologiewerte. Dagegen sank die Aktie des Gasversorgers Osaka Gas um 1,9 Prozent. Berichten zufolge muss das Unternehmen mehr als 33 Milliarden Yen wegen der Schließung der Flüssiggasanlage in Freeport abschreiben.

Impfstoffzulassung lässt SK Bioscience haussieren

Mit einem Plus von 1,8 Prozent zeigt sich die Börse in Seoul. Auch hier waren unter anderem Technologiewerte gesucht. So rückte die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek um 7,2 Prozent vor. SK Bioscience sprangen um fast 25 Prozent, gestützt von der Zulassung des Covid-Impfstoffes der Gesellschaft in Südkorea.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,25 Prozent höher, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hatte. Die Entscheidung war weitgehend so erwartet worden. Aktien aus den Sektoren Gold , Energie und Technik führten den Markt an. Regis Resources sprangen um 11 Prozent, nachdem der Goldminenbetreiber überraschend starke Produktionszahlen veröffentlicht hatte.

In Taiwan legten Foxconn um 2,5 Prozent zu. Der auch unter dem Namen Hon Hai Precision Industry bekannte Hersteller von Elektronik- und Computerteilen hat gemessen am Umsatz nach eigenen Angaben sein bisher bestes zweites Quartal verzeichnet und die eigenen Erwartungen übertroffen. Allein im Juni sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent gestiegen. Die Aussichten für das Geschäftsjahr hätten sich verbessert, so Foxconn. Der Leitindex Taiex stieg um 0,9 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.629,30 +0,3% -11,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.423,47 +1,0% -9,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.341,78 +1,8% -21,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.404,03 -0,0% -6,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.921,42 +0,4% -6,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 14.349,20 +0,9% -21,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.108,23 -0,4% -0,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.435,89 -0,1% -8,3% 11:00

BSE (Mumbai) 53.701,27 +0,9% -7,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0404 -0,2% 1,0424 1,0431 -8,5%

EUR/JPY 141,64 +0,1% 141,44 141,21 +8,2%

EUR/GBP 0,8612 +0,0% 0,8611 0,8609 +2,5%

GBP/USD 1,2081 -0,2% 1,2103 1,2115 -10,7%

USD/JPY 136,13 +0,3% 135,74 135,36 +18,3%

USD/KRW 1.302,45 +0,5% 1.295,45 1.298,04 +9,6%

USD/CNY 6,6984 -0,0% 6,7001 6,6943 +5,4%

USD/CNH 6,6988 +0,1% 6,6947 6,6956 +5,4%

USD/HKD 7,8466 +0,0% 7,8456 7,8470 +0,7%

AUD/USD 0,6829 -0,5% 0,6866 0,6849 -6,0%

NZD/USD 0,6187 -0,4% 0,6211 0,6239 -9,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.263,60 +1,7% 19.928,55 19.082,12 -56,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,90 108,43 +1,4% 1,47 +52,3%

Brent/ICE 113,27 113,50 -0,2% -0,23 +51,2%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 166,23 167,30 +2,0% 3,29 +53,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,14 1.807,80 +0,0% +0,34 -1,2%

Silber (Spot) 20,00 19,98 +0,1% +0,02 -14,2%

Platin (Spot) 882,31 889,05 -0,8% -6,74 -9,1%

Kupfer-Future 3,56 3,62 -1,5% -0,06 -19,8%

YTD zu Vortagsschluss

===

