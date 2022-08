MÄRKTE ASIEN/Mögliche Pelosi-Visite in Taiwan belastet Aktien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Andauernde Konjunktursorgen nach jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus China und den USA dämpfen die Stimmung. Händler berichten überdies von Nervosität wegen der Gefahr sich zuspitzender geopolitischer Spannungen: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, befindet sich derzeit auf einer Reise durch mehrere Länder der Region und wird möglicherweise auch Taiwan besuchen. Beobachter fürchten, dass dies die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China noch stärker belasten würde.

Vor allem an den chinesischen Börsen geht es mit den Kursen nach unten. In Schanghai verliert der Composite-Index 2,9 Prozent, in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 2,7 Prozent. In Taiwan geben die Kurse im Schnitt 1,9 Prozent nach.

Der Nikkei-225-Index in Tokio liegt 1,5 Prozent im Minus. Am japanischen Aktienmarkt leiden vor allem Aktien exportabhängiger Unternehmen unter der Aufwertung des Yen. Die japanische Währung gilt als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten.

Deutlich moderater sind die Verluste in Australien, wo der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nachgibt. Der australische Dollar gibt zum US-Dollar nach, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hat.

Nach dem Einbruch der Ölpreise vom Vortag stehen Branchenaktien in der ganzen Region unter Druck. In Tokio geht es für Inpex um 2,4 Prozent abwärts und für Japan Petroleum Exploration um 1,9 Prozent. CNOCC fallen in Hongkong um 3,2 Prozent. Woodside geben in Sydney um 1,5 Prozent nach. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil sinkt um 2,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.964,10 -0,4% -6,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.572,80 -1,5% -3,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.435,20 -0,7% -18,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.166,59 -2,9% -13,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.619,86 -2,7% -14,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.233,54 -0,2% +2,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.496,61 -0,4% -4,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0278 +0,2% 1,0260 1,0235 -9,6%

EUR/JPY 134,44 -0,5% 135,06 135,35 +2,7%

EUR/GBP 0,8384 +0,1% 0,8373 0,8391 -0,2%

GBP/USD 1,2259 +0,1% 1,2253 1,2196 -9,4%

USD/JPY 130,80 -0,7% 131,66 132,23 +13,6%

USD/KRW 1.306,55 -0,1% 1.307,78 1.303,19 +9,9%

USD/CNY 6,7688 0% 6,7688 6,7521 +6,5%

USD/CNH 6,7808 -0,0% 6,7814 6,7612 +6,7%

USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8500 7,8500 +0,7%

AUD/USD 0,7000 -0,4% 0,7027 0,7004 -3,6%

NZD/USD 0,6331 -0,0% 0,6333 0,6301 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 22.812,15 -0,9% 23.023,84 23.219,47 -50,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,27 93,89 -0,7% -0,62 +30,3%

Brent/ICE 99,30 100,03 -0,7% -0,73 +33,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,12 1.772,23 +0,1% +1,89 -3,0%

Silber (Spot) 20,21 20,36 -0,8% -0,15 -13,3%

Platin (Spot) 911,75 910,99 +0,1% +0,76 -6,1%

Kupfer-Future 0,00 3,55 0% 0 -20,0%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2022 00:50 ET (04:50 GMT)