MÄRKTE ASIEN/Negative US-Vorgaben lasten auf der Stimmung

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Negative Vorgaben der US-Börsen haben zum Start in die neue Woche die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gebremst. Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hatten Inflations- und Zinsängste nicht ganz zerstreut. Zwar zeichnet sich eine Abkühlung des Arbeitsmarkts ab, denn im Juli wurden weniger neue Stellen geschaffen als im Vormonat und auch weniger als von Volkswirten erwartet, doch stiegen die Stundenlöhne stärker als angenommen. Anleger hielten sich allerdings auch in Erwartung der Geschäftszahlen bedeutender Unternehmen der Region zurück, heiß es. Im Wochenverlauf werden unter anderem Alibaba und Sony Zahlen vorlegen. Außerdem werden am Donnerstag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht, die Aufschluss über das künftige Vorgehen der US-Notenbank geben könnten.

An der Börse in Schanghai fiel der Composite-Index um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 0,2 Prozent nach. Marktteilnehmer berichteten von Zurückhaltung vor den chinesischen Handelsbilanzdaten am Dienstag, aber auch von Gewinnmitnahmen. Die chinesischen Börsen hatten in der vergangenen Woche davon profitiert, dass die Regierung in Peking Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft und speziell des Immobiliensektors angekündigt hatte. Diese gehen vielen Anlegern aber nicht weit genug. Im Immobiliensektor fielen Seazen und China Vanke in Hongkong um 5,8 Prozent bzw 3,4 Prozent. Country Garden Holdings verbilligten sich um 9 Prozent.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent höher. Hier stützten die US-Futures, die leicht ins Plus gedreht hatten. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Astellas Pharma um 10 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Mittel des Unternehmens zur Behandlung der geografischen Atrophie zugelassen hatte. Unicharm (+8,4%) profitierten von den Geschäftszahlen, die das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss vorgelegt hatte. Die Zahlen von Tory Industries (+5,7%) wurden ebenfalls positiv aufgenommen.

Am Aktienmarkt in Seoul ging der Kospi 0,8 Prozent leichter aus dem Handel. Eine Rückrufaktion belastete dort die Aktien der Autohersteller Hyundai Motor (-2,2%) und Kia (-3,7%). Wegen einer möglichen Brandgefahr rufen die Hersteller in den USA 91.000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Überraschend gute Quartalszahlen verhalfen Naver zu einem Plus von 4,9 Prozent.

Von einem ruhigen Handel berichteten Marktteilnehmer in Australien. Im Bundesstaat New South Wales ist der Montag ein Feiertag, wenngleich die Börse geöffnet war. Der S&P/ASX-200 sank um 0,2 Prozent. Aktien von Estia Health verbesserten sich um 8,6 Prozent. Das Unternehmen hat in die Übernahme durch Bain Capital für 826,8 Millionen australische Dollar eingewilligt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.309,20 -0,2% +3,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.254,56 +0,2% +23,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.580,71 -0,8% +15,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.266,83 -0,6% +5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.500,84 -0,2% -1,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.306,69 +0,4% +1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.447,02 +0,1% -3,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 9:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0996 -0,1% 1,1012 1,0949 +2,7%

EUR/JPY 156,34 +0,2% 156,10 156,17 +11,4%

EUR/GBP 0,8633 -0,1% 0,8638 0,8616 -2,5%

GBP/USD 1,2737 -0,1% 1,2749 1,2707 +5,3%

USD/JPY 142,18 +0,3% 141,75 142,65 +8,4%

USD/KRW 1.304,27 +0,3% 1.304,27 1.309,55 +3,4%

USD/CNY 7,1411 0% 7,1411 7,1824 +3,5%

USD/CNH 7,2015 +0,2% 7,1861 7,1886 +4,0%

USD/HKD 7,8078 -0,0% 7,8113 7,8085 -0,0%

AUD/USD 0,6582 +0,1% 0,6572 0,6564 -3,4%

NZD/USD 0,6102 +0,1% 0,6097 0,6093 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 29.110,60 +0,2% 29.039,21 29.183,50 +75,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,77 82,82 -0,1% -0,05 +5,0%

Brent/ICE 86,18 86,24 -0,1% -0,06 +4,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,40 28,85 +1,9% +0,55 -63,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,55 1.942,97 -0,2% -3,42 +6,3%

Silber (Spot) 23,56 23,64 -0,3% -0,08 -1,7%

Platin (Spot) 928,60 925,40 +0,3% +3,20 -13,1%

Kupfer-Future 3,85 3,87 -0,5% -0,02 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

August 07, 2023 03:26 ET (07:26 GMT)