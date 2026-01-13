MÄRKTE ASIEN/Nikkei-225 auf Rekordhoch - Neuwahlen möglich

Von Thomas Leppert

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag den Handel beendet. Zur Begründung wurde auf die leicht positiven Vorgaben der Wall Street verwiesen. Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo der Nikkei-225 um 3,1 Prozent auf 53.549 Punkte zulegte und auf einem Rekordhoch schloss. Japans Premierministerin Sanae Takaichi erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Auflösung des Unterhauses zu Beginn der für den 23. Januar geplanten ordentlichen Parlamentssitzung. Dies berichtete die Zeitung The Yomiuri Shimbun mit Verweis auf Regierungskreise. Eine daraus resultierende Unterhauswahl dürfte dem Bericht zufolge im Februar stattfinden.

Die Ökonomen von Crédit Agricole gehen davon aus, dass die Regierungskoalition gewinnen wird. Sie verwiesen auf die starke Unterstützung für die im Oktober gebildete Regierung Takaichi. Eine Wahl bis zum Sommer sei ohnehin erwartet worden, damit sich die neue Regierung das Vertrauen der Öffentlichkeit sichern könne. Ein Wahlsieg würde es Takaichi ermöglichen, eine aggressivere Fiskalpolitik, höhere Wachstumsinvestitionen sowie mutigere Sicherheitsmaßnahmen zu verfolgen.

Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 2,160 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 1999.

Der Yen gab gegenüber dem Dollar nach und notierte auf dem niedrigsten Stand seit anderthalb Jahren bei 158,90 Dollar, verglichen mit 158,16 Dollar am Montagnachmittag in New York. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama hatte erklärt, dass US-Finanzminister Scott Bessent Tokios Sorgen über die jüngste Schwäche des Yen teile. Dies heizte im Devisenhandel Spekulationen zusätzlich an, dass zur Stützung der Währung interveniert werden könnte.

Deviseninterventionen der japanischen Behörden würden laut Shusuke Yamada von BoA Global Research wahrscheinlicher, sollte der Yen weiter in Richtung der Marke von 162 bis 165 Dollar abwerten.

Angeführt wurden die Gewinne in Tokio von Aktien aus den Bereichen Automobil, Elektronik und Finanzen. Toyota Motor stiegen um 7,5 Prozent, Tokyo Electron gewannen 8,2 Prozent hinzu und Mizuho Financial Group legten um 5,4 Prozent zu.

In Seoul gewann der Kospi nach dem Allzeithoch am Vortag weitere 1,5 Prozent. Damit schloss der Index bereits den achten Handelstag in Folge im Plus. In Shanghai ging es dagegen um 0,6 Prozent nach unten, in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent im Plus. An der Börse in Sydney ging es 0,6 Prozent höher aus dem Tag.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.808,50 +0,6% +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.549,16 +3,1% +3,2% 07:00

Kospi (Seoul) 4.692,64 +1,5% +11,4% 07:30

Shanghai-Comp. 4.138,76 -0,6% +3,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.815,30 +0,8% +2,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:45 % YTD

EUR/USD 1,1663 -0,0 1,1669 1,1679 -1,0%

EUR/JPY 185,33 0,5 184,48 184,35 -0,2%

EUR/GBP 0,8661 -0,1 0,8667 0,8690 -0,5%

GBP/USD 1,3467 0,0 1,3463 1,3440 -0,5%

USD/JPY 158,90 0,5 158,10 157,84 +0,8%

USD/KRW 1.474,30 0,6 1.466,03 1.467,97 +1,1%

USD/CNY 7,0088 0,0 7,0068 7,0065 -0,2%

USD/CNH 6,9733 0,1 6,9696 6,9712 -0,0%

USD/HKD 7,7997 0,0 7,7962 7,7947 +0,1%

AUD/USD 0,6706 -0,0 0,6709 0,6705 +0,2%

NZD/USD 0,5772 -0,0 0,5772 0,5752 -0,5%

BTC/USD 91.831,95 0,7 91.163,95 91.352,30 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,92 59,50 +0,7% +0,42 +3,7%

Brent/ICE 64,30 63,87 +0,7% +0,43 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.584,06 4.596,05 -0,3% -12,00 +4,4%

Silber 85,51 85,225 +0,3% +0,28 +11,7%

Platin 1.991,51 2.016,09 -1,2% -24,58 +11,6%

Kupfer 6,00 6,03 -0,5% -0,03 +5,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 03:26 ET (08:26 GMT)